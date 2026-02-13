Faltan pocas horas para que las parejas de Estados Unidos celebren el Día de San Valentín . La mayoría pretende realizar distintas actividades al aire libre; sin embargo, existe un factor que podría anular estas planificaciones: el panorama climático durante el sábado 14 de febrero. Afortunadamente, los servicios de meteorología han realizado sus pronósticos para esta fecha especial del amor. Te comentaré que ciertos estados disfrutarán de un ambiente cálido y agradable para esta jornada; mientras que otros padecerán de condiciones climáticas adversas. Para que tengas más información al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos y así tomes tus precauciones.

Un reciente reporte meteorológico de AccuWeather reveló cómo será el fin de semana para distintos sectores del país. En la región noreste, que está conformado por los estados de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine, presentará un clima frío, ya que los valores térmicos alcanzarían el punto de congelación.

Eso no sería lo único; según Dan DePodwin, director sénior de operaciones del sitio especializado en climatología, partes del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra está bajo riesgo de registrar nieve y hielo para este cierre de semana.

La ciudad de Nueva York podría registrar condiciones climáticas adversas que podrían impedir a las parejas celebrar el Día de San Valentín. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En el sector noroeste, que abarca principalmente Washington, Oregón, Idaho, Montana y Wyoming, se espera la presencia de lluvias ligeras, aunque el clima será templado para el Día de San Valentín, ya que las temperaturas oscilarán entre los 40 y 50 °F.

En caso estés residiendo en algún estado del centro o sureste del país, tendrás que prepararte, ya que el pronóstico advierte la llegada de una nueva tormenta invernal para este fin de semana, la cual podría traer lluvias moderadas a fuertes y posibilidades de tormentas eléctricas.

Para Accuweather, este fenómeno meteorológico se desarrollará sobre Oklahoma, Texas, Missouri, Arkansas y Luisiana. Luego, avanzará hacia al este de las Llanuras y comenzará a a extenderse hasta Virginia, Georgia y Florida.

Se espera que gran parte de Oklahoma registre lluvias ligeras tras la llegada de una nueva tormenta invernal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Ante estas advertencias, es importante tomar las precauciones necesarias para que disfrutes de un buen Día de San Valentín, especialmente en aquellos estados con condiciones desfavorables. Para ello, te recomiendo que visites el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) con el propósito de que obtengas las últimas actualizaciones del pronóstico local.

