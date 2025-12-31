Si tienes pensado madrugar y buscar un buen lugar para ver el Desfile del Torneo de las Rosas 2026, conviene darle un vistazo al pronóstico del tiempo antes de salir de casa. El sur de California se prepara para una semana con clima más húmedo de lo habitual y todo apunta a que Pasadena podría vivir un desfile lluvioso, algo que no ocurre desde hace casi dos décadas. La lluvia, el frío y el barro marcarán el ambiente de uno de los eventos más esperados del Año Nuevo, obligando a muchos asistentes a extremar precauciones.

Pronóstico para el Desfile de las Rosas 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia podría llegar al área de Los Ángeles entre el atardecer de Nochevieja y la mañana del 1 de enero.

Día de Año Nuevo y sábado: se esperan las precipitaciones más intensas.

se esperan las precipitaciones más intensas. Viernes: chubascos ligeros entre ambos días.

Las tormentas podrían dejar:

Entre 2,5 y 7,6 cm en zonas costeras y valles.

en zonas costeras y valles. Entre 7,6 y 12,7 cm en áreas montañosas.

Aunque no se trata de lluvias extremas como las recientes tormentas fluviales atmosféricas, las autoridades advierten que podrían registrarse inundaciones aisladas, ya que los suelos siguen saturados.

De confirmarse el pronóstico, este sería el primer Desfile de las Rosas lluvioso desde 2006, algo poco común en la historia del evento. Ese año, los espectadores recurrieron a ponchos y varias carrozas tuvieron problemas por la humedad. Aun así, los organizadores aseguran estar listos. Desde el Torneo de las Rosas recuerdan que, históricamente, el sol suele aparecer “justo a tiempo”.

El Desfile de las Rosas 2026 en Pasadena, California, podría convertirse en uno de los más recordados por las condiciones del tiempo. | Crédito: ROBYN BECK / AFP

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades de Pasadena llaman a extremar precauciones:

Abrigarse bien y usar ropa impermeable .

. Llevar sacos de dormir resistentes al clima si se planea acampar durante la noche.

si se planea acampar durante la noche. Usar calentadores de manos en lugar de fogatas improvisadas.

en lugar de fogatas improvisadas. Recordar que las tiendas de campaña están prohibidas y que las fogatas solo se permiten en barbacoas adecuadas y elevadas del suelo.

y que las fogatas solo se permiten en barbacoas adecuadas y elevadas del suelo. Evitar paraguas, especialmente en las tribunas, donde están prohibidos.

La ciudad anticipa más llamadas médicas por hipotermia y lesiones en los pies causadas por ropa mojada. También habrá vigilancia constante para prevenir accidentes relacionados con hogueras mal colocadas o estacionamiento en zonas residenciales cercanas al Rose Bowl.

Quienes asistan al Desfile de las Rosas 2026 en Pasadena, California, deberán prepararse para posibles lluvias durante el evento. | Crédito: Crédito Mark RALSTON / AFP

Aunque el clima no será el ideal, la ciudad asegura que su personal estará completamente operativo. Policía, bomberos y equipos de obras públicas trabajarán desde Nochevieja hasta Año Nuevo para que el desfile se desarrolle con seguridad.

