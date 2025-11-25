Un potente temporal invernal se perfila como el gran protagonista del Día de Acción de Gracias 2025 en Estados Unidos, con nieve intensa, viento y frío extremo en varias zonas del país. Desde las Llanuras del Norte hasta el entorno de los Grandes Lagos, millones de personas podrían ver alterados sus planes de viaje y celebración por la combinación de nevadas copiosas y carreteras peligrosas.

¿Dónde va a nevar este Día de Acción de Gracias?

El pronóstico apunta a nevadas significativas en el norte del país, especialmente en torno a las Rocosas del Norte, el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, según meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Especialistas consultados por medios nacionales coinciden en que la configuración de aire frío y humedad favorecerá un escenario de “tormenta invernal” justo en plena operación de viajes.

Ciudades donde se prevé nieve o condiciones invernales:

Fargo y Bismarck (Dakota del Norte).

Minneapolis–St. Paul y Duluth (Minnesota).

Green Bay y zonas del norte de Wisconsin.

Marquette y otras áreas de la Península Superior de Michigan.

Sectores elevados de Montana, Wyoming y Colorado, con nieve ligada al frente frío.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- Millones de estadounidenses podrían ver sus planes alterados este 27 de noviembre por una tormenta invernal que dejará nieve, viento y frío extremo en varias ciudades clave. FOTO DE PEDRO UGARTE PARA AFP / PEDRO UGARTE

Acumulaciones de nieve previstas por estados y ciudades

Los modelos señalan rangos de acumulación muy variables, con algunos puntos expuestos a auténticas nevadas de temporal invernal. Meteorólogos del NWS advierten que, en las áreas de mayor impacto, la combinación de nieve húmeda y viento podría provocar ventiscas y bancos de nieve que compliquen seriamente la circulación.

Tabla orientativa de acumulaciones estimadas:

Estado / Región Ciudades clave Nieve prevista (rango) Dakota del Norte Fargo y Bismarck 4 - 8 pulgadas Minnesota Minneapolis y Duluth 4 - 12 pulgadas Wisconsin (norte y Lago Superior) Green Bay y costa Lago Superior 12 - 30+ pulgadas (efecto lago) Michigan - Península Superior Marquette y alrededores 12 - 30+ pulgadas Montana, Wyoming y Colorado (zonas altas) Varios pasos de montaña 3 - 8 pulgadas

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- La nieve será protagonista este jueves en zonas como Dakota del Norte, Minnesota y Michigan, justo cuando el país celebra uno de los días más transitados del año. FOTO DE TIMOTHY A. CLARY PARA AFP / TIMOTHY A. CLARY

Alertas, avisos invernales y estados más afectados

El sistema se presenta como una tormenta capaz de dejar acumulaciones superiores a las 30 pulgadas en los puntos más castigados, sobre todo en zonas cercanas al Lago Superior. De acuerdo con los avisos del NWS, franjas de Wisconsin, Michigan, Minnesota y las Dakotas se encuentran bajo advertencias y avisos invernales reforzados, con mención explícita al riesgo de desplazamientos peligrosos.

Puntos clave de las alertas:

Avisos de tormenta invernal en sectores del Alto Medio Oeste.

Riesgo de carreteras intransitables por ventisca en áreas rurales abiertas.

Posibles cierres temporales de tramos de autopistas interestatales estratégicas.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- Descubre las ciudades y estados de EE.UU. con alerta de nieve este Día de Acción de Gracias 2025 y consejos para viajeros y residentes. FOTO DE HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL PARA AFP / HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL

¿Cómo afectará la nieve a los viajes en Acción de Gracias?

La nieve coincidirá con uno de los días de mayor tráfico del año, aumentando el riesgo de retrasos tanto en carretera como en aeropuertos. Expertos en transporte aéreo consultados por medios nacionales señalan que las alteraciones en grandes hubs del Medio Oeste pueden tener efecto dominó en la red de vuelos domésticos.

Posibles impactos:

Retrasos y cancelaciones en aeropuertos que sirven al Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Condiciones resbaladizas en carreteras interestatales y estatales, con tramos de visibilidad casi nula.

Tiempos de viaje mucho mayores de lo habitual en rutas hacia áreas rurales y turísticas con nieve.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- Consulta el pronóstico del tiempo y el listado de lugares afectados por la nieve y tormentas en EE.UU. este jueves 27 de noviembre. FOTO DE JOSEPH PREZIOSO PARA AFP / JOSEPH PREZIOSO

Temperaturas, sensación térmica y otras regiones del país

Además de la nieve, el descenso térmico será notable en las Grandes Llanuras, las Rocosas y buena parte del norte del país. Los meteorólogos prevén máximas en torno a los 30°F en esas regiones, con sensación térmica aún más baja por el viento, lo que incrementa el riesgo de hipotermia en exteriores sin la ropa adecuada.

En contraste:

La Costa Oeste (California, Oregón, Washington) mantendrá valores más templados, con máximas en los 50°F–60°F, aunque con episodios de lluvia.

Zonas del sur y sureste (Texas, Golfo, Florida) tendrán un Día de Acción de Gracias más templado, con algo de nubosidad y lluvia aislada, pero sin nieve generalizada.

ESTADOS UNIDOS, 27/11/2025.- Este Acción de Gracias, el clima invernal amenaza desplazamientos en EE.UU. Revisa qué estados tendrán nieve, avisos y medidas de precaución. FOTO DE EDUARDO MUNOZ ALVAREZ PARA AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Consejos prácticos para quienes viajan o celebran en zonas con nieve

Ante un escenario de tormenta invernal en pleno Día de Acción de Gracias, las autoridades recomiendan extremar la planificación y la prudencia. Los expertos del NWS insisten en la importancia de seguir las actualizaciones oficiales de pronóstico y alertas, que pueden cambiar con pocas horas de antelación.

Recomendaciones básicas:

Revisar el pronóstico local y los avisos oficiales antes de salir, especialmente en el Alto Medio Oeste y entorno de los Grandes Lagos.

Llevar en el vehículo un kit de invierno (mantas, linterna, agua, cargador, raciones, pala pequeña, raspador de hielo).

Salir con más tiempo, reducir la velocidad y evitar conducir de noche en zonas con nieve intensa o ventisca.

Valorar alternativas: adelantar o retrasar el viaje, o celebrar en casa si se esperan acumulaciones críticas en la zona.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de nieve en EE.UU. este Día de Acción de Gracias

¿En qué estados se espera la mayor cantidad de nieve?

Las acumulaciones más importantes se pronostican en Dakota del Norte, Minnesota, el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).​

¿Cuáles son las ciudades con mayor riesgo de tormenta invernal?

Fargo, Minneapolis, Duluth, Green Bay y Marquette son algunas de las ciudades bajo alerta por posible temporal invernal y acumulaciones significativas de nieve.​

¿Cómo afectarán las nevadas a los viajes y desplazamientos?

Se esperan retrasos en vuelos y complicaciones en carreteras, especialmente en el Medio Oeste y entorno de los Grandes Lagos. Las autoridades recomiendan consultar pronósticos y considerar rutas alternativas.

¿Qué recomienda el NWS para quienes deben viajar?

El NWS sugiere revisar el pronóstico local antes de salir, llevar equipamiento de invierno en el vehículo y anticipar tiempos extra de desplazamiento.​

¿Se esperan temperaturas extremas además de la nieve?

Sí. Se prevén temperaturas de entre 30°F y 50°F en las regiones norte y central, con sensación térmica aún más baja en zonas con viento o ventisca.

¿La tormenta afectará otras regiones fuera del norte del país?

La Costa Oeste y el sur de EE.UU. tendrán temperaturas más suaves y lluvias aisladas, sin episodios significativos de nieve.

¿Dónde consultar información actualizada y alertas meteorológicas?

Los canales oficiales del NWS (weather.gov) y medios nacionales actualizan pronósticos, alertas y avisos en tiempo real. Es importante seguir estas fuentes antes y durante el viaje.​