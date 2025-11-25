Viajar durante Thanksgiving 2025 será, una vez más, un desafío monumental. Según la American Automobile Association, se estima que 82 millones de personas viajarán más de 50 millas durantes las vacaciones del Día de Acción de Gracias. Aeropuertos saturados, carreteras congestionadas, mal clima y la reciente reapertura del gobierno forman el combo perfecto para una semana de viajes más caótica de lo habitual. Ante este panorama, los expertos coinciden: la clave es anticiparse.

Las previsiones anticipan aeropuertos, carreteras y trenes abarrotados. La Administración Federal de Aviación (FAA) estima que este será el Thanksgiving más concurrido en 15 años, con más de 360,000 vuelos programados entre el lunes y el martes. Según la TSA, eso significa que más de 17.8 millones de viajeros se moverán por vía aérea.

La reciente reapertura del gobierno ha añadido presión adicional al sistema. Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que la presencia de los controladores de tráfico aéreo está “estabilizada”, mientras que el jefe de la FAA pidió a los pasajeros “volar con confianza”.

En carretera, la AAA prevé 1.3 millones de conductores adicionales respecto al año pasado, elevando el total a 73 millones de viajeros por automóvil.

Lo que dicen los expertos sobre este Thanksgiving

Para Sheldon H. Jacobson, experto en operaciones aeroportuarias y aéreas, no todo está perdido: “Las aerolíneas saben perfectamente qué hacer. El verdadero reto es asegurar que los viajeros puedan valerse por sí mismos”.

Su recomendación principal: prepararse y actuar con anticipación.

El clima: el gran factor de incertidumbre

El mal clima será protagonista. The Weather Channel advierte sobre lluvia, nieve y hielo en regiones clave. El lunes por la noche, más de 1,000 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth sufrieron retrasos y más de 100 fueron cancelados, según FlightAware.

Y este martes —el día más activo, con más de 52,000 vuelos programados— las lluvias podrían afectar aeropuertos como Atlanta, Chicago, Nueva York, Philadelphia, Seattle y Washington D.C.

Según Matt Sitkowski, editor jefe de ciencia en Weather Channel: “Cualquiera que viaje a casa después del Día de Acción de Gracias debe consultar el pronóstico en evolución y estar preparado para condiciones cambiantes”.

Qué empacar (y qué evitar) para que tu viaje fluya

Jacobson recomienda revisar a fondo la maleta:

Revisa cada compartimiento para evitar artículos prohibidos por la TSA.

Si llevas regalos, envuélvelos en tu destino.

Consulta la sensación térmica antes de elegir ropa, sugiere James Belanger , de Weather Company.

antes de elegir ropa, sugiere , de Weather Company. Lleva una REAL ID, pasaporte o identificación militar.

Si viajas con iPhone, recuerda que ahora puedes añadir tu pasaporte estadounidense a Apple Wallet en aeropuertos participantes. Una docena de estados ya permiten algún tipo de identificación móvil.

Para un viaje por carretera más seguro

Aixa Díaz, portavoz de la AAA, recomienda:

Revisar llantas, batería y líquidos del auto.

Salir con el tanque lleno lo antes posible.

Evitar viajar en horas pico.

Según Google Maps:

El miércoles, el tráfico será 14% más intenso entre 10:00 y 16:00, con pico entre 13:00 y 15:00.

entre 10:00 y 16:00, con pico entre 13:00 y 15:00. El jueves, el tráfico aumentará entre el mediodía y las 15:00.

Para el regreso, evita conducir entre las 12:00 y 15:00 del sábado y domingo.

El mejor consejo: ser un pasajero informado

Los expertos coinciden en esto:

Descarga la app de tu aerolínea y revisa el estatus de tu vuelo.

y revisa el estatus de tu vuelo. Sal antes de lo necesario , especialmente si viajas con niños o personas con movilidad reducida.

, especialmente si viajas con niños o personas con movilidad reducida. Ten un plan B si el clima obliga a retrasos o cancelaciones.

Thanksgiving 2025 será un reto, sí. Pero con preparación, información y paciencia, tienes muchas más posibilidades de llegar a tu destino… y hacerlo sin perder la calma.

