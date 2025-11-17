En el Día de Acción de Gracias de este año (el jueves 27 de noviembre), muchas personas en Illinois, Estados Unidos, esperan compartir una cena especial, lo cual implica reunirse con sus familiares y/o amigos en un lugar específico, que puede requerir o no realizar un viaje corto o largo. El tema aquí es que para cualquier actividad es importante conocer el pronóstico del clima en dicho estado para el Thanksgiving 2025. ¿Nevará ese día? Es la pregunta que varios se están haciendo. Si te interesa obtener esa información, llegaste al lugar correcto.

Primero que nada, ten en cuenta que ahora mismo es otoño en Estados Unidos. Sí, no es broma. El otoño en el hemisferio norte abarca los meses de septiembre (desde el día 22 aproximadamente), octubre, noviembre y diciembre (hasta el día 20 aproximadamente).

Habiéndote recalcado lo anterior, te comento que Chicago es la ciudad más poblada del estado de Illinois, y la tercera más poblada en EE.UU. Se ubica en la costa suroeste del lago Míchigan y es un importante centro financiero, cultural, comercial y de transporte. Por lo tanto, ahora mismo te daré a conocer su pronóstico del clima para el Día de Acción de Gracias 2025.

En esta imagen se aprecia a varias personas patinando sobre hielo en el centro de la ciudad de Chicago. (Foto: tacojim / iStock) / tacojim

¿Va a nevar en Chicago para el Día de Acción de Gracias 2025?

De acuerdo a información brindada por weather.com, el jueves 27 de noviembre habrá una temperatura máxima de 40 °F durante el día. A su vez, resaltó la presencia de “chubascos matutinos con cielos parcialmente despejados por la tarde”. Hay un 36 % de probabilidad de que en algún momento del día llueva.

También se indicó que el viento vendrá del oeste-noroeste a una velocidad promedio de aproximadamente 15 millas por hora. Esto da una idea de la fuerza del viento que puede acompañar los chubascos. Con respecto a la humedad relativa estimada para el día, te digo que es de 69 %.

Ahora, en relación a la noche en Chicago, se espera una temperatura de 27 °F. Además, se recalca la probabilidad de precipitación de 37%. Esa precipitación podría ser una mezcla de lluvia y nieve. “Mayormente nublado. Chubascos de lluvia y nieve por la tarde/noche. Posibles nevadas aisladas al final del día”, sostuvo la fuente.

En esta imagen se aprecia la ciudad de Chicago en el amanecer después de una nevada. (Foto: Aerial_Views / iStock) / Aerial_Views

Luego la página weather.com señaló que para ese entonces se espera que el viento venga del oeste-noroeste a una velocidad promedio de aproximadamente 14 millas por hora. Sobre la humedad relativa estimada para la noche, te menciono que es de 77 %.

¿Va a nevar en Illinois Park, Elgin, para el Día de Acción de Gracias 2025?

Si planeas visitar Illinois Park, en Elgin, el Thanksgiving 2025, te comento que durante el día habrá una temperatura máxima de 36 °F. La citada fuente recalca la presencia de “llovizna helada matutina” y un “cielo mayormente nublado”. Ojo que hay un 24 % de probabilidad de que en algún momento caiga lluvia y nieve. En relación a los vientos, estos vendrán del oeste-noroeste a una velocidad promedio de 14 millas por hora. La humedad relativa estimada es de 73 %. Con respecto a la noche, hay un 33 % de probabilidad de que caiga nieve. Además, los vientos vendrán del oeste-noroeste a una velocidad promedio de 10 millas por hora.

¿Va a nevar en Illinois City para el Día de Acción de Gracias 2025?

Si en el Día de Acción de Gracias 2025 estarás en Illinois City, te cuento que weather.com informó que ese día habrá una temperatura de 36 °F. Además, exactamente por la mañana, “se esperan algunas nevadas dispersas, luego, cielo mayormente nublado”. Para ser más específico, hay un 37 % de probabilidad de que caiga nieve. Sobre los vientos, estos vendrán del oeste-noroeste a una velocidad promedio de 14 millas por hora.

Ya en la noche, la fuente señaló que la temperatura será de 20 °F. “Nubosidad considerable al principio”, resaltó. A su vez, precisó que hay un 24 % de probabilidad de que caiga nieve y que los vientos vendrán del noroeste a una velocidad promedio de 10 millas por hora.

