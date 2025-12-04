El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este jueves un cambio significativo en la duración de los permisos de trabajo para distintos beneficiarios migratorios. A partir del 5 de diciembre de 2025, los permisos de trabajo asociados a varias categorías se reducirán de cinco años a 18 meses, según informó la agencia en un comunicado oficial.

El pasado 29 de octubre, el DHS anunció el fin de la extensión automática los permisos de trabajo, buscando reforzar la verificación de los permisos mientras se procesan las renovaciones.

La actualización que reduce la duración de permisos de trabajo aplicará a los siguientes grupos:

Extranjeros admitidos como refugiados.

Extranjeros a quienes se les ha concedido asilo.

Extranjeros con suspensión de deportación o expulsión.

Solicitantes de asilo o suspensión de expulsión pendientes.

Solicitantes de ajuste de estatus bajo la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) sección 245.

Solicitantes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o exención bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (INA).

Los solicitantes en EE.UU. deberán renovar su permiso de trabajo según las nuevas reglas. | Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

El cambio afectará a quienes tengan solicitudes de autorización de empleo pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025 basadas en estas categorías. Además, USCIS anunció ajustes en la duración de la autorización de empleo para otros tipos de beneficiarios.

De acuerdo con la Ley H.R. 1, Ley Pública 119-21, promulgada el 4 de julio de 2025, el período de validez de los documentos de autorización de empleo iniciales y de renovación será de un año o la fecha de finalización del permiso de trabajo autorizado o del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que sea más corto. Esto aplicará a:

Extranjeros con permiso de trabajo como refugiados.

Extranjeros con TPS.

Extranjeros con permiso de trabajo.

Solicitantes de TPS pendientes.

Cónyuges extranjeros de empresarios con permiso de trabajo.

El gobierno de EE.UU. implementa estas medidas para controlar mejor la emisión de permisos de trabajo. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

USCIS aclaró que estos requisitos se aplican a cualquier Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, pendiente o presentado a partir del 22 de julio de 2025.

Esta medida se suma a otros cambios migratorios recientes impulsados por la administración del presidente Donald Trump, en un esfuerzo por ajustar los períodos de autorización y fortalecer la verificación de los beneficiarios.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!