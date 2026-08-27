Las ventanas polarizadas en los autos pueden ayudar a reducir la entrada de luz y calor, además de ofrecer mayor privacidad a los ocupantes. Sin embargo, en Florida existen límites legales sobre qué tan oscuro puede ser el polarizado, y las reglas varían según la ubicación de la ventana y el tipo de vehículo. La clave para determinar si un polarizado cumple con la normativa está en el porcentaje de transmisión de luz visible (VLT). Pero ¿qué establece exactamente la ley de Florida sobre el nivel de polarizado permitido en las ventanas de los autos?

¿Qué tan oscuro puede ser el polarizado de un auto en Florida?

La ley de Florida establece diferentes límites dependiendo de la ventana. En las ventanas laterales delanteras, el cristal debe permitir el paso de al menos 28% de luz visible.

Para las ventanas ubicadas detrás del conductor, el límite para los automóviles es de 15% de transmisión de luz visible. Sin embargo, determinados vehículos multipropósito tienen una regla diferente y pueden utilizar ventanas que permitan el paso de al menos 6% de luz.

El parabrisas también tiene disposiciones específicas. El material de protección solar puede colocarse en la parte superior del parabrisas hasta la línea AS-1, siempre que no se extienda hacia el área de visión directa del conductor.

Las ventanas polarizadas en autos en Florida deben cumplir con distintos porcentajes de transmisión de luz. | Crédito: Magnific

Límites del polarizado según la ventana y el vehículo en Florida

Ubicación / tipo de vehículo Mínimo de luz visible que debe pasar Ventanas laterales delanteras 28% Ventanas detrás del conductor en automóviles 15% Ventanas detrás del conductor en determinados vehículos multipropósito 6% Parabrisas Polarizado permitido en la parte superior hasta la línea

AS-1

Importante: el porcentaje indica la cantidad mínima de luz que debe atravesar el cristal. Por eso, un porcentaje más bajo significa un vidrio más oscuro.

¿Cómo sabe la policía si un polarizado es demasiado oscuro en Florida?

A simple vista puede ser complicado determinar si una ventana cumple con los límites establecidos por la ley. Por ello, los agentes pueden utilizar un medidor de transmisión de luz, un dispositivo que permite comprobar cuánta luz atraviesa el cristal.

La visibilidad del interior del vehículo también tiene un componente relacionado con la seguridad. Durante una parada de tránsito, un cristal excesivamente oscuro puede dificultar que un agente determine cuántas personas se encuentran dentro del automóvil o si existe una posible amenaza.

La sargento Michelle Christensen, portavoz de la Policía de Coral Gables, explicó a Telemundo 51 que un polarizado demasiado oscuro puede impedir que los oficiales observen adecuadamente el interior del vehículo.

¿Cuánto cuesta una multa por tener ventanas polarizadas ilegalmente en Florida?

Un conductor que utiliza un polarizado que no cumple con las disposiciones de Florida puede recibir una multa de $129, de acuerdo con la información proporcionada por Christensen al citado medio.

Además, la infracción puede aplicarse por cada ventana que tenga un polarizado que no cumpla con los límites establecidos. Esto significa que el costo podría aumentar si varias ventanas del vehículo presentan un nivel de oscurecimiento ilegal.

El conductor tiene 30 días para retirar el polarizado que incumple con la normativa. Si no corrige la situación dentro de ese periodo, puede enfrentarse a nuevas multas.

La legislación de Florida clasifica conducir un vehículo con material de protección solar que viola estas disposiciones como una infracción de tránsito no criminal y una infracción sin movimiento.

En Florida, las ventanas polarizadas en autos que incumplen la ley pueden generar multas. | Crédito: Magnific

¿Existen excepciones para usar ventanas más oscuras en Florida?

Sí. La ley de Florida contempla exenciones por razones médicas para determinadas personas que necesitan limitar su exposición a la luz.

Entre las condiciones mencionadas por la legislación se encuentran el lupus, enfermedades autoinmunes y otras afecciones médicas que requieran una exposición limitada a la luz.

Para utilizar esta excepción, la persona debe contar con un certificado de exención médica emitido de acuerdo con los requisitos establecidos por el estado.

Luis González, instalador de polarizados, señaló que algunos de sus clientes pueden utilizar materiales más oscuros debido a una condición médica y cuentan con la documentación necesaria para acogerse a la excepción.

¿Cómo saber si el polarizado de tu auto es legal en Florida?

Antes de instalar un polarizado o asumir que el que ya tiene un vehículo cumple con la ley, conviene verificar el porcentaje de transmisión de luz correspondiente a cada ventana.

Aunque el nivel de oscurecimiento puede dar una idea, una medición con un dispositivo especializado ofrece una comprobación más precisa. Esto resulta especialmente importante cuando el polarizado está cerca de los límites permitidos por la normativa.

En Florida, por tanto, no basta con que el polarizado sea comercialmente vendido o que parezca permitido a simple vista: el nivel de transmisión de luz debe ajustarse al límite correspondiente según la ventana y el tipo de vehículo.