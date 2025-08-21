Convertirse en ciudadano estadounidense es un objetivo importante para muchas personas, pero el camino para lograrlo puede parecer complicado. Entre los diferentes métodos para obtenerlo, la naturalización es el más común para quienes nacieron fuera del país. Uno de los pasos más importantes durante este proceso es la entrevista en inglés y el examen de educación cívica, por lo que la preparación es clave.

Para iniciar el trámite, es necesario presentar documentos que demuestren la elegibilidad y acudir a entrevistas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Durante estas citas, se evalúan los antecedentes del solicitante y se aplica el examen de naturalización, que incluye preguntas sobre el formulario N-400, un test de inglés y la prueba cívica. En esta última, se deben responder correctamente al menos seis de diez preguntas orales tomadas de una lista oficial de 100.

Aunque el USCIS ofrece materiales oficiales, se pueden encontrar aplicaciones que simulan la experiencia real del examen. (Foto referencial: Freepik)

USCIS ofrece materiales oficiales en inglés y español, como guías, cuestionarios y audios; sin embargo, en los últimos años se han creado aplicaciones con inteligencia artificial (IA) que permiten practicar de manera más interactiva.

Esta importante señalar que estas herramientas no sustituyen los recursos oficiales, pero ayudan a familiarizarse con el formato del examen y simulan la experiencia real de la entrevista.

Entre las más destacadas está Immigratus AI Civics Test, que ofrece cuestionarios basados en las 100 preguntas oficiales e incluso genera preguntas actualizadas con información específica del estado del solicitante. Además, cuenta con una interfaz sencilla y la posibilidad de monitorear casos migratorios, utilizando datos públicos del portal oficial del USCIS.

Entre las más destacadas están Immigratus, que incluye cuestionarios actualizados y simulaciones, y Citizenry, que ofrece videoentrevistas y soporte en varios idiomas. (Foto referencial: Freepik)

Existe también una versión potenciada con Google Gemini, que incluye práctica conversacional, tutoría personalizada y simulaciones realistas, adaptándose al nivel del usuario.

Otra alternativa es Citizenry, enfocada en la simulación de videoentrevistas con reconocimiento de voz, para que el aspirante practique como si estuviera frente a un oficial.

La app incluye las 100 preguntas oficiales en diferentes formatos, modo audiolibro y cuestionarios ilimitados. Está disponible para iOS, soporta 85 idiomas y ofrece una experiencia sin publicidad, además de opciones para práctica diaria.

Estas herramientas no sustituyen la preparación oficial, pero son un complemento útil para los solicitantes. (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

Aunque ninguna de estas aplicaciones garantiza aprobar el examen ni reemplaza la orientación profesional, son un recurso útil para quienes buscan practicar en cualquier momento y lugar.

Cuáles son las preguntas más comunes al solicitar la ciudadanía estadounidense

Estas son algunas de las preguntas más comunes que se hacen durante la entrevista para la ciudadanía estadounidense:

Preguntas sobre el formulario N-400: las autoridades hacen preguntas sobre la información que proporcionaste en tu solicitud, como tu nombre, dirección, historial de empleo y detalles sobre tus viajes al extranjero.

Preguntas sobre tu historial criminal: sobre cualquier arresto, detención o delito que hayas cometido, sin importar si fuiste declarado culpable o no.

Preguntas de educación cívica (Civics Test): te harán hasta 10 preguntas de una lista de 100 sobre el gobierno y la historia de EE. UU. Para aprobar, debes responder correctamente al menos 6.

Preguntas sobre tu compromiso con el país: te preguntarán si juras lealtad a los Estados Unidos, si estás dispuesto a tomar las armas para defender el país (si es necesario por ley) y si te comprometes a obedecer la Constitución.

Preguntas sobre tu estado civil y familia: te pueden preguntar sobre tu matrimonio, si estás casado, divorciado o viudo, y sobre tus hijos, incluso si no viven contigo.

Preguntas sobre tus impuestos: pueden preguntar si has presentado tus declaraciones de impuestos federales, estatales y locales desde que te convertiste en residente permanente.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!