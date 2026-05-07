Después de más de tres meses de restricciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció el esperado levantamiento del congelamiento que mantenía paralizados miles de procesos migratorios. Si bien será de manera parcial, la medida beneficia directamente a ciudadanos dentro de las 39 naciones calificadas como de “alto riesgo”, en especial a los de Venezuela, Cuba y Haití. Eso sí, será bajo estrictos controles de seguridad y revisión de perfiles. Si eres inmigrante de alguna de estas naciones y estás esperando regularizar tu situación en EE.UU., aquí te explico lo que debes saber sobre la decisión y qué trámites ‘salieron de la congeladora’ durante la primera semana de mayo, que incluyen varios beneficios migratorios y administrativos considerados prioritarios.

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Esta medida flexibiliza la pausa administrativa impuesta previamente, aunque bajo estrictos controles de seguridad adicionales. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

USCIS reactiva algunos beneficios migratorios con más filtros de seguridad

La medida fue confirmada por la agencia federal encargada de gestionar la inmigración legal en el país y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que informó la reanudación de ciertos trámites mientras mantiene controles de seguridad más estrictos al ser solicitudes provenientes de 39 países considerados de alto riesgo en una proclamación firmada por Trump el 16 de diciembre de 2025 donde se restringió el ingreso de ciudadanos de lugares como Afganistán, Angola, Birmania, Chad, Cuba, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, entre otros países de África, Asia y el Caribe.

De esta manera, determinadas solicitudes migratorias que habían quedado detenidas como parte de las medidas implementadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump volverán a moverse mientras se busca equilibrar la urgencia de quienes huyen de contextos críticos con el imperativo de la seguridad nacional estadounidense.

El organismo reiteró que cada perfil será revisado minuciosamente para evitar que la flexibilización sea aprovechada por actores que representen un riesgo. “La intención es flexibilizar selectivamente los casos de crisis humanitarias en la región, pero sin comprometer la seguridad nacional”, señalaron fuentes oficiales del organismo.

Ahora USCIS aplicará verificaciones ampliadas de identidad, antecedentes penales y controles de seguridad nacional. Aunque la agencia no ofreció detalles adicionales, dejó claro que el objetivo es endurecer los filtros antes de aprobar beneficios migratorios.

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los trámites que salen del “congelador”

Entre los trámites que retomarán su curso se encuentran algunas ceremonias de naturalización, permisos de trabajo, solicitudes de asilo y procesos relacionados con médicos extranjeros. Aquí más detalles difundidos por Telemundo Atlanta:

Casos de extranjeros sometidos a verificación mediante la Operación PARRIS.

Algunas peticiones realizadas por ciudadanos estadounidenses.

Formularios vinculados con adopciones internacionales.

Ceremonias de juramento reprogramadas.

Decisiones migratorias de carácter estatutario y reglamentario.

Registros de refugiados provenientes de Sudáfrica.

Algunas solicitudes de visas especiales de inmigrante.

Determinados permisos de trabajo.

Solicitudes de asilo de países que no están catalogados como de alto riesgo.

Trámites relacionados con profesionales médicos.

Se recomienda a los peticionarios de países como Venezuela, Cuba y Haití mantenerse atentos a las notificaciones oficiales a través de sus cuentas en línea de USCIS.

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