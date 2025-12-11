Para los inmigrantes en Estados Unidos, la incertidumbre sobre su estatus migratorio suele generar una gran incertidumbre. Probablemente, tú tengas una orden de deportación en tu contra y quizás ni tengas conocimiento alguno. En esta ocasión, pretendo brindarte cinco métodos confiables para verificar esta información y, lo más importante, qué pasos debes seguir después de la revisión.

Los expertos en temas migratorios aconsejan realizar esta acción debido a las rigurosas políticas migratorias establecidas por la Administración Trump, cuyo propósito es erradicar la inmigración ilegal en territorio americano.

Aunque no existe una cifra definitiva y conocida públicamente, registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), revisados por el proyecto TRAC, indican que se han deportado aproximadamente 234,000 inmigrantes ilegales, solo entre enero y septiembre del presente año.

Un aproximado de 240 mil inmigrantes han sido expulsados de México, según datos de ICE. (Foto: ICE)

Cinco métodos para verificar si tengo una orden de deportación en mi contra

Consultar el sistema automatizado de la EOIR (ACIS)

Una herramienta que te recomiendo es el Automated Case Information System, perteneciente a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). Esta opción te permite verificar si tienes audiencias, resoluciones u órdenes activas. Para ello, deberás saber saber tu Número de Registro de Extranjero (Número A).

Cuando lo introduces, el sistema te arrojará los siguientes resultados: estado actual del proceso migratorio, fechas de audiencias próximas y órdenes de deportación emitidas por un juez.

Llamar a la línea directa automatizada de casos del DOJ

Deberás llamar al siguiente número telefónico: 1-800-898-7180. Este sistema te pedirá que le dictes tu número A y, en cuestión de minutos, te proporcionará información actualizada sobre tus audiencias, decisiones recientes o si tienes órdenes de deportación vigentes.

Consultar directamente a la corte de inmigración asignada

Si tienes conocimiento en qué corte se está llevando tu caso, es recomendable que te comuniques y solicites orientación sobre tu expediente. Debes tener en cuenta que no te brindarán asesoría legal, pero sí confirmarte si tienes un proceso abierto.

Verificar estatus con ICE si se tuvo contacto previo

En caso hayas estado bajo supervisión de ICE o has firmado presentaciones periódicas, tienes la posibilidad de preguntar por tu situación migratoria. Uno de estos oficiales te confirmará si existe una orden de deportación en tu contra.

Solicitar expediente migratorio mediante FOIA

En caso estés con dudas de que nunca llegaron las notificaciones o existe un error en los registros, te aconsejo en solicitar el expediente migratorio mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA). Si te orientas por esta opción, es necesario que presentes el formulario G-639. De esa manera, accederás a: historial migratorio completo, notificaciones enviadas, decisiones de la corte y órdenes de deportación.

Abogados de inmigración recomiendan a los inmigrantes que revisen periódicamente si cuentan con una orden de deportación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Tipos de deportación en Estados Unidos

Deportación tras proceso ante un juez (removal proceedings): el Gobierno presenta cargos ante un juez de inmigración y la personas tiene derecho a presentar una defensa.

el Gobierno presenta cargos ante un juez de inmigración y la personas tiene derecho a presentar una defensa. Expulsión expedita o acelerada (reinstatemente of removal): los oficiales del CBP o ICE ordenan la expulsión rápida de inmigrantes, sin la necesidad de audiencias ante un juez.

los oficiales del CBP o ICE ordenan la expulsión rápida de inmigrantes, sin la necesidad de audiencias ante un juez. Salida voluntaria (voluntary departure): el extranjero abandona el país por sus propios medios en un plazo determinado, evitando una orden formal de removal.

el extranjero abandona el país por sus propios medios en un plazo determinado, evitando una orden formal de removal. Deportación por vía penal (stiuplated removal): personas con procesos penales que aceptan una orden de portación sin acudir ante un juez de inmigración.

