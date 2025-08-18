El temor de ser arrestados por ICE al momento de dejar a sus hijos en las escuelas está aumentando en Estados Unidos ante las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde que el presidente Donald Trump asumió el poder en enero y desplegó una campaña para detener y retirar del país a todo aquel que viva de forma ilegal en su territorio. Es así que las deportaciones masivas han llenado de terror a muchos inmigrantes indocumentados y esto también ha hecho eco en los más jóvenes quienes acuden a estudiar asustados o ven cómo sus padres no se sienten seguros al llevarlos cada mañana o recogerlos. Frente a esto, Alexa Jaramillo, quien cursa el octavo grado del Trinity Basin Preparatory Bolt en Forth Worth, Texas, decidió actuar y empezó una actividad que le ha valido más de un aplauso. Aquí te cuento los detalles de su historia y el gran trabajo en beneficio de su comunidad.

Si bien en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas se registraron desde el primer momento diversos operativos en viviendas, centros de trabajo o vía pública, esto escaló a las escuelas, iglesias, tribunales y hospitales que eran considerados “lugares sensibles”, pero que tras la derogación de una regla de varios años por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) volvieron a estar en la mira de las autoridades para capturar a personas sin historial criminal, pero que bastaba que no tengan papeles para ser llevados a la fuerza.

Así, desde el 21 de enero, el temor se apoderó de varios compañeros de escuela de Alexa Jaramillo y sus familias. Fue ahí donde ella decidió actuar y hacer frente a los operativos de ICE de una manera diferente y llenando de información valiosa a quienes más lo necesitaban.

Educa a su comunidad sobre los derechos de los inmigrantes

Ante las medidas migratorias de Donald Trump, la sensación de tranquilidad cambió en el campus del Bolt de TBP y esta joven de 14 años lo notó entre sus compañeros y familias quienes sentían miedo de ser capturados por ICE al llegar a la escuela y deportados como parte de la aplicación de la ley migratoria. Fue ahí donde desarrolló el Proyecto Tarjeta Roja, una iniciativa estudiantil destinada a educar a las familias inmigrantes sobre sus derechos.

Ella recordó que en algún momento vio en línea un programa de orientación para inmigrantes y creyó que sería buena idea contribuir de esa manera. Junto a su compañera Kimberly García, empezó a distribuir tarjetas informativas proporcionadas por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes durante la recogida de alumnos después de la escuela. En ellas se describen los derechos constitucionales y proporcionan guiones que las familias pueden usar durante las interacciones con las autoridades policiales o de inmigración.

“Siempre me he visto defendiendo a la gente (…) Sentía que era la única que realmente hablaba sobre el tema y actuaba al respecto”, dijo Jaramillo en marzo, cuando empezó su campaña, según reporta el Trinity Basin Preparatory Bolt en su sitio oficial.

Fue así que buscó las tarjetas rojas utilizadas por organizaciones que defienden a inmigrantes para luego distribuirlas entre las familias. “Las imprimimos y yo las corté con mis amigas […] y nada más fuimos a la calle a dárselas a la gente”.

Además, dijo que cualquier persona podría hacer esto, porque “es muy fácil”, ya que solamente se tienen que imprimir las tarjetas rojas. “Mi mamá está orgullosa de mí y de que yo estaba intentando de ayudar a la gente (…) Me gusta ayudar a la gente, me gusta lo que hice”.

Junto a su compañera Kimberly García, empezó a distribuir tarjetas informativas a los padres cuando dejaban o recogían a sus hijos. (Foto: @trinitybasinbolt / Facebook)

Un proyecto comunitario que involucró a las autoridades de su escuela

Sin embargo, con el paso de los meses las cosas no han cambiado en Texas con las redadas de ICE y Alexa Jaramillo continúa con su labor. “Yo vi el miedo que tuvo la gente, yo vi cómo les afectó mucho esto (...) Mucha gente ya no quería ir al trabajo, mucha gente ya no quería ir a la escuela por el miedo”, compartió en una reciente entrevista con La Opinión.

Y es que en las últimas semanas se han visto más casos de padres que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela por las operaciones migratorias y la estudiante es testigo de cómo esto afectó a sus compañeros.

Ella recordó que cuando tuvo la iniciativa en marzo, se la propuso a una maestra y ella no aceptó el plan, entonces no se dio por vencida y continuó hasta tener la aprobación final. “Fui con la directora y le dije mi idea y a ella le gustó la idea y elaboramos en eso”, expresó con orgullo.

La estudiante agregó que si bien siempre ha habido operativos de ICE en su ciudad, siente que ahora “la gente tiene más miedo”. “Siempre ha estado así [la operación de ICE], pero se me hace que ahora la gente está más afectada”.

Por su parte, la profesora Malikah Graves, quien tiene a su cargo la institución, afirmó al medio que esta iniciativa no solamente busca orientar a las familias en temas migratorios, sino que ayudó a la joven a empoderarse.

“Si necesitas ayuda, bueno, ¿qué vas a hacer? Es decir, la estaba empoderando para pensar críticamente en cómo vamos a resolver problemas (…) Ella dijo como, puedo pedirle ayuda a una amiga. Y entonces ella y su amiga hicieron el trabajo, y no lo hicieron ni siquiera durante el horario escolar. Lo hicieron después de la escuela. Así que fue un verdadero enriquecimiento (…) Fue idea de ella, no puedo atribuirme el mérito”, detalló.

Además, explicó que en la escuela “tenemos estudiantes de diversos grupos demográficos. Tenemos una alta población hispana en nuestra comunidad (..) Somos una escuela de libre elección, y como este hogar se siente como una pequeña burbuja, nuestros estudiantes pueden venir, sentirse seguros, aprender y los padres pueden participar”.

Las tarjetas rojas están llenas de información valiosa frente a los operativos de ICE en Texas. (Foto: @trinitybasinbolt / Facebook)

¿Qué información tienen las tarjetas rojas?

Según destaca La Opinión, las llamadas tarjetas rojas tienen información en inglés y español y es un documento simple que inicia con una poderosa frase: “Usted tiene derechos constitucionales”. Luego enlista las recomendaciones:

No abrir la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.

No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho de mantenerse callado.

No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.

Si usted está fuera de su casa, pregunte al agente si es libre para irse y si dice que sí, váyase con tranquilidad.

Entregue esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.

