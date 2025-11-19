Se acerca el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day 2025) y es una de las épocas más importantes del año en Estados Unidos, con una de las festividades que reúne a cientos de millones de familias a lo largo de todo el país. Justamente es una temporada que coincide con la llegada del invierno en el país y muchos estados ya se alistan para recibir la nieve. Uno de ellos es Nueva Jersey, por lo que aquí te contaré si va a caer o no nieve por el Día de Acción de Gracias 2025.

¿Qué día caerá nieve en Nueva Jersey?

Según el pronóstico de AccuWeather, Nueva Jersey recibirá más nieve que el invierno anterior, aunque todavía por debajo de lo que suele registrarse en una temporada típica. Los meteorólogos indican que el estado, al igual que el resto del este de Estados Unidos, experimentará un “invierno de dos extremos”, con nevadas concentradas en dos periodos: al inicio de la estación y durante las últimas dos semanas.

Los días con mayor probabilidad de nieve serían el 1 y 2 de diciembre. Aunque el invierno oficialmente inicia el 21 de diciembre y finaliza el 19 de marzo, las primeras nevadas podrían presentarse en los primeros días de diciembre.

¿Caerá nieve en Nueva Jersey para el Thanksgiving Day 2025?

La respuesta es SÍ. Se espera una caída de nieve bastante ligera para Nueva Jersey para el Thanksgiving Day 2025 (Día de Acción de Gracias). Sin embargo, las primeras nevadas llegarán en la primera semana de diciembre, por lo que los ciudadanos en NJ deberán empezar a tomar sus precauciones.

¿Dónde caerá nieve en Estados Unidos por Día de Acción de Gracias 2025?

Acorde a The Farmer’s Almanac, hay ciudades que ya deben estar preparadas para recibir la nieve en el Día de Acción de Gracias 2025 (Thanksgiving Day) y son las siguientes: Nueva York, Boston, Portland, Chicago, Detroit, Colorado, Montana, Nevada, Utah y Arizona.

Todas estas ciudades en Estados Unidos serán aquellas que recibirán nieve para el Thanksgiving Day 2025.

Noreste y Nueva Inglaterra: Nueva York, Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania y Nueva Jersey tendrán nieve ligera .

Nueva York, Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania y . Medio oeste y Grandes Lagos: Ohio, Indiana, Michigan, Illinois y Wisconsin tendrán nevadas ligeras, entre el lunes y miércoles de la semana de Thanksgiving Day.

Ohio, Indiana, Michigan, Illinois y Wisconsin tendrán nevadas ligeras, entre el lunes y miércoles de la semana de Thanksgiving Day. Centro norte y región de las Rocosas: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Montana, Wyoming y Colorado contarán con importantes cantidades de nieve.

Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Montana, Wyoming y Colorado contarán con importantes cantidades de nieve. Suroeste: Nevada, Utah y Arizona presentarán nieve solo en las zonas de mayor altitud.