Viajar con residencia permanente suena sencillo y en la mayoría de los casos lo es. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto: salir de Estados Unidos no garantiza que tu regreso sea automático. Sí, puedes viajar pero hay cosas importantes que debes tener claras antes de hacer la maleta.

Miles de residentes permanentes entran y salen del país todos los días sin problema. Sin embargo, cada regreso implica un proceso legal de revisión.

¿Por qué no es tan automático regresar a EE.UU. con Green Card?

Aunque tengas Green Card, al volver a Estados Unidos debes pedir admisión nuevamente al país. No es un simple trámite automático.

Como explica el abogado de inmigración Jonathan Shaw: “Como residente permanente puedes viajar. Todos los días hay miles y miles de residentes que se van y regresan a los Estados Unidos… pero es bueno entender que todavía tienes que pedir acceso para ingresar de nuevo al país y estás bajo una revisión en el momento que regresas de tu viaje. Van a hacer una inspección, van a hacer un análisis de tu proceso”.

Esto significa que el oficial de CBP puede hacerte preguntas, revisar tu historial y determinar si sigues siendo elegible para entrar como residente.

Viajar con Green Card fuera de EE.UU. es posible, pero cada regreso implica una nueva inspección migratoria. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El error más común: pensar que no hay revisión al regresar a EE.UU.

Uno de los errores más frecuentes es creer que la Green Card elimina cualquier control al ingresar.

La realidad es que siempre existe una inspección migratoria, incluso si no tienes problemas previos. En ese proceso, pueden evaluar desde tu tiempo fuera del país hasta tu historial legal.

Antecedentes criminales: el mayor riesgo

El punto más delicado ocurre cuando existen antecedentes penales. En esos casos, el riesgo aumenta considerablemente.

El experto advierte: “Puedes perder la residencia si es que has cometido un delito grave en el pasado. Si tienes un delito que has cometido, habla con tu abogado antes de hacer ese viaje”.

Esto no significa que todos los antecedentes generen problemas, pero sí que pueden activar revisiones más estrictas e incluso procesos de pérdida de residencia en casos graves.

Viajar sin asesoría: un error que puede costar caro

Otro error común es salir del país sin asesorarse antes, especialmente si existe cualquier situación legal previa.

Aunque muchos residentes viajan sin inconvenientes, cada caso es distinto y el análisis en frontera depende de múltiples factores, incluyendo historial, documentación y decisiones del oficial migratorio.

Si tienes antecedentes, viajar con Green Card fuera de EE.UU. podría ponerte en riesgo al intentar reingresar. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Entonces, ¿puedes viajar o no?

Sí, puedes viajar con Green Card. Es un derecho de los residentes permanentes. Pero también es una responsabilidad entender cómo funciona el reingreso.

La clave está en no confiarse: cada entrada es una nueva revisión.

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