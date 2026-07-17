El gobierno de Donald Trump evalúa imponer un nuevo requisito económico para algunos extranjeros que soliciten la Green Card desde el extranjero. La propuesta contempla exigir una fianza de US$100.000 a determinados solicitantes como una forma de demostrar que cuentan con recursos suficientes para mantenerse en Estados Unidos. La medida aún está en evaluación y no ha sido implementada. A continuación, te explicamos en qué consiste y quiénes podrían verse afectados.

Según informó The Hill, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que la administración trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fortalecer los controles migratorios y proteger los programas de beneficios públicos.

Pigott explicó que el gobierno estudia utilizar una autoridad ya contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para exigir una fianza a ciertos solicitantes de visa que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles por tener probabilidades de convertirse en una “carga pública”. Según el funcionario, el objetivo es que los inmigrantes puedan demostrar que tienen acceso a los recursos económicos necesarios para mantenerse por sí mismos.

La administración Trump analiza una fianza de US$100.000 para determinados casos de solicitud de la Green Card en EE.UU. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

¿Quiénes tendrían que pagar la fianza de US$100.000?

Lo que se sabe hasta ahora:

Aspecto Detalle Monto propuesto US$100.000 ¿A quién aplicaría? A determinados solicitantes de la Green Card que sean considerados con riesgo de convertirse en carga pública. ¿Es un pago definitivo? No. Sería una fianza que podría devolverse posteriormente. ¿Quién podría pagarla? El solicitante o familiares que residan en Estados Unidos. Estado de la propuesta Se encuentra en evaluación y aún no ha sido aprobada.

La administración sostiene que esta alternativa permitiría a quienes cuentan con recursos económicos demostrar su autosuficiencia financiera y cumplir con los requisitos para obtener una visa o avanzar en el proceso migratorio.

¿Cuánto cuesta actualmente solicitar la Green Card?

Actualmente, el costo de solicitar la residencia permanente es muy inferior a la cifra que contempla la propuesta.

Estos son algunos de los pagos habituales:

Formulario I-485: US$1.440 para quienes presentan la solicitud dentro de Estados Unidos.

US$1.440 para quienes presentan la solicitud dentro de Estados Unidos. Formulario DS-260: US$325 para quienes realizan el trámite desde el extranjero mediante un consulado estadounidense.

US$325 para quienes realizan el trámite desde el extranjero mediante un consulado estadounidense. Tarifa de inmigrante de USCIS: US$235, que se paga después de la aprobación de la visa para emitir la Green Card.

En comparación con estos montos, una fianza de US$100.000 representaría un incremento sin precedentes para quienes buscan obtener la residencia permanente.

No sería la primera vez que se utiliza una fianza migratoria

La administración Trump ya ha aplicado un mecanismo similar en algunos programas de visas temporales. Desde agosto del año pasado, ciudadanos de Malawi y Zambia deben presentar una fianza de US$15.000, dinero que se pierde si permanecen en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado o solicitan otro estatus migratorio, como asilo.

Posteriormente, la política se amplió a otros países africanos. Según funcionarios citados por The Wall Street Journal, la medida permitió que el 97 % de los titulares de esas visas no excediera el tiempo permitido de permanencia, aunque también provocó una disminución en la cantidad de visas emitidas.

La medida para obtener la Green Card en EE.UU. aún no ha sido aprobada y continúa bajo evaluación de las autoridades. | Crédito: Magnific

Una medida que recuerda otro intento de aumentar las tarifas migratorias

No es la primera vez que la administración Trump intenta elevar significativamente los costos relacionados con la inmigración. En el pasado también propuso imponer una tarifa de US$100.000 para determinadas solicitudes de visas H-1B, utilizadas por empresas para contratar trabajadores extranjeros especializados, especialmente en el sector tecnológico.

Sin embargo, esa iniciativa fue anulada por un juez federal, quien concluyó que el Poder Ejecutivo había excedido su autoridad y que correspondía al Congreso establecer ese tipo de tarifas.

Por ahora, la propuesta relacionada con la Green Card continúa en evaluación y todavía no existe una fecha para su posible implementación. Si finalmente es aprobada, solo aplicaría a determinados casos definidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

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