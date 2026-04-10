El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ha presentado una propuesta para aumentar nuevamente las tarifas de varios de sus servicios de envío, incluyendo cartas, postales y otros productos postales de uso cotidiano. La medida llega en un contexto de fuerte presión financiera que arrastra la agencia desde hace años, con costos operativos en constante aumento y una estructura que depende casi por completo de los ingresos que genera por sus propios servicios, ya que no recibe financiamiento regular de impuestos.

Según la propuesta enviada a la Comisión Reguladora Postal (PRC), los cambios podrían entrar en vigor el 12 de julio, siempre que sean aprobados. Según Newsweek, entre los ajustes más destacados se encuentra el aumento del sello “Forever” de primera clase, que pasaría de 78 a 82 centavos, mientras que las cartas de una onza subirían al mismo nivel. También se contempla un incremento en las postales domésticas e internacionales. Todo esto ocurre en medio de advertencias de la propia agencia sobre una “severa crisis financiera”, que incluso ha llevado a suspender temporalmente algunas contribuciones a fondos de retiro federales.

USPS explicó que los cambios buscan cubrir el alza de costos operativos y mantener sus servicios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué USPS quiere subir las tarifas?

La principal razón detrás de este ajuste es la situación económica del servicio postal. USPS ha señalado que enfrenta una crisis financiera persistente, agravada por el aumento de costos operativos, la inflación y limitaciones estructurales que dificultan su estabilidad a largo plazo.

Al ser una entidad autosuficiente, depende directamente de lo que recauda por envíos y servicios, por lo que los ajustes de precios se han convertido en una herramienta recurrente para equilibrar sus cuentas.

¿Cuánto subirían los precios?

De aprobarse la propuesta, el aumento promedio sería de alrededor del 4.8%. Además del sello de primera clase, otros cambios incluirían: cartas con franqueo medido de 74 a 78 centavos, postales nacionales de 61 a 65 centavos y ajustes en envíos internacionales.

USPS indicó que la propuesta aún debe ser evaluada antes de entrar en vigor en julio. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Lo que dice USPS

La agencia ha defendido la medida asegurando que necesita todas las herramientas disponibles para cumplir con su misión de servicio universal en Estados Unidos, especialmente en un escenario donde los costos siguen creciendo y los ingresos no alcanzan para cubrir todas las operaciones.

¿Qué pasará ahora?

La propuesta será evaluada por la Comisión Reguladora Postal. Si recibe aprobación, las nuevas tarifas entrarían en vigor el 12 de julio, marcando un nuevo ajuste en los precios del correo en Estados Unidos en medio de un proceso de cambios continuos dentro del sistema postal.

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