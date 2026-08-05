El estrés de la vuelta a la escuela ya está en Nueva York y en todos los Estados Unidos. Organizar el inicio del año escolar en New York City puede convertirse en un desafío económico para muchos hogares, en especial para quienes viven en barrios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Sunset Park o el South Bronx, donde el costo de vida se mantiene elevado y cada dólar tiene peso. La compra de mochilas, cuadernos, lápices, libros, uniformes y demás materiales imprescindibles suele disparar el presupuesto justo antes del retorno a las aulas y obliga a ajustar otros pagos básicos o a no comprar o pagar ciertas cosas habituales. Durante agosto de 2026, distintas organizaciones comunitarias, iglesias, museos y funcionarios electos de la ciudad han programado jornadas de distribución gratuita de artículos escolares en los cinco distritos, lo que representa un apoyo concreto para que niñas, niños y adolescentes comiencen sus estudios con lo necesario.
Quienes residen en Queens, Brooklyn, Manhattan, el Bronx o Staten Island conviene que revisen con detenimiento el calendario. En varias jornadas se entregarán cientos de kits completos e incluso uniformes sin costo. En ciertos casos será imprescindible registrarse con anticipación o cumplir requisitos como presentar identificación, comprobante de domicilio o acudir junto con el estudiante al momento de recoger los insumos. Si estás interesado en todo lo que te descrito hasta ahora, continúa leyendo, ya que encontrarás los lugares, horarios y lo necesario para que acudas a una de estas jornadas de ayuda que realmente salvan la vida y el bolsillo de miles.
CALENDARIO COMPLETO DE ENTREGAS GRATUITAS EN NUEVA YORK
Para facilitar la consulta, a continuación, te presento fechas confirmadas, direcciones, horarios y responsables de cada iniciativa programada durante agosto. Muchas de estas actividades se desarrollan en lugares habituales para la comunidad hispanohablantes.
Aviso: las jornadas dependen de la disponibilidad de productos y pueden modificar horarios por lluvia u otros motivos logísticos. Antes de asistir se recomienda verificar información actualizada en redes sociales o páginas oficiales de quienes organizan.
|Fecha
|Dirección exacta
|Horario
|Qué entregarán
|Responsable
|7 de agosto
|82 Lewis Ave., Brooklyn, NY
|12:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Útiles escolares, alimentos, juegos y premios
|Bedford Stuyvesant New Beginnings Charter School
|7 de agosto
|3051 E. Tremont Ave., Bronx, NY
|6:00 p. m. - 8:00 p. m.
|Útiles escolares, alimentos y productos frescos
|Highpoint Bible Church
|8 de agosto
|59-55 47th Ave., Woodside, Queens, NY
|11:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Mochilas y paquetes de útiles escolares
|Oficina del asambleísta Steven Raga
|10 de agosto
|155 Kings Highway, Brooklyn, NY
|3:30 p. m. - 5:30 p. m.
|Mochilas, lápices y estuches escolares
|William Colton, Susan Zhuang y Halal Food Connection
|11 de agosto
|34th Ave. entre 93rd y 94th St., Jackson Heights, Queens, NY
|3:00 p. m. - 5:00 p. m.
|1,500 mochilas gratuitas y recursos comunitarios
|Jessica González-Rojas, Catalina Cruz, Alexandria Ocasio-Cortez y Tiffany Cabán
|11 de agosto
|Kings Theatre, 1027 Flatbush Ave., Brooklyn, NY
|11:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Cerca de 1,000 mochilas escolares
|Optimum y Warner Bros. Discovery
|13 de agosto
|1050 Clove Rd., Staten Island, NY
|3:00 p. m. - 5:00 p. m.
|Mochilas y estuches escolares
|EmblemHealth Neighborhood Care
|13 de agosto
|230 Broad St., Staten Island, NY
|10:00 a. m. - 3:00 p. m.
|Mochilas, útiles escolares y recursos para familias
|New York Foundling
|15 de agosto
|150-03 Jamaica Ave., Jamaica, Queens, NY
|1:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Mochilas y útiles escolares
|King Manor Museum
|15 de agosto
|172-12 Linden Blvd., Jamaica, Queens, NY
|12:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Mochilas y útiles escolares
|Oficina de Nantasha Williams
|15 de agosto
|Bushwick Playground, Brooklyn, NY
|2:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Paquetes de útiles escolares
|New York State of Mind (NYSoM)
|15 de agosto
|432 E. 162nd St., Bronx, NY
|11:00 a. m. - 6:30 p. m.
|Útiles escolares y recursos comunitarios
|Maleicks Bee Foundation
|16 de agosto
|1367 Utica Ave., Brooklyn, NY
|1:00 p. m. - 5:00 p. m.
|Mochilas y útiles escolares
|Lyrikal y Caribbean American Center
|18 de agosto
|Canarsie Park, Brooklyn, NY
|1:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Útiles escolares para estudiantes de 4 a 14 años
|New York City School District 19
|21 de agosto
|Essex Street Community Garden, Manhattan, NY
|12:00 p. m. - 2:00 p. m.
|Mochilas y útiles escolares
|New York Restoration Project
|22 de agosto
|2664 Atlantic Ave., Brooklyn, NY
|12:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Uniformes escolares gratuitos (dos por familia)
|East New York Urban Youth Corp. y M&T Bank
|22 de agosto
|3703 10th Ave., Manhattan, NY
|12:00 p. m. - 2:00 p. m.
|Mochilas y útiles escolares
|New York Restoration Project
|22 de agosto
|McLeod Community Garden, Manhattan, NY
|5:30 p. m. - 7:30 p. m.
|Mochilas y útiles escolares
|New York Restoration Project
|29 de agosto
|100-10 Astoria Blvd., East Elmhurst, Queens, NY
|Desde la 1:00 p. m.
|Útiles escolares y recursos para estudiantes
|First Baptist Church East Elmhurst
QUEENS CONCENTRA VARIOS DE LOS PROGRAMAS MÁS GRANDES
En Queens, uno de los condados con mayor presencia de personas de habla hispana, se han programado jornadas con alta capacidad de entrega. Destaca la iniciativa encabezada por la asambleísta Jessica González-Rojas, junto con Catalina Cruz, Alexandria Ocasio-Cortez y Tiffany Cabán, representantes con fuerte vínculo con comunidades trabajadoras e inmigrantes.
El 11 de agosto, entre 3:00 p. m. y 5:00 p. m., se repartirán 1,500 mochilas para estudiantes del Distrito 34 en Jackson Heights, junto con información sobre recursos disponibles y presencia de agrupaciones locales que brindan apoyo en temas de vivienda, salud y asesoría legal.
Otra fecha clave será el 15 de agosto en el King Manor Museum (150-03 Jamaica Ave., Jamaica), donde se facilitarán materiales escolares mientras haya stock. Para este punto se sugiere completar registro previo, sobre todo si se acudirá con más de un menor y se busca garantizar un paquete para cada uno.
BROOKLYN INCLUIRÁ TAMBIÉN UNIFORMES ESCOLARES
En Brooklyn se contempla una de las pocas acciones enfocadas específicamente en ropa escolar regulada, algo relevante para quienes tienen hijos en escuelas públicas y charter con normas de vestimenta estrictas.
La East New York Urban Youth Corporation, en conjunto con M&T Bank, coordinará la entrega del 22 de agosto, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., en el estacionamiento de la sucursal situada en 2664 Atlantic Ave., punto de referencia para residentes de East New York y zonas cercanas como Canarsie.
Se permitirá obtener hasta dos juegos de uniforme por hogar, dirigidos a estudiantes de entre 5 y 13 años de primaria y middle school. Para acceder será imprescindible registrarse antes del 14 de agosto y proporcionar nombre del menor, centro educativo y tallas correspondientes, por lo que conviene tener esos datos listos al momento de completar el formulario.
ENTREGA GRATUITA DE UNIFORMES ESCOLARES EN NUEVA YORK
|Fecha
|Dirección exacta
|Horario
|Organización responsable
|22 de agosto
|Estacionamiento de M&T Bank, 2664 Atlantic Ave., Brooklyn, NY
|12:00 p. m. a 4:00 p. m.
|East New York Urban Youth Corporation y M&T Bank
MANHATTAN Y EL BRONX TENDRÁN JORNADAS EN ESPACIOS COMUNITARIOS
En Manhattan, el New York Restoration Project organizará varias acciones de apoyo escolar en jardines comunitarios, áreas verdes utilizadas por residentes de origen latino para actividades al aire libre, reuniones de barrio y eventos culturales.
La principal cita será el 22 de agosto, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m., en el Riley-Levin Children’s Garden de Sherman Creek Park (3703 10th Ave.), en el alto Manhattan, zona con fuerte presencia de población dominicana y de otros países de América Latina.
En el Bronx, la Maleicks Bee Foundation desarrollará una jornada amplia el 15 de agosto, de 11:00 a. m. a 6:30 p. m., en 432 E. 162nd St. Además de paquetes escolares, habrá comida sin costo, actividades educativas y acceso a información sobre programas de apoyo. Este tipo de encuentros suelen incluir música, juegos y stands informativos de organizaciones que trabajan temas de vivienda, alimentación y orientación legal, lo que los convierte en espacios clave para el Bronx de habla hispana.
STATEN ISLAND OFRECERÁ MOCHILAS SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN
En Staten Island se han previsto opciones en las que no será necesario completar formularios antes de acudir, lo que resulta práctico para quienes tienen horarios ajustados o dificultad para manejar registros en línea.
El 13 de agosto, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., EmblemHealth Neighborhood Care repartirá mochilas y estuches en 1050 Clove Rd. Ese mismo día, New York Foundling llevará a cabo una celebración en el YMCA Gerald Carter Center, donde también se entregarán materiales escolares y se promoverán actividades para niñas y niños de diferentes edades.
REQUISITOS QUE CONVIENE CONSIDERAR
Aunque cada iniciativa establece sus propias condiciones, existen pautas comunes que se repiten y vale la pena tener presentes antes de salir de casa:
- Las entregas se realizan hasta agotar existencias.
- En numerosos casos se solicita que el menor esté presente.
- Algunas jornadas funcionan por orden de llegada.
- Ciertos programas exigen registro anticipado.
- Puede requerirse identificación, prueba de domicilio o constancia de matrícula.
Resulta aconsejable llegar con margen de tiempo, en especial en Queens y Brooklyn, donde suele haber alta concurrencia, llevar agua y algo ligero para comer y consultar previamente las cuentas oficiales de quienes organizan, donde se informan cambios, enlaces de inscripción y avisos cuando el stock se termina.
¿QUÉ ACTIVIDADES REQUIEREN REGISTRO PREVIO?
Estas son las iniciativas en las que la inscripción previa es obligatoria o muy recomendable:
|Actividad
|Tipo de registro
|King Manor Museum (Queens)
|Recomendado
|East New York Uniform Giveaway (Brooklyn)
|Obligatorio
|Highpoint Bible Church (Bronx)
|Obligatorio
|New York Restoration Project (Manhattan)
|Disponible
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