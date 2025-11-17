A medida que el otoño avanza, los neoyorquinos ya están planificando el crucial fin de semana de Acción de Gracias, y la pregunta clave es si el clima podría complicar los viajes del 27 de noviembre de 2025. Aunque el pronóstico general del Old Farmer’s Almanac sugirió un otoño más cálido de lo normal para gran parte de EE. UU., regiones importantes de Nueva York, como los Apalaches y los Lower Lakes, podrían experimentar una estación más fresca y seca de lo habitual, lo que mantiene viva la posibilidad de ver nieve.

Según los análisis del Climate Prediction Center, la combinación de fenómenos meteorológicos como la Oscilación Madden-Julian (MJO) y la presencia de La Niña (enfriamiento del Pacífico) aumenta las posibilidades de intrusión de aire ártico. Esta situación incrementa la probabilidad de que las masas de aire frío se desplacen hacia el sur, justo alrededor de la fecha de Thanksgiving, lo que podría generar condiciones propicias para las nevadas en los estados del norte.

Específicamente para Nueva York, estas condiciones atmosféricas sugieren un potencial aumento en el fenómeno conocido como nieve de efecto lacustre (lake-effect snow), especialmente en las regiones cercanas a los Grandes Lagos. Aunque históricamente la primera nevada medible en el Noreste ha llegado incluso a principios de noviembre en algunas zonas de Nueva York, las predicciones apuntan a que el periodo cercano al 27 de noviembre podría traer una intrusión de aire frío que desencadene las primeras nevadas significativas, afectando potencialmente los planes de viaje de Acción de Gracias.

El SMN recomienda precaución en Nueva York ante las bajas temperaturas y posibles tormentas aisladas. | Crédito: AFP

​¿Va a nevar en Nueva York para el Día de Acción de Gracias?

No se espera que nieve en la ciudad de Nueva York para el Día de Acción de Gracias 2025 (jueves 27 de noviembre), aunque sí predominará un ambiente frío y parcialmente soleado según los pronósticos más recientes, con escasas posibilidades de nieve acumulada y temperaturas por debajo de lo habitual.

Pronóstico del clima para Nueva York del 27 de noviembre de 2025

Las temperaturas estimadas oscilarán entre 1°C y 8°C (mínimas cercanas a 2°C y máximas próximas a 8°C) .​

.​ Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado , con sensación de frío constante y posibles precipitaciones muy ligeras, pero no nieve significativa.​

, con sensación de frío constante y posibles precipitaciones muy ligeras, pero no nieve significativa.​ Los vientos estarán en rango moderado , alrededor de 14 a 22 km/h .​

, alrededor de .​ El ambiente será idealmente frío, por lo que se recomienda vestir abrigos y ropa de invierno; sin embargo, para el área urbana de Nueva York no hay riesgo de acumulación considerable de nieve .​

.​ Los modelos estacionales y pronósticos extendidos, como el del Old Farmer’s Almanac , indican que la posibilidad de nieve es limitada en Nueva York para esa fecha. El área más septentrional de Nueva Inglaterra tendrá más oportunidad de ver algunos copos, mientras que NY permanecerá fría pero sin nevadas considerables durante Thanksgiving .​

, indican que la posibilidad de nieve es limitada en para esa fecha. El área más septentrional de tendrá más oportunidad de ver algunos copos, mientras que NY permanecerá fría pero sin nevadas considerables durante .​ En todo el mes de noviembre, Nueva York puede tener uno o dos días de nevadas ligeras, principalmente hacia finales de mes, pero nada que implique una nevada importante para el 27 de noviembre en la ciudad.​

Hay ciudades de Nueva York que vienen soportando gran cantidad de nieve. En la imagen, un automóvil cubierto de nieve en Tappan el 13 de febrero de 2024 (Foto: Kena Betancur / AFP)

Pronóstico horario para Nueva York el 27 de noviembre de 2025

El pronóstico horario disponible para Nueva York el jueves 27 de noviembre de 2025 indica un día frío y predominantemente nublado, sin nieve prevista y con posibilidad baja de lloviznas ligeras en algunos momentos. Los datos precisos por horas para ese día, basados en distintas fuentes meteorológicas verificables, son los siguientes:​

Madrugada (00:00 - 06:00):



Mañana (06:00 - 12:00):



Tarde (12:00 - 18:00):



Noche (18:00 - 24:00):



No hay probabilidad relevante de nieve en la ciudad durante las horas clave del Thanksgiving 2025, solo sensación térmica baja y ambiente húmedo, ideal para ropa de invierno y paraguas por si llueve.​ Asimismo, el pronóstico horario se actualizará conforme se acerque la fecha, pero los modelos actuales ofrecen estas tendencias generales.​

Si necesitas un pronóstico aún más detallado de cada hora próxima a la fecha, es recomendable consultar portales oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) o Weather.com días antes del evento.

Qué probabilidades de nieve hay en Nueva York el 27 de noviembre de 2025

Las probabilidades de que nieve en Nueva York el 27 de noviembre de 2025 son bajas, según los pronósticos meteorológicos actuales. Normalmente, la ciudad de Nueva York solo experimenta uno o dos días con copos ligeros durante noviembre, y las acumulaciones significativas de nieve suelen ocurrir a mediados de diciembre o después. Para Acción de Gracias de 2025, se espera clima frío con temperaturas entre 1°C y 12°C, posiblemente algunas lluvias leves, pero las condiciones para una nevada relevante no están presentes según los modelos y reportes consultados.​

En resumen, la probabilidad de nieve significativa en Nueva York el 27 de noviembre de 2025 es muy baja y, si se presenta, solo serían copos aislados sin formar un manto blanco.​