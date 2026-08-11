Si vas a alquilar un auto durante tu viaje a Miami, estacionar puede parecer una tarea sencilla, pero las reglas, tarifas y horarios cambian según la zona. Antes de dejar el vehículo, es importante revisar las señales, identificar el área de estacionamiento, comprobar el tiempo permitido y asegurarte de haber realizado correctamente el pago. Esto es especialmente importante en Miami Beach, donde existen diferentes zonas con tarifas y horarios de fiscalización propios.

Además, cuando se trata de un auto alquilado, hay un detalle que no debes pasar por alto: algunas aplicaciones de estacionamiento funcionan vinculadas a la matrícula del vehículo. Por eso, si cambias de auto, debes comprobar que la matrícula registrada en la aplicación corresponda al vehículo que estás utilizando. La propia ciudad de Miami Beach señala que ParkMobile permite modificar rápidamente la matrícula cuando se conduce un auto diferente.

Las zonas importan al momento de estacionar en Miami

Una de las principales recomendaciones es no asumir que una misma tarifa o regla se aplica en toda el área de Miami. Las condiciones pueden cambiar entre municipios y, dentro de Miami Beach, existen diferentes zonas de estacionamiento.

Por ejemplo, la ciudad de Miami Beach divide sus estacionamientos con parquímetro en áreas como Entertainment District, South Beach, East Middle Beach, West Middle Beach y North Beach. Cada una tiene sus propias tarifas y horarios de cumplimiento.

Tarifas de estacionamiento por zona en Miami Beach

Zona Estacionamiento en calle Horario de cumplimiento Entertainment District US$4 por hora 24 horas, 7 días South Beach US$4 por hora 9 a. m. a 3 a. m., 7 días East Middle Beach US$3 por hora 9 a. m. a 3 a. m., 7 días West Middle Beach US$1 por hora 8 a. m. a 6 p. m., 7 días North Beach US$1 por hora 8 a. m. a 11 p. m., 7 días

Las tarifas corresponden a los parquímetros indicados por la ciudad de Miami Beach y pueden existir límites máximos de tiempo según el espacio. Conviene revisar siempre la señalización del lugar.

Por ejemplo, la zona de Entertainment District comprende el estacionamiento con parquímetro entre Ocean Drive y Pennsylvania Avenue, y entre 5th Street y 15th Street, incluida Washington Avenue. Allí la tarifa publicada para estacionamiento en la calle es de US$4 por hora y el cumplimiento funciona las 24 horas.

En South Beach, también se establece una tarifa de US$4 por hora para estacionamiento en la calle, aunque el horario de cumplimiento es de 9 a. m. a 3 a. m. todos los días. En otras zonas, como West Middle Beach y North Beach, la tarifa publicada baja a US$1 por hora.

En Miami, revisar la señalización es clave para evitar multas al estacionar. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo pagar el estacionamiento en Miami?

En Miami Beach existen diferentes alternativas para pagar. La ciudad ofrece opciones mediante aplicaciones como ParkMobile y PayByPhone, además de estaciones de pago en determinados lugares.

Si utilizas ParkMobile con un auto alquilado, presta especial atención a la matrícula. La ciudad indica expresamente que la aplicación permite cambiar el número de placa registrado cuando conduces un vehículo diferente. También puedes activar una notificación para recibir un aviso antes de que termine el tiempo de estacionamiento.

Esto resulta especialmente útil para quienes alquilan un auto, ya que el vehículo que aparece en la aplicación puede no ser siempre el mismo durante el viaje.

No basta con pagar: revisa el cartel completo

Uno de los errores más comunes es encontrar un espacio aparentemente disponible, pagar y marcharse sin leer toda la señalización.

Antes de alejarte del auto, comprueba:

Qué zona de estacionamiento es.

Cuánto cuesta la hora.

Hasta qué hora se aplica el cobro.

Cuál es el tiempo máximo permitido.

Si existe alguna restricción especial.

Que la matrícula registrada sea la del auto alquilado.

Que el pago haya quedado correctamente activado.

Cómo puedes extender el tiempo si necesitas permanecer más.

La propia ciudad de Miami Beach señala que los límites máximos de tiempo pueden variar según el área de estacionamiento.

También hay lugares donde no puedes estacionar

Las reglas no se limitan a los espacios con parquímetro. El Código de Miami-Dade establece restricciones para estacionar, entre ellas hacerlo sobre una acera, dentro de una intersección o sobre un paso peatonal. También existen prohibiciones relacionadas con hidrantes, entradas de estaciones de bomberos, ciclovías y lugares donde la señalización oficial indique que no está permitido detenerse o estacionar.

Por eso, que haya espacio disponible no significa necesariamente que puedas dejar el auto allí.

En un auto alquilado, además, conviene ser especialmente cuidadoso: una infracción puede convertirse en un problema adicional durante el viaje, sobre todo si el vehículo termina siendo remolcado.

Miami y Miami Beach no son exactamente lo mismo

Otro punto importante para quienes visitan la ciudad es distinguir entre la ciudad de Miami y Miami Beach. No todas las reglas, tarifas ni sistemas de estacionamiento son iguales.

De hecho, la ciudad de Miami cuenta con su propio esquema de tarifas para estacionamiento fuera de la vía pública y diferentes áreas tarifarias. Una resolución oficial de 2026, por ejemplo, establece tarifas diferenciadas para zonas como el Central Business District, Arena Area y Omni/Edgewater.

Por eso, si vas a moverte entre Downtown Miami, Brickell, Wynwood, Miami Beach o cualquier otra zona, no conviene asumir que la misma tarifa o aplicación funcionará exactamente igual en todos los lugares.

Si alquilas un auto en Miami, verifica siempre la zona y el tiempo permitido. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué hacer antes de dejar el auto?

Una revisión de apenas un minuto puede ayudarte a evitar una multa, un remolque o un pago innecesario. La recomendación práctica es seguir una pequeña lista de comprobación:

Antes de alejarte del auto:

Lee completamente el cartel de estacionamiento. Identifica la zona en la que estás. Comprueba la tarifa y el horario. Revisa el tiempo máximo permitido. Realiza el pago si corresponde. Verifica que la matrícula del auto alquilado sea la correcta. Guarda una captura o comprobante del pago. No dejes objetos de valor a la vista. Si vas a permanecer más tiempo, revisa cómo extender el estacionamiento. Antes de irte, confirma nuevamente las condiciones del lugar.

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