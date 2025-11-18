Si este año quieres mantener viva la magia de la Navidad o sorprender al más pequeño de la casa, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ya abrió oficialmente Operation Santa, su programa anual que conecta a niños, familias y hasta comunidades enteras con la ilusión de escribirle a Santa Claus.

Desde el lunes 17 de noviembre, cualquiera puede entrar a USPSOperationSanta.com para adoptar cartas, leer historias llenas de esperanza y enviar regalos de manera anónima a quienes los necesitan.

¿Qué es Operation Santa?

Con 113 años de historia, Operation Santa es una de las tradiciones más queridas del USPS. El programa permite que niños y familias envíen sus cartas dirigidas directamente al Polo Norte. Luego, esas cartas —sin datos personales visibles— se publican en línea para que personas, oficinas o grupos comunitarios puedan adoptarlas y cumplir algunos de esos deseos navideños.

La iniciativa busca promover la bondad, la empatía y el sentido de comunidad, especialmente en una temporada que puede ser difícil para muchos. Y aunque el programa recibe miles de cartas cada año, no siempre hay suficientes voluntarios para adoptarlas.

“Cada año, recibimos muchas más cartas de las que se adoptan. Así que, si tienen la posibilidad, los animamos a adoptar una carta”, explicó Sheila Holman, vicepresidenta de marketing del USPS.

Miles esperan apoyo cada año a través de USPS Operation Santa. | Crédito: USPS Operation Santa

Cómo enviar tu carta a Santa

Si quieres que tu carta llegue a la plataforma oficial para que Santa (o un buen samaritano anónimo) pueda verla, sigue estos pasos:

Escribe tu lista de deseos con claridad. Incluye tu nombre completo y dirección de retorno. Asegúrate de enviarla con matasellos antes del 6 de diciembre.

Dirige el sobre a:

Santa Claus123 Elf RoadNorth Pole, 88888

Una vez recibida, tu carta será clasificada, revisada y publicada en el sitio web de USPS Operation Santa, donde los adoptantes pueden elegirla y enviar un regalo acompañado de un mensaje especial.

USPS Operation Santa ya está activo y listo para recibir y publicar cartas esta temporada. | Crédito: USPS Operation Santa

¿Cómo puedo participar como adoptante?

Si lo que quieres es ayudar a que algún niño o familia viva una Navidad más cálida, el proceso es sencillo:

Entra a USPSOperationSanta.com y crea una cuenta. Verifica tu identidad siguiendo los pasos del sitio. Explora las cartas disponibles —incluidas las de familias completas— y adopta las que prefieras. Compra un regalo desde Santa’s Work Shoppe o por tu cuenta. Envía el paquete a través del USPS.

El servicio recomienda enviar los regalos a más tardar el 13 de diciembre, para asegurar que lleguen antes del 25 de diciembre.

