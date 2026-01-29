USPS está contratando en varias ciudades de Florida con sueldos desde US$21.89 por hora y beneficios laborales, una alternativa llamativa en medio de los recortes de grandes empresas de entregas y tecnología. Para muchas familias hispanas —desde quienes manejan Uber en Orlando hasta quienes trabajan en almacenes en Hialeah o en construcción en Tampa— este tipo de empleo estable, con seguro médico y plan de retiro, puede marcar una diferencia real frente a la incertidumbre que se siente en todo el país. Mientras compañías como UPS y Amazon anuncian miles de despidos este año, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) sigue organizando ferias de empleo y abriendo vacantes con salario competitivo, pago quincenal y posibilidades de construir una carrera a largo plazo dentro del gobierno federal, algo especialmente atractivo para comunidades inmigrantes que buscan estabilidad y papeles en regla.

USPS CONFIRMA VACANTES EN FLORIDA

En las últimas semanas, USPS ha venido organizando ferias de empleo en distintas ciudades de Florida para cubrir puestos operativos clave, con actividades similares también en otros estados del país. Ya se han realizado eventos en ciudades como Jacksonville y otras zonas del estado, y ahora el foco está puesto en Tallahassee y Lake City, donde todavía hay oportunidades disponibles para ingresar al sistema postal. Según comunicados oficiales, la agencia busca personas comprometidas, responsables y con disposición para asumir funciones esenciales dentro de uno de los sistemas de correo más grandes y antiguos de Estados Unidos.

Para quienes viven en áreas más rurales o semiurbanas de Florida, como el norte del estado o los alrededores de Tallahassee, estas ferias representan una oportunidad concreta para acceder a un empleo federal sin tener que mudarse a una gran ciudad.

PUESTOS DISPONIBLES Y SALARIOS

Actualmente, estas son las posiciones que el Servicio Postal de EE. UU. está ofreciendo en Florida a través de sus ferias y portal de empleos:

Asociado de Transportista Rural (RCA)

Salario: US$21.89 por hora, dentro del rango que se paga a los transportistas rurales a nivel nacional.

Pago: quincenal.

Modalidad: jornada completa (según necesidad operativa de cada oficina).

Funciones: reparto de correo y paquetes en rutas rurales y suburbanas, incluyendo fines de semana y días festivos, y atención básica al cliente en las entregas.

Incluye seguro médico y acceso a otros beneficios federales.

Auxiliar de Transporte Rural (ARC)

Salario: US$21.89 por hora.

Pago: quincenal.

Modalidad: tiempo parcial, ideal para quienes combinan el trabajo con estudios, otro empleo o responsabilidades familiares.

Funciones: entrega de paquetes, especialmente en fines de semana y temporadas de alto volumen, como fiestas o días de ofertas en línea.

Técnico Automotriz (AT) – solo en Tallahassee

Salario: alrededor de US$66,586 al año para posiciones de técnico automotriz en el USPS, según convocatorias recientes.

Pago: quincenal.

Funciones: reparación y mantenimiento de la flota de vehículos del USPS, incluyendo camiones de reparto y unidades de carga.

Incluye beneficios médicos y acceso a planes de jubilación federales.

En ciudades con alta presencia latina, como Miami, Orlando o el área de Tampa Bay, puestos similares suelen abrirse durante el año a través del mismo portal de carreras de USPS, por lo que conviene revisar con frecuencia si se busca algo cerca del lugar donde uno vive.

BENEFICIOS QUE OFRECE EL SERVICIO POSTAL

Uno de los puntos más atractivos de trabajar en USPS son los beneficios, algo que no siempre se encuentra en empleos operativos de almacén, reparto o retail. Para muchas familias hispanas en Florida, este paquete ofrece una estabilidad que a veces no se consigue en trabajos por contrato o “gig economy”.

Entre los beneficios se incluyen:

Varias opciones de seguro médico para el trabajador y su familia.

Seguro de vida.

Plan de pensión dentro del sistema federal.

Plan de Ahorro para el Retiro (TSP), similar a un 401(k), con opción de aportes y crecimiento a largo plazo.

Vacaciones pagadas acumuladas según antigüedad.

Licencia por enfermedad y otros permisos aprobados.

Este tipo de paquete resulta especialmente valioso para quienes han trabajado años sin beneficios en sectores como restaurantes, construcción o servicios de delivery en ciudades como Miami, Kissimmee o Fort Myers.

FECHAS Y LUGARES DE LAS FERIAS DE EMPLEO

Si estás en Florida y te interesa aplicar en persona, estas son las próximas ferias confirmadas por USPS en el norte del estado:

Tallahassee

Fecha: viernes 30 de enero

Lugar: oficina de correos de Tallahassee

Dirección: 2800 S Adams Street

Lake City

Fecha: sábado 31 de enero

Lugar: oficina de correos de Lake City

Dirección: 250 NW Main Blvd, Lake City, FL 32055.

En el caso específico de Lake City, USPS ha confirmado una feria de empleo el sábado 31 de enero de 2026, entre las 9:30 a. m. y las 12:30 p. m., con vacantes inmediatas para posiciones operativas. Quienes no puedan asistir en persona pueden enviar su solicitud en línea en cualquier momento.

Ahora bien, si vives en otras zonas del estado —como el sur de Florida, el centro (Orlando y alrededores) o la región de la bahía de Tampa— es recomendable revisar de forma periódica el calendario de ferias y convocatorias, ya que USPS suele repetir este tipo de eventos durante el año en distintas oficinas.

REQUISITOS PARA TRABAJAR EN USPS

Antes de aplicar, es importante tener claros los requisitos básicos. USPS establece condiciones similares para la mayoría de las posiciones operativas en todo el país.

La agencia solicita que los candidatos cumplan con lo siguiente:

Tener 18 años o más, o 16 años con diploma de escuela secundaria.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente (titular de “green card”).

Aprobar una verificación de antecedentes penales.

Pasar una prueba de detección de drogas.

Contar con licencia de conducir estatal válida y un historial de manejo seguro, en caso de que el puesto lo requiera.

Para muchos jóvenes de origen latino que crecieron en Florida, esta puede ser una puerta de entrada a un empleo federal bien pagado sin necesidad de un título universitario, siempre que tengan su estatus migratorio en regla.

OTRA OPCIÓN PARA APLICAR

La forma más directa de postularse es a través del sitio oficial de carreras de USPS, donde se publican todas las vacantes disponibles por ciudad y estado. Desde ahí, el proceso es completamente en línea y gratuito, y permite filtrar por “Florida” o por ciudades específicas como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville o Tallahassee.

Pasos básicos para aplicar:

Ingresar a la sección de empleos en línea en la página oficial de USPS (usps.com/careers).

Crear una cuenta con tu correo electrónico.

Buscar vacantes por estado (Florida) o por código postal, para ver opciones cerca de donde vives.

Completar el formulario con tus datos personales, historial laboral y nivel de educación.

Subir tu currículum en inglés y revisar bien antes de enviar.

