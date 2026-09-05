Con el fin de semana largo por Labor Day, millones de personas en Estados Unidos planean viajar, reunirse con familiares o participar en actividades para aprovechar los días de descanso. Entre ellas hay migrantes que también se preparan para salir durante el feriado federal. Ante posibles encuentros con autoridades migratorias o policiales, conocer los derechos básicos y tomar algunas precauciones puede ayudar a responder de forma informada. A continuación, te compartimos recomendaciones importantes.
RECOMENDACIONES PARA MIGRANTES QUE SALDRÁN DURANTE LABOR DAY
Durante Labor Day la recomendación principal es prepararse, conocer tus derechos y evitar acciones que agraven una situación. Cuando un agente intenta detener a alguien: la persona no debe presentar documentos falsos, no mentir sobre su estatus ni resistirse.
ANTES DE SALIR
- Lleva una identificación válida. Si tu estatus migratorio es legal, ten contigo tus documentos vigentes, como tarjeta de residente permanente, permiso de trabajo, pasaporte u otros comprobantes migratorios. No cargues documentos falsos ni entregues información falsa a policías o agentes de inmigración. Eso puede crear problemas migratorios y penales adicionales.
- Guarda en el teléfono y en papel el número de un abogado de inmigración o una organización local de servicios legales confiable. Asimismo, comparte con una persona de confianza tus contactos de emergencia, medicamentos importantes y un plan para el cuidado de hijos o familiares en caso de detención.
- Si vas a manejar, verifica que la licencia, el registro del vehículo y el seguro estén vigentes. Durante el trayecto, respeta las normas de tránsito y evita conducir después de beber alcohol o consumir sustancias.
- Evalúa con un abogado antes de viajar fuera de Estados Unidos, incluso si tienes un trámite pendiente, DACA, TPS, asilo o residencia condicional. Salir del país puede activar reglas de inadmisibilidad o afectar solicitudes migratorias, según el caso. No confundas un viaje doméstico con una salida internacional, pues cruzar una frontera o regresar por un aeropuerto implica controles de CBP distintos.
SI TE DETIENEN O ICE TE HACE PREGUNTAS
- Mantén la calma; no corras, no discutas y no te resistas. Asimismo, mantén las manos visibles y sigue indicaciones físicas seguras, sin renunciar a tus derechos.
- Puedes preguntar: “¿Soy libre de irme?” Si la respuesta es sí, aléjate con calma. Si es lo contrario, di claramente: “Elijo permanecer en silencio”. Es tu derecho.
- No respondas preguntas sobre tu lugar de nacimiento, nacionalidad, estatus migratorio o cómo llegaste a Estados Unidos. Menos inventes respuestas ni muestres papeles falsos.
- Puedes decir: “Quiero hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos”. Si ICE detiene a una persona, tiene derecho a consultar con un abogado, aunque el gobierno normalmente no tiene obligación de proporcionarle uno gratuitamente en un proceso migratorio.
- No firmes una salida voluntaria, una estipulación, una declaración ni ningún otro documento que no entiendas.
- Si un agente pide revisar tu teléfono, bolso, auto u otras pertenencias, puedes decir: “No doy mi consentimiento para un registro”. Si el agente decide revisar de todos modos, no te resistas físicamente.
EN CASA, TRABAJO O EVENTO
- Si ICE llega a tu casa, no abras la puerta: puedes hablar a través de ella, una ventana o pedir que deslicen el documento por debajo. Para entrar a una vivienda sin tu permiso, los agentes de inmigración generalmente necesitan una orden judicial firmada por un juez, con el nombre correcto y la dirección exacta. Una orden administrativa de ICE no basta por sí sola para autorizar la entrada al hogar.
- En un empleo o lugar privado, ICE tampoco puede entrar a áreas no públicas sin consentimiento o una orden judicial válida. Y en lugares abiertos al público, los agentes pueden entrar como lo haría cualquier visitante, pero eso no elimina los derechos de empleados o clientes.