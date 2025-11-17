El Día de Acción de Gracias (27 de noviembre) y la semana de viajes de Thanksgiving 2025 en California podrían verse afectados por un potente tren de tormentas proveniente del Pacífico, con pronósticos que sugieren entre un 40% y 50% de probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal. Aunque las áreas de baja elevación, como la Bahía de San Francisco, el Valle de Sacramento y Los Ángeles, solo verán lluvias fuertes y clima frío, las montañas se preparan para el impacto de las nevadas.

El Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA anticipa múltiples sistemas de tormentas que llegarán en oleadas, lo que podría generar importantes retrasos en los viajes a lo largo de la Costa Oeste. Específicamente, el foco de las nevadas se centrará en la Sierra Nevada, incluyendo zonas clave como Donner Pass, Echo Summit y el área de Lake Tahoe. Es altamente probable que estas zonas reciban nieve acumulada, lo que resultará en condiciones peligrosas y posibles requisitos de cadenas en rutas como la I-80 y la US-50.

Hacia el sur, las áreas costeras y urbanas de Los Ángeles y San Diego se mantendrán demasiado cálidas para la nieve, pero las montañas de San Bernardino y San Gabriel podrían experimentar nevadas de ligeras a moderadas en los pasos más altos. La combinación de fuertes lluvias en los valles y la acumulación de nieve en la Sierra es la principal amenaza para el denso tráfico de la semana, incluyendo las carreteras I-5 y US-101.

Un dato a tomar en cuenta es que la mayoría de los pronósticos disponibles para el 27 de noviembre se basan en tendencias y promedios históricos, junto con predicciones de mediano plazo, por lo que se recomienda consultar nuevamente unos días antes de la fecha para obtener datos actualizados y específicos sobre si nevará en California, en especial si se planean actividades al aire libre o viajes a zonas de montaña.

A comienzos de año, se pronosticó una tormenta en California causará hasta 30 centímetros de nieve. (Foto: AFP)

¿Va a nevar en California para el Día de Acción de Gracias?

Para el Día de Acción de Gracias de 2025 (jueves 27 de noviembre) en California, no se espera que nieve en la mayoría de las áreas del estado. El pronóstico indica temperaturas agradables y clima principalmente soleado para esa fecha, aunque pueden presentarse algunas condiciones más frías en zonas montañosas elevadas, como Sierra Nevada, donde las nevadas no son inusuales en esta época del año, pero no se pronostican eventos significativos para esa fecha específica en áreas urbanas o de baja altitud.​ Según los datos disponibles:

El 27 de noviembre de 2025 en muchas ciudades importantes de California se espera tiempo soleado con temperaturas máximas alrededor de los 20 °C y mínimas en torno a los 13 °C.​

No se prevé nieve en zonas como Los Ángeles, San Diego, San Francisco o el sur de California.​

Para regiones montañosas (por ejemplo, Sierra Nevada), aunque es posible la presencia de nieve en noviembre, los reportes para esa semana no anticipan nevadas significativas ni afectaciones mayores para viajes en el Día de Acción de Gracias.​

No obstante, fuentes como el Farmer’s Almanac mencionan que algunas áreas del Suroeste (Nevada, Utah y partes altas de Arizona, no así la mayor parte de California) podrían experimentar tiempo problemático y ligeras nevadas, pero en la zona californiana para el Día de Acción de Gracias se espera tiempo frío y estable después de algún evento previo menor de nieve que debería haberse disipado para el jueves 27 de noviembre.​

Para los viajes de Acción de Gracias, se advierte a los conductores sobre la necesidad de monitorear de cerca los pronósticos meteorológicos. La I-80 y la US-50 son rutas vitales de la Sierra que pueden requerir controles de cadenas incluso con nevadas modestas. Los pronosticadores esperan tener detalles más precisos sobre la hora exacta y la intensidad de las tormentas a principios de la próxima semana, pero el patrón general indica un clima frío y húmedo con nieve en las montañas durante el periodo festivo.

Pronóstico del clima para California del 27 de noviembre de 2025

El pronóstico detallado para California el 27 de noviembre de 2025 indica condiciones mayormente soleadas, temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia en gran parte de las principales ciudades del popularmente llamado ‘Estado Dorado’. Este es el resumen para las ciudades principales de California:

California en general : Espere un día soleado con temperaturas máximas alrededor de 20 °C y mínimas cerca de 13 °C. No se prevén precipitaciones para ese día.​

: Espere un día soleado con temperaturas máximas alrededor de 20 °C y mínimas cerca de 13 °C. No se prevén precipitaciones para ese día.​ Los Ángeles : El 27 de noviembre de 2025, estará soleado, con temperaturas máximas de 20 °C y mínimas de 13 °C, sin lluvias pronosticadas. El índice UV será de 5, con vientos suaves de hasta 5 mph.​

: El 27 de noviembre de 2025, estará soleado, con temperaturas máximas de 20 °C y mínimas de 13 °C, sin lluvias pronosticadas. El índice UV será de 5, con vientos suaves de hasta 5 mph.​ San Francisco : Se pronostica clima soleado con una temperatura máxima de 14 °C y mínima de 8 °C, baja probabilidad de lluvia y vientos suaves.​

: Se pronostica clima soleado con una temperatura máxima de 14 °C y mínima de 8 °C, baja probabilidad de lluvia y vientos suaves.​ San José: Condiciones soleadas, máxima de 19 °C y mínima de 9 °C, con casi nula probabilidad de precipitaciones.​

Otras consideraciones a tomar en cuenta:

El pronóstico especial para este día sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos, y el clima será adecuado para actividades al aire libre en la mayor parte del estado.​

Las temperaturas nocturnas pueden ser frescas pero no extremas, y el clima general será más bien seco.

Este pronóstico está basado en tendencias y modelos a mediano plazo, por lo que se recomienda revisar de nuevo unos días antes para verificar si hay posibles actualizaciones significativas.​

No se encontraron alertas ni cambios drásticos que pudieran afectar la celebración del Día de Acción de Gracias en California para para esa fecha.

Gente camina rodeada de nieve tras una tormenta reciente que trajo 30 pulgadas de nieve en menos de 24 horas a principios de semana, en Mammoth Lakes, California, EE. UU., el 3 de abril de 2023. (Foto de EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Regiones de California con mayor probabilidad de nieve el 27/11/2025

Las regiones de California con mayor probabilidad de nieve el 27 de noviembre de 2025 son las áreas montañosas, especialmente la Sierra Nevada. Los reportes meteorológicos pronostican que las nevadas comenzarán ese día por encima de los 8000 pies (2440 metros) y podrían bajar hasta los 5500 pies (1675 metros) al día siguiente, con acumulaciones de 30 a 60 centímetros en algunos puntos de la Sierra Nevada. Zonas adicionales de mayor altitud, como las montañas de San Bernardino, también podrían registrar episodios de nieve en sus cumbres si las temperaturas bajan lo suficiente y las precipitaciones son intensas.​

No se esperan nevadas en áreas bajas, valles ni grandes ciudades; la posibilidad de nieve está restringida a pasos y rutas de montaña o regiones de alta altitud, donde es común ver nieve en esta temporada. Para quienes viajen hacia Yosemite, Lake Tahoe o rutas de cruce por la Sierra Nevada, se recomienda precaución, ya que el tránsito podría verse afectado por nieve en los puertos elevados.​