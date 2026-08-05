Las familias en Nueva York pueden aprovechar una serie de eventos para recibir ciertos artículos escolares totalmente gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Las familias en Nueva York pueden aprovechar una serie de eventos para recibir ciertos artículos escolares totalmente gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

El estrés de ya está en y en todos los Estados Unidos. Organizar el inicio del año escolar en New York City puede convertirse en un desafío económico para muchos hogares, en especial para quienes viven en barrios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Sunset Park o el South Bronx, donde el costo de vida se mantiene elevado y cada dólar tiene peso. La compra de mochilas, cuadernos, lápices, libros, uniformes y demás materiales imprescindibles suele disparar el presupuesto justo antes del retorno a las aulas y obliga a ajustar otros pagos básicos o a no comprar o pagar ciertas cosas habituales. Durante agosto de 2026, distintas organizaciones comunitarias, iglesias, museos y funcionarios electos de la ciudad han programado jornadas de distribución gratuita de artículos escolares en los cinco distritos, lo que representa un apoyo concreto para que niñas, niños y adolescentes comiencen sus estudios con lo necesario.

Quienes residen en Queens, Brooklyn, Manhattan, el Bronx o Staten Island conviene que revisen con detenimiento el calendario. En varias jornadas se entregarán cientos de kits completos e incluso uniformes sin costo. En ciertos casos será imprescindible registrarse con anticipación o cumplir requisitos como presentar identificación, comprobante de domicilio o acudir junto con el estudiante al momento de recoger los insumos. Si estás interesado en todo lo que te descrito hasta ahora, continúa leyendo, ya que encontrarás los lugares, horarios y lo necesario para que acudas a una de estas jornadas de ayuda que realmente salvan la vida y el bolsillo de miles.

En seleccionados lugares de Nueva York, los padres de familia podrán recibir algunos artículos necesaris para el regreso a clases y así ahorrar algunos dólares (Foto: Freepik)
En seleccionados lugares de Nueva York, los padres de familia podrán recibir algunos artículos necesaris para el regreso a clases y así ahorrar algunos dólares (Foto: Freepik)

CALENDARIO COMPLETO DE ENTREGAS GRATUITAS EN NUEVA YORK

Para facilitar la consulta, a continuación, te presento fechas confirmadas, direcciones, horarios y responsables de cada iniciativa programada durante agosto. Muchas de estas actividades se desarrollan en lugares habituales para la comunidad hispanohablantes.

Aviso: las jornadas dependen de la disponibilidad de productos y pueden modificar horarios por lluvia u otros motivos logísticos. Antes de asistir se recomienda verificar información actualizada en redes sociales o páginas oficiales de quienes organizan.

FechaDirección exactaHorarioQué entregaránResponsable
7 de agosto82 Lewis Ave., Brooklyn, NY12:00 p. m. - 4:00 p. m.Útiles escolares, alimentos, juegos y premiosBedford Stuyvesant New Beginnings Charter School
7 de agosto3051 E. Tremont Ave., Bronx, NY6:00 p. m. - 8:00 p. m.Útiles escolares, alimentos y productos frescosHighpoint Bible Church
8 de agosto59-55 47th Ave., Woodside, Queens, NY11:00 a. m. - 1:00 p. m.Mochilas y paquetes de útiles escolaresOficina del asambleísta Steven Raga
10 de agosto155 Kings Highway, Brooklyn, NY3:30 p. m. - 5:30 p. m.Mochilas, lápices y estuches escolaresWilliam Colton, Susan Zhuang y Halal Food Connection
11 de agosto34th Ave. entre 93rd y 94th St., Jackson Heights, Queens, NY3:00 p. m. - 5:00 p. m.1,500 mochilas gratuitas y recursos comunitariosJessica González-Rojas, Catalina Cruz, Alexandria Ocasio-Cortez y Tiffany Cabán
11 de agostoKings Theatre, 1027 Flatbush Ave., Brooklyn, NY11:00 a. m. - 1:00 p. m.Cerca de 1,000 mochilas escolaresOptimum y Warner Bros. Discovery
13 de agosto1050 Clove Rd., Staten Island, NY3:00 p. m. - 5:00 p. m.Mochilas y estuches escolaresEmblemHealth Neighborhood Care
13 de agosto230 Broad St., Staten Island, NY10:00 a. m. - 3:00 p. m.Mochilas, útiles escolares y recursos para familiasNew York Foundling
15 de agosto150-03 Jamaica Ave., Jamaica, Queens, NY1:00 p. m. - 4:00 p. m.Mochilas y útiles escolaresKing Manor Museum
15 de agosto172-12 Linden Blvd., Jamaica, Queens, NY12:00 p. m. - 4:00 p. m.Mochilas y útiles escolaresOficina de Nantasha Williams
15 de agostoBushwick Playground, Brooklyn, NY2:00 p. m. - 4:00 p. m.Paquetes de útiles escolaresNew York State of Mind (NYSoM)
15 de agosto432 E. 162nd St., Bronx, NY11:00 a. m. - 6:30 p. m.Útiles escolares y recursos comunitariosMaleicks Bee Foundation
16 de agosto1367 Utica Ave., Brooklyn, NY1:00 p. m. - 5:00 p. m.Mochilas y útiles escolaresLyrikal y Caribbean American Center
18 de agostoCanarsie Park, Brooklyn, NY1:00 p. m. - 4:00 p. m.Útiles escolares para estudiantes de 4 a 14 añosNew York City School District 19
21 de agostoEssex Street Community Garden, Manhattan, NY12:00 p. m. - 2:00 p. m.Mochilas y útiles escolaresNew York Restoration Project
22 de agosto2664 Atlantic Ave., Brooklyn, NY12:00 p. m. - 4:00 p. m.Uniformes escolares gratuitos (dos por familia)East New York Urban Youth Corp. y M&T Bank
22 de agosto3703 10th Ave., Manhattan, NY12:00 p. m. - 2:00 p. m.Mochilas y útiles escolaresNew York Restoration Project
22 de agostoMcLeod Community Garden, Manhattan, NY5:30 p. m. - 7:30 p. m.Mochilas y útiles escolaresNew York Restoration Project
29 de agosto100-10 Astoria Blvd., East Elmhurst, Queens, NYDesde la 1:00 p. m.Útiles escolares y recursos para estudiantesFirst Baptist Church East Elmhurst

QUEENS CONCENTRA VARIOS DE LOS PROGRAMAS MÁS GRANDES

En Queens, uno de los condados con mayor presencia de personas de habla hispana, se han programado jornadas con alta capacidad de entrega. Destaca la iniciativa encabezada por la asambleísta Jessica González-Rojas, junto con Catalina Cruz, Alexandria Ocasio-Cortez y Tiffany Cabán, representantes con fuerte vínculo con comunidades trabajadoras e inmigrantes.

El 11 de agosto, entre 3:00 p. m. y 5:00 p. m., se repartirán 1,500 mochilas para estudiantes del Distrito 34 en Jackson Heights, junto con información sobre recursos disponibles y presencia de agrupaciones locales que brindan apoyo en temas de vivienda, salud y asesoría legal.

Otra fecha clave será el 15 de agosto en el King Manor Museum (150-03 Jamaica Ave., Jamaica), donde se facilitarán materiales escolares mientras haya stock. Para este punto se sugiere completar registro previo, sobre todo si se acudirá con más de un menor y se busca garantizar un paquete para cada uno.

BROOKLYN INCLUIRÁ TAMBIÉN UNIFORMES ESCOLARES

En Brooklyn se contempla una de las pocas acciones enfocadas específicamente en ropa escolar regulada, algo relevante para quienes tienen hijos en escuelas públicas y charter con normas de vestimenta estrictas.

La East New York Urban Youth Corporation, en conjunto con M&T Bank, coordinará la entrega del 22 de agosto, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., en el estacionamiento de la sucursal situada en 2664 Atlantic Ave., punto de referencia para residentes de East New York y zonas cercanas como Canarsie.

Se permitirá obtener hasta dos juegos de uniforme por hogar, dirigidos a estudiantes de entre 5 y 13 años de primaria y middle school. Para acceder será imprescindible registrarse antes del 14 de agosto y proporcionar nombre del menor, centro educativo y tallas correspondientes, por lo que conviene tener esos datos listos al momento de completar el formulario.

ENTREGA GRATUITA DE UNIFORMES ESCOLARES EN NUEVA YORK

FechaDirección exactaHorarioOrganización responsable
22 de agostoEstacionamiento de M&T Bank, 2664 Atlantic Ave., Brooklyn, NY12:00 p. m. a 4:00 p. m.East New York Urban Youth Corporation y M&T Bank

MANHATTAN Y EL BRONX TENDRÁN JORNADAS EN ESPACIOS COMUNITARIOS

En Manhattan, el New York Restoration Project organizará varias acciones de apoyo escolar en jardines comunitarios, áreas verdes utilizadas por residentes de origen latino para actividades al aire libre, reuniones de barrio y eventos culturales.

La principal cita será el 22 de agosto, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m., en el Riley-Levin Children’s Garden de Sherman Creek Park (3703 10th Ave.), en el alto Manhattan, zona con fuerte presencia de población dominicana y de otros países de América Latina.

En el Bronx, la Maleicks Bee Foundation desarrollará una jornada amplia el 15 de agosto, de 11:00 a. m. a 6:30 p. m., en 432 E. 162nd St. Además de paquetes escolares, habrá comida sin costo, actividades educativas y acceso a información sobre programas de apoyo. Este tipo de encuentros suelen incluir música, juegos y stands informativos de organizaciones que trabajan temas de vivienda, alimentación y orientación legal, lo que los convierte en espacios clave para el Bronx de habla hispana.

STATEN ISLAND OFRECERÁ MOCHILAS SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN

En Staten Island se han previsto opciones en las que no será necesario completar formularios antes de acudir, lo que resulta práctico para quienes tienen horarios ajustados o dificultad para manejar registros en línea.

El 13 de agosto, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., EmblemHealth Neighborhood Care repartirá mochilas y estuches en 1050 Clove Rd. Ese mismo día, New York Foundling llevará a cabo una celebración en el YMCA Gerald Carter Center, donde también se entregarán materiales escolares y se promoverán actividades para niñas y niños de diferentes edades.

REQUISITOS QUE CONVIENE CONSIDERAR

Aunque cada iniciativa establece sus propias condiciones, existen pautas comunes que se repiten y vale la pena tener presentes antes de salir de casa:

  • Las entregas se realizan hasta agotar existencias.
  • En numerosos casos se solicita que el menor esté presente.
  • Algunas jornadas funcionan por orden de llegada.
  • Ciertos programas exigen registro anticipado.
  • Puede requerirse identificación, prueba de domicilio o constancia de matrícula.

Resulta aconsejable llegar con margen de tiempo, en especial en Queens y Brooklyn, donde suele haber alta concurrencia, llevar agua y algo ligero para comer y consultar previamente las cuentas oficiales de quienes organizan, donde se informan cambios, enlaces de inscripción y avisos cuando el stock se termina.

Padres y escolares en Nueva York pueden aprovechar la entrega de algunos indispensables para la vuelta a clases (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Padres y escolares en Nueva York pueden aprovechar la entrega de algunos indispensables para la vuelta a clases (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ACTIVIDADES REQUIEREN REGISTRO PREVIO?

Estas son las iniciativas en las que la inscripción previa es obligatoria o muy recomendable:

ActividadTipo de registro
King Manor Museum (Queens)Recomendado
East New York Uniform Giveaway (Brooklyn)Obligatorio
Highpoint Bible Church (Bronx)Obligatorio
New York Restoration Project (Manhattan)Disponible

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