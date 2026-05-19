Miles de migrantes en Estados Unidos han comenzado a notar demoras inesperadas en sus trámites con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), incluso después de haber cumplido con la toma de huellas biométricas hace meses o años. La razón está en un nuevo sistema de verificación de antecedentes conectado directamente con la base de datos Next Generation Identification (NGI) del FBI, una medida que endureció los controles migratorios desde este 2026. Aunque la mayoría de solicitantes no tendrá que regresar a un centro biométrico, algunos sí podrían recibir una nueva citación por parte de USCIS debido a problemas técnicos o actualizaciones necesarias en sus registros.

El nuevo control del FBI que mantiene miles de casos en pausa

El cambio comenzó tras la firma de la Orden Ejecutiva 14385 el 6 de febrero de 2026, una disposición que amplió el acceso del FBI a bases de datos de antecedentes penales utilizadas por agencias de seguridad interior. Como parte de esta actualización, USCIS empezó a reenviar internamente las huellas digitales archivadas de millones de solicitantes hacia el nuevo sistema NGI del FBI.

Según el análisis publicado por el bufete legal Duane Morris, la intención es reforzar las verificaciones de antecedentes antes de aprobar beneficios migratorios. Esto ha provocado que cientos de miles de expedientes permanezcan temporalmente detenidos mientras se completan los nuevos controles.

Los trámites afectados incluyen:

Ajuste de estatus (I-485)

Naturalización (N-400)

Solicitudes de asilo

Peticiones familiares y basadas en empleo

Renovaciones y solicitudes DACA

Visas T y U

Autopeticiones VAWA

La American Immigration Lawyers Association (AILA) estima que millones de expedientes podrían verse involucrados en esta revisión adicional.

USCIS amplió el acceso a los archivos del FBI para reforzar las revisiones migratorias en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué casos quedaron fuera del nuevo chequeo biométrico

No todos los trámites están sujetos al nuevo reexamen. USCIS dejó fuera algunas categorías específicas para evitar mayores retrasos en procesos considerados prioritarios o de bajo riesgo.

Entre los casos exentos figuran:

Peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses

Formularios de adopción internacional

Algunas ceremonias de juramento reprogramadas

Determinadas visas especiales de inmigrante

Solicitantes de asilo de países no considerados de alto riesgo

Médicos extranjeros con trámites pendientes

En este último grupo, organizaciones médicas advirtieron que los retrasos podían agravar la falta de personal sanitario en varias regiones del país, por lo que esos casos quedaron excluidos del nuevo sistema.

Además, USCIS indicó internamente que el reenvío de huellas solo se aplicará a expedientes que, en teoría, podrían ser aprobados. Los casos encaminados a una posible denegación no pasarían por este procedimiento adicional.

Cuándo USCIS podría volver a citar a un migrante

Aunque el procedimiento estándar consiste en reutilizar las huellas ya registradas, existen excepciones importantes. USCIS podría enviar una nueva cita biométrica si las huellas originales presentan baja calidad técnica, están incompletas o fueron tomadas hace demasiados años.

En esos casos, el migrante recibiría una notificación oficial por correo postal con:

Fecha y hora de la cita

Dirección del Application Support Center

Tipo de servicio biométrico solicitado

La carta se diferencia de otras comunicaciones de USCIS porque especifica claramente que se requiere una nueva toma biométrica.

Mientras tanto, las entrevistas migratorias ya programadas continúan realizándose con normalidad. Sin embargo, muchas aprobaciones finales permanecen retenidas hasta que el FBI complete la nueva revisión de antecedentes.

La cita de huellas biométricas de USCIS es un paso clave para verificar tu identidad en el proceso migratorio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué pasa con el permiso de trabajo y cómo monitorear el caso

USCIS aclaró que los permisos de trabajo vigentes, conocidos como Employment Authorization Document (EAD), no serán cancelados por esta nueva política. Quienes tengan una autorización válida pueden seguir trabajando legalmente mientras su expediente permanece en revisión.

Aun así, abogados migratorios recomiendan presentar las renovaciones del EAD con al menos 180 días de anticipación, ya que las nuevas verificaciones podrían extender los tiempos de procesamiento.

Para evitar sorpresas, USCIS mantiene disponible su sistema gratuito de alertas por correo electrónico y mensaje de texto, que notifica cualquier cambio en el estado del caso.

Por ahora, la agencia no ha publicado una guía completa sobre cuánto tiempo durará este proceso de revisión masiva. Aunque USCIS sostiene que las demoras “deberían ser breves”, especialistas en inmigración advierten que el volumen de expedientes podría generar esperas mucho más largas de lo previsto.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!