Miles de inmigrantes en Estados Unidos podrían enfrentar un panorama más incierto tras un nuevo cambio anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La agencia publicó una actualización de política en la que deja claro que la llamada “acción diferida” ya no debe utilizarse de manera amplia para proteger temporalmente a grupos de personas sin estatus legal. A partir de ahora, la agencia recalca que esta medida será considerada únicamente como un recurso “extraordinario” y bajo revisiones individuales mucho más estrictas. La decisión genera preocupación entre migrantes que dependían de este tipo de alivio migratorio mientras esperaban una respuesta a otros procesos o beneficios dentro del sistema migratorio estadounidense.
¿Qué es una acción diferida?
La acción diferida es una forma de discreción migratoria que permite al gobierno pausar temporalmente una deportación. Aunque no otorga residencia permanente ni un estatus legal definitivo, sí puede brindar protección temporal y, en algunos casos, autorización de trabajo. Durante años, este mecanismo fue utilizado en distintos contextos humanitarios y migratorios.
USCIS limitará la acción diferida a casos considerados “extraordinarios”
Sin embargo, el nuevo documento de USCIS señala que la agencia quiere limitar ese uso y evitar que la acción diferida sea otorgada de forma generalizada. Según la actualización de política, cada solicitud deberá analizarse “caso por caso” y solo en circunstancias verdaderamente excepcionales.
Además, USCIS enfatiza que tener una petición migratoria pendiente no será suficiente para recibir este beneficio. La agencia también sostiene que las dificultades comunes que enfrentan muchos inmigrantes, como problemas económicos o el temor a la deportación, no bastarán por sí solas para justificar una decisión favorable.
Otro punto importante es que el gobierno afirma que la acción diferida no debe utilizarse para reemplazar decisiones del Congreso ni para beneficiar grandes grupos de inmigrantes sin una evaluación individual detallada. Con esta postura, USCIS busca reforzar el cumplimiento estricto de las leyes migratorias y priorizar lo que considera intereses de seguridad nacional y seguridad pública.
La medida podría impactar especialmente a personas que no cuentan con otra protección migratoria vigente. Muchos inmigrantes habían mantenido cierta estabilidad en EE.UU. gracias a programas o solicitudes relacionadas con acción diferida, pero ahora el escenario cambia porque USCIS deja claro que este alivio seguirá existiendo únicamente en situaciones limitadas y excepcionales.
El documento también reconoce que numerosas personas construyeron su vida en el país mientras contaban con este tipo de protección temporal. Entre esos intereses menciona empleo, vivienda, educación y vínculos comunitarios. Aun así, la agencia sostiene que la acción diferida siempre fue temporal y discrecional, por lo que considera que no genera garantías permanentes para permanecer en EE.UU.
Migrantes con solicitudes pendientes podrían enfrentar revisiones más estrictas
La nueva política entró en vigor de inmediato y aplica tanto para solicitudes pendientes como para futuras peticiones. Esto significa que quienes planeaban solicitar acción diferida o esperaban una respuesta podrían enfrentar revisiones más rigurosas y menos posibilidades de aprobación bajo los nuevos lineamientos de USCIS.
Ante este escenario, expertos recomiendan a los inmigrantes mantenerse informados sobre cualquier cambio migratorio y revisar si cuentan con otras alternativas legales disponibles en Estados Unidos. Buscar asesoría legal confiable puede ser clave para entender cómo esta nueva política podría afectar cada caso en particular.
