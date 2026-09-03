Un animal salvaje mantiene en alerta a un vecindario de Lebanon, New Hampshire (EE. UU.), después de protagonizar al menos tres ataques contra personas en menos de dos días. Las autoridades lo consideran “inusualmente agresivo” y pidieron a los residentes, empleados y visitantes de la zona mantenerse atentos a su entorno.

El animal ha sido visto en el área de Centerra Park desde el domingo y algunos testigos lo describieron como un zorro gris o un fisher (pekán), un mamífero de la familia de las comadrejas; sin embargo, la policía de Lebanon advirtió que todavía no puede confirmar qué especie está detrás de los ataques porque el ejemplar no ha sido localizado.

El animal fue captado persiguiendo a personas

Imágenes de vigilancia obtenidas por WMUR muestran al pequeño animal de color gris lanzándose contra dos personas cerca de un camión de U-Haul estacionado. En otro de los incidentes, la criatura llegó a agarrar el bolso de un hombre y después se abalanzó contra sus pies y piernas, por lo que la víctima tuvo que patearla para intentar alejarla.

El primer ataque fue reportado el domingo y posteriormente ocurrieron otros dos incidentes. El más reciente se produjo el lunes por la noche, mientras que inicialmente los investigadores sospecharon que un fisher podía estar detrás del primer ataque registrado cerca de Centerra Parkway.

La policía teme que el animal tenga rabia

El comportamiento del ejemplar es precisamente lo que más preocupa a las autoridades. La policía considera que los tres ataques podrían haber sido provocados por el mismo animal y señala que una agresividad tan inusual puede ser una señal de rabia.

“Es preocupante porque el animal está atacando a personas. Eso suele ser indicativo de que algo anda mal con el animal, probablemente rabia”, explicó el jefe de policía de Lebanon, Phillip Roberts, según WMUR.

Roberts también expresó preocupación porque el animal no solo se aproxima a las personas, sino que aparentemente intenta arañarlas y morderlas.

“Y luego, ya sabes, el hecho de que salga y arañe y muerda a la gente. Eso obviamente es una preocupación para nosotros”, agregó.

Buscan capturarlo y piden no acercarse

La policía trabaja junto con el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire para encontrar al animal y determinar si está enfermo. Mientras continúa la búsqueda, las autoridades recomendaron evitar cualquier contacto con animales salvajes que presenten un comportamiento extraño o agresivo.

“No se acerque, no intente capturar, alimentar ni interactuar de ninguna manera con el animal”, advirtió la policía. Quienes logren verlo deben dirigirse a un lugar seguro y comunicarse con la policía de Lebanon o con Fish and Game.

Además, las autoridades recordaron el riesgo de una posible exposición a la rabia. Cualquier persona que haya sido mordida o arañada por un animal salvaje debe lavar muy bien la zona afectada con agua y jabón y buscar atención médica de inmediato.