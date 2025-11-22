El Día de Acción de Gracias es sinónimo de reuniones familiares, comidas abundantes y, por supuesto, un gran movimiento de viajeros. Este año, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se prepara para un flujo récord de personas en los aeropuertos de Estados Unidos, con un estimado de 6 millones de pasajeros durante la semana de Thanksgiving 2025. Los días con mayor afluencia serán el martes y miércoles previos a la festividad, así como el domingo posterior.

Si planeas volar para pasar Thanksgiving con tu familia o amigos, es clave pensar bien cómo transportar tus platos favoritos. La buena noticia es que la mayoría de los alimentos pueden pasar por un control de la TSA, pero algunos deberán viajar en tu equipaje facturado.

Muchos pasajeros se preguntan qué alimentos pueden llevar en el equipaje de mano según las reglas de la TSA. | Crédito: americanexpress.com

La regla básica es sencilla: si el alimento es sólido, puede ir en el equipaje de mano. Pero si se puede derramar, untar, rociar, bombear o verter, y supera las 3,4 onzas, lo mejor es colocarlo en tu maleta facturada.

Además, muchos alimentos requieren un examen de seguridad adicional, así que es recomendable empacarlos en un lugar accesible del equipaje de mano para poder retirarlos y colocarlos en la bandeja de revisión con facilidad.

Alimentos que puedes llevar en el equipaje de mano

Productos horneados: pasteles, tartas, galletas, brownies y otros dulces, ya sean caseros o comprados.

pasteles, tartas, galletas, brownies y otros dulces, ya sean caseros o comprados. Carnes: pavo, pollo, jamón, bistec; congeladas, cocidas o crudas.

pavo, pollo, jamón, bistec; congeladas, cocidas o crudas. Rellenos (stuffing): cocidos o crudos, en caja o bolsa.

cocidos o crudos, en caja o bolsa. Cazuelas (casseroles): desde tradicionales judías verdes con cebolla hasta preparaciones más exóticas.

desde tradicionales judías verdes con cebolla hasta preparaciones más exóticas. Mac ‘n Cheese: cocido o con ingredientes listos para preparar al llegar a destino.

cocido o con ingredientes listos para preparar al llegar a destino. Vegetales frescos: papas, camotes, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, remolacha, zanahorias, calabaza, hojas verdes.

papas, camotes, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, remolacha, zanahorias, calabaza, hojas verdes. Frutas frescas: manzanas, peras, piña, limones, limas, arándanos, fresas, bananas, kiwi.

manzanas, peras, piña, limones, limas, arándanos, fresas, bananas, kiwi. Dulces y especias.

Transportar correctamente tus alimentos durante Thanksgiving 2025 en EE.UU. evita retrasos y problemas en los aeropuertos. | Crédito: Freepik

Alimentos que deben ir en el equipaje facturado

Salsa de arándanos (cranberry sauce): casera o en lata, al ser untuosa.

casera o en lata, al ser untuosa. Gravy: casero o en frasco/lata.

casero o en frasco/lata. Bebidas alcohólicas o espumosas: vino, champaña, sidra de manzana.

vino, champaña, sidra de manzana. Frutas y vegetales enlatados: el líquido obliga a facturarlos.

el líquido obliga a facturarlos. Mermeladas, jaleas y conservas: son untuosas y conviene chequearlas.

son untuosas y conviene chequearlas. Jarabe de arce (maple syrup).

Si planeas llevar tu banquete navideño por aire, seguir estas recomendaciones hará que pases el control de seguridad sin complicaciones y que tu comida llegue intacta para compartirla con tus seres queridos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!