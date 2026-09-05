Con el fin de semana largo por Labor Day, millones de personas en Estados Unidos planean viajar, reunirse con familiares o participar en actividades para aprovechar los días de descanso. Entre ellas hay migrantes que también se preparan para salir durante el feriado federal. Ante posibles encuentros con autoridades migratorias o policiales, conocer los derechos básicos y tomar algunas precauciones puede ayudar a responder de forma informada. A continuación, te compartimos recomendaciones importantes.

Averigua qué deben hacer los migrantes si se encuentran con ICE durante el fin de semana de Labor Day (Fuente: iStock) / LeoPatrizi

RECOMENDACIONES PARA MIGRANTES QUE SALDRÁN DURANTE LABOR DAY

Durante Labor Day la recomendación principal es prepararse, conocer tus derechos y evitar acciones que agraven una situación. Cuando un agente intenta detener a alguien: la persona no debe presentar documentos falsos, no mentir sobre su estatus ni resistirse.

ANTES DE SALIR

Lleva una identificación válida. Si tu estatus migratorio es legal, ten contigo tus documentos vigentes, como tarjeta de residente permanente, permiso de trabajo, pasaporte u otros comprobantes migratorios. No cargues documentos falsos ni entregues información falsa a policías o agentes de inmigración. Eso puede crear problemas migratorios y penales adicionales.

Guarda en el teléfono y en papel el número de un abogado de inmigración o una organización local de servicios legales confiable. Asimismo, comparte con una persona de confianza tus contactos de emergencia, medicamentos importantes y un plan para el cuidado de hijos o familiares en caso de detención.

Si vas a manejar, verifica que la licencia, el registro del vehículo y el seguro estén vigentes. Durante el trayecto, respeta las normas de tránsito y evita conducir después de beber alcohol o consumir sustancias.

Evalúa con un abogado antes de viajar fuera de Estados Unidos, incluso si tienes un trámite pendiente, DACA, TPS, asilo o residencia condicional. Salir del país puede activar reglas de inadmisibilidad o afectar solicitudes migratorias, según el caso. No confundas un viaje doméstico con una salida internacional, pues cruzar una frontera o regresar por un aeropuerto implica controles de CBP distintos.

SI TE DETIENEN O ICE TE HACE PREGUNTAS

Mantén la calma; no corras, no discutas y no te resistas. Asimismo, mantén las manos visibles y sigue indicaciones físicas seguras, sin renunciar a tus derechos.

Puedes preguntar: “¿Soy libre de irme?” Si la respuesta es sí, aléjate con calma. Si es lo contrario, di claramente: “Elijo permanecer en silencio” . Es tu derecho.

Si la respuesta es sí, aléjate con calma. Si es lo contrario, di claramente: . Es tu derecho. No respondas preguntas sobre tu lugar de nacimiento, nacionalidad, estatus migratorio o cómo llegaste a Estados Unidos. Menos inventes respuestas ni muestres papeles falsos.

Puedes decir: “Quiero hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar documentos” . Si ICE detiene a una persona, tiene derecho a consultar con un abogado, aunque el gobierno normalmente no tiene obligación de proporcionarle uno gratuitamente en un proceso migratorio.

. Si ICE detiene a una persona, tiene derecho a consultar con un abogado, aunque el gobierno normalmente no tiene obligación de proporcionarle uno gratuitamente en un proceso migratorio. No firmes una salida voluntaria, una estipulación, una declaración ni ningún otro documento que no entiendas.

Si un agente pide revisar tu teléfono, bolso, auto u otras pertenencias, puedes decir: “No doy mi consentimiento para un registro”. Si el agente decide revisar de todos modos, no te resistas físicamente.

EN CASA, TRABAJO O EVENTO

Si ICE llega a tu casa, no abras la puerta: puedes hablar a través de ella, una ventana o pedir que deslicen el documento por debajo. Para entrar a una vivienda sin tu permiso, los agentes de inmigración generalmente necesitan una orden judicial firmada por un juez, con el nombre correcto y la dirección exacta. Una orden administrativa de ICE no basta por sí sola para autorizar la entrada al hogar.

En un empleo o lugar privado, ICE tampoco puede entrar a áreas no públicas sin consentimiento o una orden judicial válida. Y en lugares abiertos al público, los agentes pueden entrar como lo haría cualquier visitante, pero eso no elimina los derechos de empleados o clientes.

El Labor Day genera un fin de semana muy intenso en las carreteras de Los Ángeles (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)