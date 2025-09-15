Un reconocido chef de California fue arrestado por presuntamente cometer tres robos bancarios en un solo día en San Francisco. Las autoridades identificaron al sospechoso como Valentino Luchin, de 62 años, ex chef ejecutivo del famoso restaurante italiano Rose Pistola.

Según el Departamento de Policía de San Francisco, el 10 de septiembre Luchin visitó tres bancos distintos de la ciudad. En cada uno entregó a los cajeros una nota escrita a mano exigiendo dinero. El primer asalto ocurrió cerca de Grant Avenue, en Chinatown, alrededor del mediodía.

Una de las empleadas relató que el hombre le pasó un papel pidiendo efectivo y, por temor a que alguien resultara herido, decidió entregar una bolsa con dinero. El sospechoso escapó rápidamente y la policía no reveló la cantidad sustraída.

La Unidad de Robos inició una investigación y pronto vinculó a Luchin con otros dos atracos cometidos ese mismo día en el distrito central.

Según las autoridades, el cocinero entregaba notas a los cajeros exigiendo dinero y escapaba con el efectivo. (Foto: @valentinoluchin / Instagram)

Las autoridades explicaron que coincidían la descripción física del autor y su modo de operar.

Miembros del programa de “embajadores” de la policía y varios ciudadanos aportaron datos que ayudaron a identificarlo. “Los oficiales determinaron que el sospechoso que cometió estos robos era Luchin”, informaron.

Con esa información, los agentes elaboraron un plan para detenerlo. Finalmente, Luchin fue arrestado sin incidentes la misma jornada y trasladado a la cárcel del condado de San Francisco. Ahora, enfrenta dos cargos de robo y uno de intento de robo, y permanece bajo custodia mientras se formalizan las acusaciones.

No es la primera vez que el chef, también antiguo dueño del restaurante Ottavio en Walnut Creek —cerrado en 2016—, es señalado por un delito similar.

Luchin ya había sido detenido en 2018 por un robo bancario en Orinda, hecho que él justificó entonces como un acto de “desesperación” tras la quiebra de su restaurante. (Foto: @valentinoluchin / Instagram)

En 2018 fue arrestado por el presunto robo de un Citibank en Orinda, donde se llevaron 18.000 dólares.

En esa ocasión, cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado, con gafas oscuras y guantes blancos, armado con una pistola de aire.

En una entrevista desde la cárcel, Luchin explicó que lo hizo por “desesperación” tras el cierre de su negocio: “Pensé que era un buen plan, pero no lo fue”, dijo. “Mi acción no fue agresiva. Era un arma falsa. Ni siquiera sé cómo cargar una pistola real”.

Documentos judiciales revelan que enfrentaba fuertes deudas y él mismo admitió: “La desesperación te lleva a hacer cosas que nunca pensaste que serías capaz de hacer”. (Foto: @valentinoluchin / Instagram)

Nacido en la región italiana de Véneto, Luchin emigró a Estados Unidos en 1993 y se convirtió en una estrella de la cocina, pero tras la quiebra de su restaurante, su vida comenzó a desmoronarse.

“Todo se vino abajo”, contó al East Bay Times. “Todo se volvió más complicado. La desesperación te lleva a hacer cosas que nunca pensaste que serías capaz de hacer”.

Documentos de 2015 revelan que él y su esposa acumulaban más de 111.000 dólares en deudas y apenas 27.000 en activos.

