La celebración del Thanksgiving se acerca, y con ella, una de las temporadas más esperadas por las familias en Estados Unidos. Este 2025, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre, y aunque aún faltan dos semanas, muchos ya comienzan a planificar sus viajes y cenas familiares. Pero hay una pregunta clave que podría alterar los planes de millones de personas: ¿va a nevar durante Thanksgiving?

Un vistazo al pronóstico general

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, el clima durante el Día de Acción de Gracias será muy variable según la región. Mientras en el este y sur del país, incluyendo Texas y el suroeste desértico, se prevén temperaturas más cálidas de lo normal, en otras zonas podrían enfrentarse a lluvias, chubascos e incluso nieve.

El oeste del país, especialmente el sur del Pacífico Noroeste, California y Nevada, podría registrar lluvias intermitentes, afectando los viajes por carretera. En tanto, el valle de Ohio y la región central del país tendrán precipitaciones dispersas y breves, aunque no se descarta que un sistema de tormentas en el Medio Oeste altere las condiciones conforme se acerque el feriado.

Durante el Día de Acción de Gracias, millones de personas consultarán el pronóstico del tiempo para planear sus viajes y evitar contratiempos. | Crédito: AFP

¿Dónde se espera nieve durante Thanksgiving 2025?

Para quienes sueñan con un Thanksgiving blanco, hay buenas noticias. Según los pronósticos a largo plazo, la nieve podría aparecer en algunas zonas del norte del país, especialmente en:

El norte de Nueva Inglaterra , incluyendo partes de Maine, Vermont y New Hampshire.

, incluyendo partes de Maine, Vermont y New Hampshire. El Alto Medio Oeste , con probabilidad de nevadas ligeras en Minnesota, Wisconsin y las Dakotas.

, con probabilidad de nevadas ligeras en Minnesota, Wisconsin y las Dakotas. Las zonas montañosas del oeste intermontano , donde la altitud favorecerá acumulaciones de nieve.

, donde la altitud favorecerá acumulaciones de nieve. Y, como cada año, Alaska, que mantendrá sus paisajes cubiertos de blanco hacia finales de noviembre.

Según The Old Farmer’s Almanac y la AAA, la nieve en Estados Unidos podría aparecer en el norte del país hacia finales de noviembre. | Crédito: AFP

Un feriado con precaución para los viajeros

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) recuerda que el Día de Acción de Gracias es una de las fechas con mayor tráfico del año. La mayoría de los viajeros se desplazan en coche, mientras que un menor porcentaje lo hace por vía aérea. Por eso, los meteorólogos recomiendan consultar el pronóstico actualizado días antes del viaje, ya que los modelos a largo plazo aún pueden cambiar.

Por ahora, el Centro de Predicción Climática (CPC) sugiere que las temperaturas estarán por encima del promedio en gran parte del país, con un panorama más húmedo en el Medio Oeste y el Sur Profundo, lo que podría dar lugar a tormentas que afecten los desplazamientos previos al feriado.

