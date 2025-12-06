El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un cambio que impactará directamente a miles de migrantes que dependen del permiso de trabajo para mantenerse activos laboralmente en el país. Desde el 5 de diciembre de 2025, la vigencia de estos documentos se reducirá de cinco años a solo 18 meses para varias categorías migratorias, según confirmó la agencia en un comunicado oficial.

La decisión marca un giro importante en la política de autorizaciones de empleo y ha generado dudas sobre a quiénes afecta, qué ocurre con los permisos ya otorgados y cuáles son las alternativas para quienes deberán renovarlos.

¿A qué migrantes afecta la reducción del permiso de trabajo?

USCIS detalló que la nueva duración del permiso de trabajo aplicará a los solicitantes cuyas autorizaciones estén pendientes o se presenten a partir del 5 de diciembre de 2025, siempre que pertenezcan a alguna de estas categorías:

Personas admitidas como refugiados.

Migrantes a quienes se les ha concedido asilo.

Extranjeros con suspensión de deportación o expulsión.

Solicitantes de asilo o suspensión de expulsión con casos aún pendientes.

Personas que solicitan ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA).

Solicitantes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o exención bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana.

Además, la agencia señaló que habrá ajustes en la duración de autorizaciones de empleo para otros tipos de beneficiarios, aunque el cambio más drástico es la reducción a 18 meses para los grupos mencionados.

¿Por qué USCIS toma esta decisión?

De acuerdo con el abogado de inmigración Wilfredo Allen, esta medida representa un regreso a esquemas anteriores. “Están volviendo a lo que era antes: los permisos de trabajo eran anuales. La razón que han dado es poder verificar, tener más información e investigar más a las personas que solicitan un permiso de trabajo”, explicó a Univision Noticias.

El objetivo, según las autoridades, es reforzar los procesos de verificación y control en la emisión de estos documentos.

¿Qué pasa con quienes ya tienen un permiso por cinco años?

Uno de los principales temores tras el anuncio fue la posibilidad de que la reducción se aplique de forma retroactiva. Sin embargo, el abogado fue claro en este punto.

“No, la ley de los EE.UU. no se puede aplicar de una forma retroactiva. Si lo hacen, va a ser retada en Corte Federal. El anuncio explica claramente que es para permisos nuevos y renovaciones”, afirmó Allen.

Esto significa que las personas que ya tienen un permiso de trabajo válido por cinco años no se verán afectadas y podrán seguir utilizándolo hasta su fecha de vencimiento.

¿A quiénes impacta de manera directa?

Según el abogado, la medida afectará principalmente a dos grupos:

Personas que deben renovar su permiso de trabajo , ya que ahora lo recibirán por un período más corto.

, ya que ahora lo recibirán por un período más corto. Migrantes que solicitan por primera vez un permiso de trabajo, especialmente quienes han aplicado para asilo y aún están en proceso.

Qué pueden hacer los migrantes ante este cambio

Ante este nuevo escenario, los expertos recomiendan mantenerse informados, revisar con atención la fecha de vencimiento del permiso actual y anticipar las renovaciones. También es clave buscar asesoría legal para entender cómo este ajuste impacta cada caso individual.

Aunque la reducción de la vigencia genera preocupación, USCIS dejó claro que el cambio no anula permisos ya otorgados y se limita a nuevas solicitudes o renovaciones presentadas desde diciembre de 2025 en adelante.

