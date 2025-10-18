El reloj corre para miles de residentes permanentes en Estados Unidos que aún no han presentado su solicitud de ciudadanía. A pocos días de que entren en vigor nuevos cambios al examen cívico, los aspirantes tienen una última oportunidad de aplicar bajo las normas actuales y estudiar las tradicionales 100 preguntas.

El gobierno estadounidense anunció que el examen de civismo para obtener la naturalización sufrirá modificaciones importantes. Con la nueva versión, los solicitantes deberán estudiar 128 preguntas sobre historia y política de Estados Unidos, y responder correctamente 12 de 20 preguntas orales durante la entrevista.

Hasta ahora, el proceso exigía conocer 100 preguntas y acertar 6 de 10, lo que hacía la evaluación más sencilla. La nueva medida restablece el examen de 2020 implementado durante la administración de Donald Trump, que fue descartado más tarde por el gobierno de Joe Biden al considerar que dificultaba innecesariamente el camino a la ciudadanía.

Según el USCIS, la actualización busca reforzar la comprensión cívica de quienes aspiren a la ciudadanía estadounidense. | Crédito: SDI Productions / iStock

El Servicio de Inmigración y Naturalización (USCIS) confirmó que esta versión más extensa del examen entrará en vigor el 20 de octubre, por lo que todos los residentes que presenten su solicitud antes de esa fecha podrán rendir la prueba anterior, con menor carga de estudio.

El examen de ciudadanía se administra de manera oral, sin opción múltiple, y quienes no logran aprobar tienen derecho a una segunda oportunidad. En caso de reprobar nuevamente, la solicitud es denegada.

Existen algunas excepciones: los mayores de 65 años con más de 20 años como residentes permanentes solo deben estudiar un grupo reducido de 20 preguntas y pueden realizar el examen en su idioma. Sin embargo, para la mayoría de los solicitantes, el examen deberá completarse en inglés y con la versión completa del temario.

El USCIS señaló que la actualización forma parte de un esfuerzo por “restablecer la integridad del proceso de naturalización” y garantizar que quienes se conviertan en ciudadanos comprendan los valores y principios del país.

Mientras tanto, en ciudades como Los Ángeles, se ofrecen programas gratuitos de preparación para el examen a través de bibliotecas públicas, colegios comunitarios y organizaciones sin fines de lucro como CARECEN. Estos centros ofrecen materiales de estudio, asesorías y clases de inglés para facilitar el proceso de naturalización.

El USCIS advirtió que solo quienes apliquen antes de la fecha límite podrán presentar el examen actual de 100 preguntas. | Crédito: Getty Images

Líderes comunitarios han hecho un llamado a actuar rápido. Subrayan que convertirse en ciudadano no solo brinda estabilidad migratoria, sino también la posibilidad de votar, participar en decisiones políticas y acceder a más beneficios.

El mensaje es claro: quienes ya cumplen los requisitos para naturalizarse deben hacerlo cuanto antes. A partir del 20 de octubre, el camino hacia la ciudadanía será más exigente y requerirá mayor preparación.

➡️ Descarga aquí las 128 preguntas y respuestas oficiales del nuevo examen de ciudadanía de EE.UU. (versión 2025)

