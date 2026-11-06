La Navidad es una época de ilusión, especialmente para los niños que esperan recibir un regalo durante las fiestas de fin de año. En Estados Unidos, el Servicio Postal (USPS) vuelve a poner en marcha una iniciativa que permite a personas y grupos convertirse en ayudantes de Santa Claus y hacer realidad algunos de esos deseos. Se trata de Operación Santa, un programa que recibe miles de cartas de menores y familias que esperan una sorpresa navideña. ¿Cómo puedes participar, adoptar una carta y enviar los obsequios antes de que termine el plazo?

¿Cómo registrarse para participar en Operación Santa del USPS?

Las personas y los grupos interesados en adoptar cartas deben registrarse a través del sitio web oficial USPSOperationSanta.com. El Servicio Postal explica que, por motivos de seguridad, todos los participantes deben completar un breve proceso de registro y verificación de identidad antes de acceder a las solicitudes.

Este requisito también se aplica a quienes participaron en ediciones anteriores. Es decir, haber adoptado una carta en años pasados no garantiza la aprobación automática, pues cada participante debe verificar nuevamente su identidad cada año.

USPS permitirá adoptar cartas y cumplir deseos de familias que esperan una sorpresa esta Navidad. | Crédito: Instagram @uspsopsanta

¿Cuándo comienza la adopción de cartas de Operación Santa?

Aunque el registro ya está abierto, la selección de cartas comenzará el lunes 16 de noviembre. A partir de esa fecha, los participantes que hayan sido aprobados podrán revisar las solicitudes disponibles y elegir aquellas cuyos deseos quieran cumplir.

El USPS estableció el sábado 12 de diciembre como fecha límite para enviar los regalos. Por eso, quienes deseen participar deberán organizar sus compras y entregas con anticipación para que los obsequios puedan llegar a sus destinatarios durante la temporada navideña.

¿Cómo adoptar una carta y enviar regalos a los niños?

El proceso para convertirse en ayudante de Santa Claus contempla unos pasos sencillos. Una vez completada la verificación de identidad, los participantes podrán elegir las cartas y preparar los obsequios solicitados por los niños y sus familias.

Estos son los pasos que deben seguir:

Ingresar al sitio oficial: visita USPS Operation Santa para crear una cuenta y completar la verificación de identidad. Elegir una carta: revisa las solicitudes disponibles y selecciona una o varias cartas de niños o familias. Comprar los regalos: puedes adquirir los obsequios por tu cuenta o utilizar Santa’s Gift Shoppe, el catálogo virtual habilitado por el programa. Enviar los paquetes: todos los regalos deben despacharse hasta el sábado 12 de diciembre, desde una oficina postal participante o mediante el catálogo de compras en línea.

Para facilitar las compras, el Servicio Postal volverá a trabajar con Toys”R”Us, que ofrecerá Santa’s Gift Shoppe. Este catálogo digital permite seleccionar los regalos y enviarlos directamente a sus destinatarios, una alternativa para quienes prefieren realizar todo el proceso por internet.

1. USPS estableció el 12 de diciembre como fecha límite para enviar los regalos de Navidad. | Crédito: Instagram @uspsopsanta

¿Qué es Operación Santa y cuántos años lleva funcionando?

Operación Santa es una iniciativa navideña del Servicio Postal de Estados Unidos que permite a personas y organizaciones responder a las cartas enviadas por niños y familias que comparten sus deseos para las fiestas.

El programa llega a su edición número 114 y recibe correspondencia de menores y hogares de los estados continentales del país, Hawái y Puerto Rico. Estas cartas son enviadas simbólicamente a Santa Claus, en el Polo Norte, para que personas interesadas puedan adoptarlas y ayudar a cumplir las peticiones de sus autores.