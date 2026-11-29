Enviar paquetes dentro y fuera de Estados Unidos podría resultar más caro a partir de 2027. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) presentó una propuesta para incrementar los precios de sus servicios de envío desde el 17 de enero del próximo año. La iniciativa, presentada ante la Comisión Reguladora Postal, contempla ajustes tanto para los paquetes nacionales como para los internacionales, además de nuevos recargos relacionados con el transporte.

¿Cuánto aumentarán los envíos nacionales e internacionales?

Para los servicios nacionales, USPS plantea un incremento promedio del 5,9% en las tarifas de Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage y Parcel Select. A este ajuste se sumaría un recargo por transporte del 11%, que convertiría en permanente el aumento del 8% aplicado en abril y añadiría otros tres puntos porcentuales. La entidad revisará este cargo en julio de 2027, tomando en cuenta los precios del combustible registrados durante los primeros seis meses del año.

En el caso de los envíos internacionales, el incremento promedio propuesto sería del 7,9% para Priority Mail Express International, Priority Mail International, First-Class Package International Service e International Priority Airmail; sin embargo, el recargo por transporte no se aplicaría a estos servicios.

USPS también tiene previsto modificar los grupos tarifarios de los países y la clasificación utilizada para determinar los precios de los envíos.

Los servicios nacionales tendrían un incremento promedio del 5,9%, mientras que los internacionales subirían un 7,9%. (Foto: AFP)

Nuevos servicios y cargos que prepara USPS

La propuesta también contempla cambios en algunas prestaciones para los clientes. Quienes utilicen Priority Mail International podrían acceder a un nuevo servicio que permitirá obtener una prueba de entrega de sus paquetes. Asimismo, USPS busca ampliar la opción Delivered Duty Paid a International Priority Airmail, lo que permitirá a los remitentes pagar los aranceles aduaneros al momento de enviar el paquete o hacerlo posteriormente.

Por otro lado, algunos servicios especiales, como la mejora de direcciones y el reenvío prémium de correspondencia, también podrían tener precios más elevados. La entidad planea introducir nuevas tarifas para determinadas prestaciones, aunque los cambios todavía deberán pasar por la evaluación de la Comisión Reguladora Postal antes de entrar en vigor.

USPS sostiene que estas modificaciones forman parte de su estrategia de modernización y buscan ayudarlo a “mantenerse competitivo y mejorar sus finanzas”.