Si ya eres residente permanente con una Green Card y estás pensando en naturalizarte, hay una vía oficial que puede adelantar el inicio del trámite: la llamada “regla de los 90 días”. Esta regla permite presentar el Formulario N-400 hasta 90 días antes de cumplir el tiempo de residencia requerido (tres o cinco años, según el caso), lo que puede reducir varias semanas o meses en el calendario total del proceso. Para quienes trabajan, crían familia o dependen de servicios locales en ciudades con grandes comunidades latinas —como Los Ángeles, Miami, Houston o Nueva York— adelantar la presentación puede significar menor incertidumbre sobre viajes y empleo, acceso más rápido al voto y a ciertos beneficios que solo tienen los ciudadanos, y mayor tranquilidad frente a cambios en políticas migratorias. Antes de enviar la solicitud, es imprescindible calcular correctamente la fecha de elegibilidad, preparar un expediente completo y considerar presentar la solicitud en línea para aprovechar confirmaciones y seguimiento en tiempo real.

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LA REGLA DE LOS 90 DÍAS QUE PERMITE ADELANTAR EL FORMULARIO N-400

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) permite que ciertos residentes permanentes presenten el Formulario N-400 hasta 90 días antes de que se cumpla el período legal exigido para la naturalización. Esto es una ventana anticipada: no es una autorización para presentar en cualquier momento. Si presentas el N-400 fuera de la ventana (demasiado pronto), USCIS puede cerrar o rechazar el caso por falta de elegibilidad en la fecha que el expediente sea adjudicado.

Los titulares de una Green Card pueden acortar el tiempo de espera en el proceso de naturalización en Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

REGLAS PRINCIPALES DE ELEGIBILIDAD POR TIEMPO CON GREEN CARD

Tipo de solicitante Tiempo requerido con Green Card Residentes permanentes en general 5 años Personas casadas con ciudadanos estadounidenses 3 años

Importante: el adelanto aplica únicamente hasta 90 días antes de cumplir el periodo oficial. Verifica las fechas con la calculadora oficial de USCIS antes de presentar.

LA GREEN CARD TIENE UNA FECHA CLAVE QUE MUCHOS PASAN POR ALTO

La fecha que USCIS usa para calcular tu elegibilidad aparece en el frente de la Green Card bajo “Permanent Resident Since” (o su equivalente en la tarjeta). Esa fecha es el punto de partida para contar los tres o cinco años. No confundas esa fecha con la llegada a EE. UU. ni con la fecha de aprobación previa del formulario; la referencia es la fecha impresa en la tarjeta.

PRESENTAR EL N-400 EN LÍNEA PUEDE ACELERAR EL PROCESO

USCIS ha promovido el uso del sistema digital para el Formulario N-400. Presentar la solicitud en línea ofrece ventajas que ayudan a reducir demoras administrativas y permiten un seguimiento más claro del caso.

Ventajas del sistema digital:

Confirmación inmediata de recepción del caso.

Pago en línea de tarifas migratorias.

Acceso rápido a notificaciones oficiales.

Seguimiento del estado en tiempo real.

Alertas sobre entrevistas y citas biométricas.

Posibilidad de cargar evidencia adicional sin enviar papeles físicos.

El formulario N-400 es clave en el trámite para obtener la ciudadanía estadounidense (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

DESAFÍOS Y CONTROLES: ¿POR QUÉ HAY QUE REVISAR TODO CON CUIDADO?

Aunque la regla de los 90 días y el sistema en línea facilitan el proceso, USCIS ha incrementado las revisiones administrativas en los últimos años. Despachos de abogados en inmigración advierten que los oficiales examinan ahora con más detalle ciertos aspectos que antes pasaban más desapercibidos.

Aspectos que USCIS revisa con detalle:

Historial migratorio y estatus previos.

Residencia continua en EE. UU. (ausencias largas pueden afectar elegibilidad).

Antecedentes penales y fiscales.

Información laboral y de impuestos (W-2, 1099, declaraciones).

Consistencia con declaraciones previas entregadas a autoridades.

CONSEJOS PRÁCTICOS ANTES DE PRESENTAR EL N-400

Usa la calculadora oficial de fechas de USCIS para confirmar la ventana de 90 días.

Presenta la solicitud en línea para recibir confirmaciones y actualizaciones rápidas.

Adjunta pruebas claras de fecha de inicio de residencia, empleo e impuestos (W-2, 1099, declaraciones de impuestos).

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