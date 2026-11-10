Las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron sobre tres productos de carne congelada que podrían representar un riesgo para las personas con alergias alimentarias. El Departamento de Agricultura (USDA), a través de su Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), emitió una alerta de salud pública el 6 de noviembre por alimentos de la compañía Betterballen Foods que contienen ingredientes alergénicos no mencionados en sus etiquetas.

La advertencia comprende tres presentaciones de productos que no están listos para consumir y requieren preparación: paquetes de seis unidades de Bami Rolls de cerdo, envases de 10 unidades de Saté Kroketten de pollo y paquetes de 12 unidades de Bitterballen de res.

En todos se detectó sésamo, mientras que el producto de carne de res también contiene salsa Worcestershire elaborada con anchoas, un tipo de pescado que tampoco aparece declarado en el empaque.

Los alimentos contienen sésamo y, en el caso de uno de ellos, pescado, alérgenos que no fueron declarados en sus etiquetas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo identificar los productos congelados incluidos en la alerta?

Los alimentos fueron elaborados los días 15, 16 y 27 de octubre y tienen como fecha de consumo preferente octubre de 2027. Los consumidores pueden identificarlos mediante los números de establecimiento EST. M3177 o EST. P3177, que aparecen dentro del sello de inspección del USDA.

La compañía Betterballen Foods produce alimentos de origen neerlandés y los productos señalados se comercializaron en todo el país a través de las ventas por internet de Lowlands House. Además, existe la posibilidad de que se hayan distribuido en un festival y un mercado de agricultores de Greer, Carolina del Sur.

El problema fue detectado durante una revisión rutinaria de las etiquetas realizada por el FSIS. Aunque la agencia no solicitó un retiro formal del mercado porque los alimentos ya no están disponibles para la compra, mantiene la preocupación de que algunas personas todavía los tengan guardados en sus refrigeradores o congeladores. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no consumir ninguno de los productos incluidos en la advertencia.

Aunque no se solicitó un retiro del mercado porque los productos ya no están disponibles para la venta, podrían permanecer en congeladores de los consumidores. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué deben hacer los consumidores y por qué preocupa el sésamo?

El USDA aconseja desechar los alimentos afectados o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos. Hasta el momento, no se han confirmado casos de reacciones adversas relacionadas con estos productos; sin embargo, quienes sospechen que pudieron presentar una reacción después de consumirlos deben comunicarse con un profesional de la salud.

El sésamo es considerado uno de los principales alérgenos alimentarios en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2023, cuando entró en vigor la ley FASTER (Ley de Seguridad, Tratamiento, Educación e Investigación sobre Alergias Alimentarias). Esta norma exige que el ingrediente sea identificado en las etiquetas de alimentos envasados y suplementos dietéticos.

De esta manera, se sumó a otros ocho alérgenos reconocidos por la legislación federal: leche, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos, maní, trigo y soja.