El verano 2026 en Estados Unidos no será tranquilo. Los expertos anticipan una temporada marcada por calor intenso, tormentas severas y riesgo de inundaciones, todo bajo la creciente influencia del fenómeno El Niño. En pocas palabras: un clima más extremo y cambiante de lo habitual.

¿Dónde se concentrará el calor más intenso en el verano 2026 en EE.UU.?

Según el pronóstico de AccuWeather, el calor será prácticamente generalizado en todo el país, con temperaturas por encima del promedio histórico en la mayoría de los estados. Sin embargo, hay zonas donde el impacto será mucho más fuerte.

Los estados más afectados por el calor extremo serán:

California

Idaho

Montana

Nevada

Oregon

Utah

Washington

Wyoming

En estas regiones del oeste, no solo se esperan olas de calor más intensas, sino también un mayor riesgo de incendios forestales y condiciones de sequía.

Pero el calor no se quedará ahí. Ciudades del noreste como:

Boston

Chicago

Nueva York

Filadelfia

también registrarán más días con temperaturas cercanas o superiores a los 32 °C (90 °F), acompañados de mayor humedad, lo que hará que la sensación térmica sea aún más sofocante, incluso durante la noche.

El verano 2026 en EE.UU. traerá tormentas severas y riesgo de inundaciones. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué zonas enfrentarán más tormentas severas en el verano 2026 en EE.UU.?

Las tormentas serán protagonistas, especialmente entre inicio y mediados del verano.

Las regiones con mayor actividad serán:

Las Grandes Llanuras (Plains)

El Medio Oeste (Midwest)

El Valle de Ohio

Durante junio y julio, existe una alta probabilidad de:

Tornados (en niveles normales o superiores al promedio)

Tormentas eléctricas intensas

Aunque en agosto los tornados podrían disminuir, las tormentas seguirán activas, con un fenómeno especialmente peligroso: los derechos.

Estos sistemas pueden generar vientos superiores a 160 km/h, capaces de provocar apagones, daños estructurales y destrucción de cultivos, lo que los convierte en uno de los mayores riesgos del verano.

Inundaciones y sequía: el contraste del verano 2026 en EE.UU.

El panorama será contradictorio. Mientras algunas zonas recibirán demasiada agua, otras enfrentarán sequías más severas.

Mayor riesgo de inundaciones:

Texas (especialmente Hill Country)

Valle del Mississippi

Valle de Ohio

Partes de las Llanuras

Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas, similares a eventos recientes que dejaron graves daños económicos y humanos.

También habrá riesgo en:

El suroeste

Las Montañas Rocosas del sur

especialmente durante el monzón norteamericano, que puede causar deslizamientos de tierra y cierres de carreteras.

Zonas con sequía en aumento:

Noroeste de EE.UU.

Norte de California

Costa del Golfo

Apalaches del sur y centro

Aquí, los periodos prolongados sin lluvia intensificarán las condiciones secas.

El verano 2026 en EE.UU. aumentará el riesgo de inundaciones repentinas en varias regiones del país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El papel clave de El Niño en el verano 2026 en EE.UU.

El desarrollo de El Niño será determinante este año. Este fenómeno, asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, alterará los patrones climáticos en todo el país.

Entre sus principales efectos se esperan:

Más lluvias en zonas centrales del país

Mayor actividad de tormentas en verano

Condiciones más secas y calurosas en el noroeste

Además, los expertos advierten que podría intensificarse hacia finales de 2026 e incluso evolucionar hacia un “súper El Niño”, lo que aumentaría aún más su impacto.

Un verano 2026 en EE.UU. para tomar precauciones

Todo apunta a que el verano 2026 será más extremo de lo normal en EE.UU.. Calor intenso, tormentas peligrosas, inundaciones y sequías coexistirán en distintas regiones.

Por eso, más que nunca, será clave estar atentos a los pronósticos locales, prepararse para eventos climáticos severos y tomar medidas preventivas, especialmente en las zonas más vulnerables.

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