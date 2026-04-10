El cielo del sur de California podría convertirse este viernes en escenario de un fenómeno tan breve como impactante. El U.S. Geological Survey (USGS) ha advertido que miles de residentes podrían escuchar un fuerte “estruendo sónico” durante la tarde. ¿La razón? El regreso a la Tierra de la nave Orion, que vuelve de su histórica misión lunar Artemis II. Este fenómeno ocurre cuando un objeto viaja más rápido que la velocidad del sonido, generando una onda de choque que se percibe como una explosión en el aire.

Según explicó la NASA, la cápsula entrará en la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a las 25,000 millas por hora, creando condiciones extremas de calor y presión. “Es la receta perfecta para un estruendo sónico”, indicó la agencia. A medida que la nave desciende, empuja las moléculas de aire formando una onda de choque similar a la que producen los barcos al desplazarse rápidamente sobre el agua.

¿Se escuchará un “estruendo sónico” en el sur de California?

El USGS precisó que, si se produce este fenómeno, podría escucharse entre las 5:00 y las 5:15 p.m. (hora del Pacífico), especialmente en zonas cercanas a San Diego. Sin embargo, no está completamente garantizado. La propia NASA advirtió que todo dependerá de varios factores, como la trayectoria exacta de reentrada y las condiciones atmosféricas.

De hecho, los estruendos sónicos suelen percibirse en una franja estrecha conocida como “boom carpet”, ubicada justo debajo de la trayectoria de la nave. Si el recorrido se alinea con la costa de California como se espera, existe la posibilidad de que el sonido se escuche únicamente sobre el océano. Además, el punto de entrada de la cápsula estará a unos 2,000 kilómetros de la costa de San Diego, lo que reduce la probabilidad de que el fenómeno sea perceptible en tierra.

Los astronautas de Artemis II regresan a la Tierra el 10 de abril tras un histórico sobrevuelo lunar. SIn embargo, la reentrada a la Tierra de la nave Orion es el momento más peligroso del viaje. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity

El clima también jugará un papel clave. Aunque los modelos indican condiciones favorables, la NASA señaló que la nubosidad o vientos más fuertes de lo habitual podrían disminuir la intensidad del estruendo o incluso impedir que se perciba.

Antes de la reentrada, la nave realizará maniobras críticas. “A las 7:37 p.m. (ET), un ajuste final de trayectoria afinará la ruta de vuelo antes de que la nave inicie una serie de maniobras de rotación”, detalló la NASA en su blog. Justo antes de entrar en la atmósfera, la cápsula alcanzará su velocidad máxima de aproximadamente 23,864 millas por hora.

La misión lunar tripulada Artemis II mission despega desde la plataforma 39B del Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral el 1 de abril de 2026. | Crédito: JIM WATSON / AFP

Luego, tras un apagón de comunicaciones de seis minutos,durante el cual la tripulación soportará fuerzas de hasta 3.9 G, la nave desplegará sus paracaídas para reducir la velocidad de descenso frente a la costa de San Diego y completar su amerizaje en el océano Pacífico.

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes recientemente hicieron historia al convertirse en los humanos que han viajado más lejos de la Tierra, alcanzando una distancia récord de 252,756 millas. Durante la misión, incluso presenciaron un eclipse solar total desde el espacio, un espectáculo pocas veces visto por la humanidad.

La tripulación de Artemis II la integran Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover y Reid Wiseman. | Crédito: NASA / AFP

Mientras crece la expectativa por su regreso, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, reconoció la tensión del momento, pero también destacó el lado humano de la misión: las “expresiones de amor y devoción a sus familias” por parte de la tripulación han conmovido a personas en todo el mundo y reflejan “por qué hacemos este tipo de misiones”.

El operativo de rescate ya está en marcha. El buque USS John P. Murtha se encuentra en la zona, acompañado por aviones y helicópteros militares listos para intervenir. Este será, además, el primer regreso de una tripulación lunar coordinado entre la NASA y el Departamento de Defensa desde la histórica misión Apollo 17 en 1972.

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