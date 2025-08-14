En días donde la campaña iniciada por el presidente Donald Trump para retirar de Estados Unidos a los extranjeros sin documentación parece no tener fin y que las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan llenando de temor a cientos de personas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recordó a los inmigrantes los ‘beneficios de la autodeportación’ para volver a sus países de origen. Aquí te explico de qué se trata el ‘Proyecto Regreso a Casa’ (Proyecto Homecoming) implementado por el gobierno y lo que ofrece.

En las últimas horas, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio a conocer que, de acuerdo con las nuevas estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), más de 300 mil extranjeros carentes de estatus legal fueron arrestados desde el retorno del republicano de 79 años a Washington.

Es así que las redadas en Los Ángeles y otros estados del país continúan ya que Donald Trump se comprometió a realizar la mayor deportación de toda la historia de la mano de ICE que busca a indocumentados para llevarlos a centros de detención temporales y luego deportarlos.

Este programa, denominado 'Proyecto Regreso a Casa', se presenta como una solución que ofrece asistencia financiera y apoyo del gobierno federal a quienes opten por regresar a sus países de origen. (Foto referencial: Freepik)

USCIS anuncia que inmigrantes pueden volver gratis a sus países de origen

A través de X (antes Twitter), USCIS anunció que la administración Trump impulsa el ‘Proyecto Regreso a Casa’ para facilitar el retorno voluntario de inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

“¿Le revocaron su estatus temporal? ¡El Proyecto Regreso a Casa aún puede ayudarle! Use la aplicación @CBP Home para autodeportarse y planificar su salida con un boleto de avión GRATIS, un bono de salida de $1,000 y más”, se lee en la publicación realizada el 13 de agosto.

Cabe indicar que la aplicación CBP Home permite evitar las deportaciones masivas y gestionar la salida de extranjeros de Estados Unidos con la garantía de no enfrentar sanciones legales.

"Animamos a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en EE. UU. a autodeportarse mediante la aplicación CBP Home", indica USCIS. (Foto: @uscis / X)

¿Qué ofrece el ‘Proyecto Regreso a Casa’ a los inmigrantes indocumentados?

Desde el sitio oficial de USCIS explican los ‘beneficios’ del programa de autodeportación “Proyecto Regreso a Casa”, impulsado por el gobierno de Donald Trump.

“Si se encuentra aquí ilegalmente y desea regresar a casa, el Departamento de Seguridad Nacional ahora ofrece la aplicación móvil CBP Home para que pueda autodeportarse voluntariamente. A través de la aplicación móvil CBP Home, recibirá un boleto de avión de regreso a casa de cortesía, una bonificación de salida de $1,000 a su regreso y se le condonarán las multas pendientes por no salir a tiempo”, se lee.

Según explican, la persona interesada debe descargar el app móvil CBP Home, completar su información personal (incluyendo una foto) y presionar “Enviar” para iniciar el proceso simplificado. Después de esto el personal de USCIS se pondrá en contacto al número de teléfono que se proporcionó para reservar el boleto de avión de ida hacia el país de origen. Después de completar el registro para la autodeportación, algunos inmigrantes indocumentados podrían recibir un correo electrónico de CBP solicitando más información.

Los beneficios de usar la aplicación móvil CBP Home para salir voluntariamente de Estados Unidos incluyen, según explica USCIS:

Viajes gratuitos: El gobierno de Estados Unidos comprará un boleto de ida para que los extranjeros ilegales puedan volar a su país de origen o a otro país donde tengan estatus legal.

El gobierno de Estados Unidos comprará un boleto de ida para que los extranjeros ilegales puedan volar a su país de origen o a otro país donde tengan estatus legal. Bono de salida de $1,000 : Este bono de salida se proporcionará después de la confirmación de que el extranjero ilegal ha salido de los Estados Unidos a través de Aplicación móvil CBP Home.

: Este bono de salida se proporcionará después de la confirmación de que el extranjero ilegal ha salido de los Estados Unidos a través de Aplicación móvil CBP Home. Perdón de multas por no salir : el DHS perdonará las multas civiles pendientes por no salir después de una orden final de expulsión o una orden de salida voluntaria.

: el DHS perdonará las multas civiles pendientes por no salir después de una orden final de expulsión o una orden de salida voluntaria. Viajar con la familia : los extranjeros ilegales pueden salir con sus hijos, independientemente de su estatus de ciudadanía

: los extranjeros ilegales pueden salir con sus hijos, independientemente de su estatus de ciudadanía Salga con seguridad, viaje con normalidad: El Aplicación móvil CBP Home permite a los extranjeros ilegales planificar su salida, incluida la oportunidad de partir de manera oportuna para poder terminar el trabajo, la escuela y los asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada.

