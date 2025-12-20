Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo movilizan a millones de personas en Estados Unidos. Sin embargo, para quienes aún tienen un proceso migratorio pendiente, viajar en avión dentro del país durante estas fechas puede implicar un riesgo importante, advierte una experta en leyes migratorias.

La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, en declaraciones a Univision Austin, fue clara: el simple hecho de volar puede activar revisiones migratorias que deriven en detenciones, incluso si el viaje es doméstico.

Quiénes no deberían viajar en avión en Navidad

Según la especialista, hay perfiles específicos de inmigrantes que deberían evitar viajar en vuelos internos durante esta temporada, ya que sus casos pueden ser revisados por autoridades migratorias solo por pasar por un aeropuerto.

Entre ellos están:

Personas que están en proceso migratorio y aún no han sido aprobadas.

y aún no han sido aprobadas. Quienes tienen casos activos en Corte.

Personas con chequeos de ICE.

Migrantes que portan grillete electrónico.

Quienes tienen una orden de deportación.

Personas indocumentadas.

“Las personas que corren riesgo de ser detenidas… no deben viajar en vuelos porque sus casos van a ser revisados por Inmigración solo por el proceso de volar”, explicó la abogada.

Los controles de inmigración en vuelos domésticos generan dudas entre quienes planean viajar dentro de EE.UU. en estas fiestas. | Crédito: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Quiénes sí pueden viajar sin preocupación

No todos los inmigrantes enfrentan el mismo escenario. La abogada aclaró que sí pueden viajar sin problema quienes cuenten con:

Permiso de trabajo vigente

Licencia de conducir válida

Real ID

Residencia permanente

Ciudadanía estadounidense

En estos casos, no existe un riesgo adicional por viajar en avión dentro del país durante las fiestas.

¿Y si la residencia está vencida?

La situación cambia si la tarjeta de residencia permanente está vencida y la persona planea viajar fuera de Estados Unidos. En ese caso, la abogada explicó que es posible hacerlo solo si se cuenta con tres documentos clave:

La tarjeta de residencia vencida El recibo oficial que confirma la renovación y extiende automáticamente su validez Pasaporte vigente

Con esa combinación, el viaje es permitido, según la experta.

Riesgos al bajar del avión y salir del aeropuerto

Más allá del vuelo, Lincoln-Goldfinch advirtió que el mayor peligro puede presentarse al salir del aeropuerto. De acuerdo con su explicación, las autoridades revisan a las personas que abandonan las terminales aéreas, lo que aumenta el riesgo de detención.

“Van a revisar a todas las personas saliendo del aeropuerto, incluyendo personas indocumentadas que están haciendo autodeportación”, señaló.

Expertos alertan sobre el riesgo migratorio al viajar en Navidad si se tiene un proceso pendiente. | Crédito: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La autodeportación ya no es segura en aeropuertos

Un punto especialmente delicado es el de quienes buscan autodeportarse. La abogada fue tajante: los aeropuertos ya no son una vía segura para hacerlo, ya que estas personas pueden ser detenidas antes de salir del país.

Ante ese escenario, la recomendación es clara:👉 La mejor manera de salir del país para quienes buscan autodeportarse es hacerlo por fronteras terrestres, no por vía aérea.

La recomendación final

Ante el aumento de controles y revisiones durante la temporada navideña, la experta sugiere que, si existe cualquier duda sobre el estatus migratorio, lo más prudente es no viajar.

En Navidad, el reencuentro familiar es importante, pero para muchos inmigrantes, quedarse en casa puede ser la decisión más segura.

