Quienes planean viajar durante la temporada navideña deben tener en cuenta las reglas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sobre regalos y alimentos que se pueden llevar en el equipaje. La agencia difundió una serie de recomendaciones para evitar demoras y contratiempos en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Uno de los principales consejos es no envolver los regalos con papel y cinta adhesiva. La TSA sugiere colocarlos en bolsas de regalo o cajas con papel de seda, ya que, si un objeto activa una alarma, los agentes podrán revisarlo sin tener que desenvolverlo por completo. Además, se recomienda llevar los obsequios sin envolver dentro del equipaje facturado.

En el caso de los regalos electrónicos, estos pueden viajar en el equipaje de mano, pero deben colocarse solos en una bandeja durante el control para que puedan ser escaneados correctamente.

Los drones también pueden pasar por el control de seguridad, aunque los pasajeros deben consultar con su aerolínea si existen políticas específicas para su transporte.

La agencia recomienda no envolver los obsequios y prestar especial atención a los artículos electrónicos y las baterías. (Foto: Justin TALLIS / AFP)

Las baterías cuentan con normas especiales. Todas las baterías, excepto las de litio, pueden pasar por el control de seguridad sin inconvenientes.

Las baterías de litio de hasta 100 vatios-hora están permitidas, pero las baterías sueltas no pueden ir en el equipaje facturado. Para más detalles, se recomienda revisar las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA).

En cuanto a los alimentos, la TSA permite llevar productos horneados como tortas, galletas, pasteles, brownies y pan dulce a través del control de seguridad. En cambio, otros artículos como mermeladas, jarabes, champaña o ponche de huevo deben colocarse en el equipaje facturado, ya que se consideran líquidos.

La TSA recordó que los productos horneados están permitidos, pero los líquidos deben ir en el equipaje facturado. (Foto: AFP)

La agencia se refiere a esta regla de la siguiente manera: “Si se puede derramar, untar, rociar, bombear o verter y supera las 3.4 onzas, debe ir en el equipaje facturado”.

Esta recomendación ayuda a los pasajeros a identificar rápidamente qué artículos no están permitidos en el equipaje de mano.

Antes de viajar, la TSA aconseja revisar su lista de artículos prohibidos para asegurarse de empacar correctamente.

Revisar la lista de artículos prohibidos ayuda a evitar inconvenientes antes de llegar al aeropuerto. (Foto referencial: Freepik)

Objetos como las bolas de nieve, por ejemplo, no pueden llevarse en el equipaje de mano si contienen más de 3.4 onzas de líquido, pero sí están permitidos en el equipaje facturado.

Además, los viajeros pueden usar la herramienta “¿Qué puedo llevar?” en el sitio web de la TSA o consultar directamente a la agencia a través de la cuenta @AskTSA en redes sociales.

Consejos para viajar en Navidad por EE. UU.

La clave para un viaje navideño tranquilo es la anticipación y la gestión de horarios. Intenta evitar volar en los días pico (el fin de semana antes de Navidad y los días inmediatamente posteriores al 25), ya que son los más concurridos y propensos a retrasos. Siempre que sea posible, elige vuelos a primera hora de la mañana, pues son los más puntuales. Además, debido al alto volumen de pasajeros, planifica llegar al aeropuerto con una hora extra de lo normal para pasar los controles de seguridad y facturación sin prisas.

En cuanto al equipaje, se recomienda seguir las normas de la TSA, especialmente con los regalos. No envuelvas los regalos antes de llegar a tu destino, ya que el personal de seguridad podría tener que abrirlos. Recuerda que todos los cargadores portátiles y baterías de litio deben ir siempre contigo en el equipaje de mano, nunca en el facturado.

Finalmente, prepárate para los posibles retrasos causados por el clima invernal o el alto tráfico. Empaca un “kit de supervivencia” en tu equipaje de mano con snacks, entretenimiento, cargadores y, si es necesario, un cambio de ropa.

Mantenerte al tanto del estado de tu vuelo a través de la aplicación de la aerolínea te permitirá adaptarte mejor a cualquier cambio.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí