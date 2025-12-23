Mientras más de 10 millones de personas en el sur de California se preparan para viajar durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, muchas familias inmigrantes, incluidas aquellas que viven legalmente en Estados Unidos, dudan si es seguro salir del país. Las restricciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump generan temor e incertidumbre en plena temporada festiva.

Una familia de Long Beach es parte de quienes están replanteando sus planes de viaje, ya que algunos de sus integrantes no tienen ciudadanía estadounidense. La preocupación principal es enfrentar problemas al momento de regresar al país, incluso contando con estatus legal.

Guadalupe Ixta contó a NBC Los Angeles que un viaje reciente al estado de Michoacán, en México, donde vive su padre, le dejó una enseñanza sobre la importancia de estar preparada.

“Intenté asegurarme de que él estuviera preparado porque no sabíamos qué tipo de preguntas podían hacernos o si podían investigarlo más a fondo”, explicó Ixta, quien es ciudadana estadounidense. Señaló que el viaje fue tenso, sobre todo porque su padre es residente permanente.

estimonios recogidos por NBC Los Angeles reflejan la ansiedad que viven incluso ciudadanos estadounidenses que viajan con familiares residentes legales. (Foto: Freepik)

En lugar de disfrutar la alegría propia de estas fechas, Ixta afirmó que el miedo a detenciones o deportaciones se ha vuelto motivo de ansiedad para ella y para miles de familias inmigrantes. Esa preocupación, dice, está opacando el espíritu de las celebraciones.

Teresa Cazueta también relató que conoce a personas que tuvieron dificultades al regresar a Estados Unidos después de viajar al extranjero.

“Los detienen mientras investigan su estatus o cualquier cosa que esté mal”, comentó, agregando que muchos de sus amigos y vecinos tienen miedo incluso de salir de sus casas.

Abogados de inmigración y organizaciones defensoras señalaron que los recientes cambios en políticas, fallos judiciales y el discurso político generan mucha confusión, especialmente entre residentes permanentes legales y personas con estatus temporal, como TPS o visas de trabajo.

Abogados de inmigración advierten que personas con TPS o visas temporales podrían enfrentar riesgos adicionales y recomiendan asesorarse antes de viajar. (Foto: AFP)

“Si tienes TPS o un permiso de trabajo, debes entender el riesgo de que puedas ser detenido y colocado en un proceso migratorio”, advirtió el abogado de inmigración Alex Galvez, quien recomendó consultar con un especialista antes de viajar y llevar siempre toda la documentación necesaria.

Incluso para personas informadas como Ixta, el nerviosismo persiste al viajar con familiares al extranjero.

“Las líneas están un poco borrosas sobre a quién están tratando de interrogar”, dijo. “No está claro quién corre riesgo en este momento, y eso da un poco de miedo”.

Por eso, aseguró que, aunque es ciudadana estadounidense, lleva su pasaporte consigo en todo momento por si surge una situación inesperada.

¿Eres migrante y piensas tomar un vuelo desde Estados Unidos? Esto es lo que debes en cuenta

La National Immigration Law Center (NILC), organización líder en EE. UU. que defiende los derechos de inmigrantes, explica que la TSA es la agencia encargada de la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Asimismo, advierte que esta agencia está compartiendo con ICE información sobre los pasajeros que pasan por los controles de seguridad, lo que aumenta el riesgo de que personas sin estatus migratorio legal o con un estatus incierto puedan ser detenidas o deportadas al viajar en avión dentro o hacia Estados Unidos.

En una publicación de Instagram, la NILC señala que existe un gran riesgo de arresto en aeropuertos para quienes son indocumentados o tienen un estatus temporal, especialmente si tienen órdenes de deportación previas. También se advierte que todos los no ciudadanos enfrentan cierto riesgo, sobre todo si tienen factores como: órdenes de deportación antiguas, estatus legal revocado o por revocar, solicitudes pendientes, antecedentes penales, ciertas condenas teniendo green card, o ser beneficiarios de DACA u otras formas de acción diferida.

Es por ello que recomiendan conocer bien los propios derechos en el aeropuerto, llevar copias físicas de documentos importantes y proteger los dispositivos electrónicos como teléfonos, laptops y otros aparatos. La idea es reducir vulnerabilidades y estar mejor preparado ante cualquier revisión o detención.

La falta de claridad sobre quiénes podrían ser interrogados incrementa la incertidumbre entre los migrantes, incluso los que cuentan con ciudadanía. (Foto: ICE / Flickr)

Otro punto clave es elaborar un plan de seguridad por si ocurre una detención. Se aconseja memorizar los números de teléfono de un abogado y de al menos un familiar o persona de confianza que pueda ayudar en una emergencia. Asimismo, explican que, si una persona es arrestada y detenida, ICE no compartirá información sobre su caso con nadie a menos que se haya firmado un formulario específico de renuncia a la privacidad, por lo que se sugiere considerar firmar estos formularios con anticipación y dejarlos con un ser querido.

Finalmente, se aclara que toda esta información son directrices generales y no sustituyen el asesoramiento profesional. La NILC sugiere informarse y obtener asistencia legal antes de viajar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí