Con la llegada de la temporada navideña, millones de personas se preparan para viajar en Estados Unidos, ya sea en avión o por carretera. Ante el aumento del tráfico y los retrasos usuales de estas fechas, la AAA (Asociación Estadounidense del Automóvil) difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar contratiempos durante los desplazamientos festivos.

Para quienes viajan en avión, el vocero de la AAA, André El Khouri, aconsejó en conversación con Telemundo llegar al aeropuerto una o dos horas antes de lo que normalmente indica la aerolínea.

Durante los feriados, los estacionamientos suelen llenarse rápidamente, las filas de seguridad se alargan y los mostradores de atención presentan demoras, lo que puede retrasar todo el proceso.

Entre los consejos principales se destaca llegar con mayor anticipación a los aeropuertos para evitar filas y pérdidas de vuelos. (Foto: EFE / Erik S. Lesser)

En vuelos internacionales, esta recomendación cobra aún más importancia debido a controles más estrictos y prolongados.

El Khouri advierte que llegar tarde al aeropuerto es uno de los errores más comunes y costosos. Ante cualquier imprevisto, como un cambio de vuelo o una fila excesiva, el avión no espera al pasajero, lo que puede terminar en la pérdida del vuelo y en gastos adicionales durante una de las épocas más concurridas del año.

En el caso de los viajes por carretera, la AAA destaca la importancia de revisar el estado del vehículo antes de salir.

Para quienes conducen, se insiste en revisar el estado del vehículo y evitar distracciones o consumo de alcohol. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Es fundamental comprobar la presión de los neumáticos, asegurarse de que la batería funcione correctamente y llevar el teléfono celular completamente cargado para emergencias, aunque se insiste en no utilizarlo mientras se conduce para evitar distracciones.

En regiones con climas fríos o nieve, se suma una advertencia clave: revisar que el tubo de escape no esté obstruido.

Si la salida de gases está bloqueada, el monóxido de carbono puede ingresar al interior del vehículo y representar un grave riesgo para los ocupantes.

La organización advierte sobre las horas pico de tráfico y los riesgos adicionales en climas fríos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Finalmente, la AAA impulsa una campaña contra el consumo de alcohol y las distracciones al volante, dos factores que aumentan los accidentes en estas fechas.

Además, se alerta sobre las horas pico de tráfico, que se concentran entre el mediodía y las 8 de la noche en muchas carreteras del país, por lo que recomienda salir más temprano y conducir con prudencia para llegar seguro a destino.

Consejos para viajar en Navidad por EE. UU.

La clave para un viaje navideño tranquilo es la anticipación y la gestión de horarios. Intenta evitar volar en los días pico (el fin de semana antes de Navidad y los días inmediatamente posteriores al 25), ya que son los más concurridos y propensos a retrasos. Siempre que sea posible, elige vuelos a primera hora de la mañana, pues son los más puntuales. Además, debido al alto volumen de pasajeros, planifica llegar al aeropuerto con una hora extra de lo normal para pasar los controles de seguridad y facturación sin prisas.

En cuanto al equipaje, se recomienda seguir las normas de la TSA, especialmente con los regalos. No envuelvas los regalos antes de llegar a tu destino, ya que el personal de seguridad podría tener que abrirlos. Recuerda que todos los cargadores portátiles y baterías de litio deben ir siempre contigo en el equipaje de mano, nunca en el facturado.

Finalmente, prepárate para los posibles retrasos causados por el clima invernal o el alto tráfico. Empaca un “kit de supervivencia” en tu equipaje de mano con snacks, entretenimiento, cargadores y, si es necesario, un cambio de ropa.

Mantenerte al tanto del estado de tu vuelo a través de la aplicación de la aerolínea te permitirá adaptarte mejor a cualquier cambio.

