Viajar se ha vuelto demasiado caro para muchas personas y para algunos la respuesta es simplemente dejar de hacerlo. Para dar ejemplo de ello, el medio USA Today conversó con Tim Plyant, un arquitecto de Austin, Texas, quien decidió no viajar este verano porque los precios le parecen excesivos. “No puedo creer lo que están cobrando”, dijo al explicar por qué optó por quedarse en casa. Uno de los aspectos que más le molestan es el costo de la comida en los aeropuertos, que considera desproporcionado incluso para quienes viajan por trabajo.

“Estoy en una cuenta de gastos y todavía me resulta difícil conseguir alimentos a estos precios”, afirmó Plyant, dejando claro que el problema va más allá de los boletos de avión.

Las cifras respaldan esta percepción. De acuerdo con el U.S. Travel Association, el costo de viajar aumentó un 23% desde 2019. La falta de accesibilidad afecta a todos, pero golpea mucho más a los jóvenes.

Una encuesta de EF Go Ahead Tours reveló que el 72% de la Generación Z y los Millennials consideran que viajar es demasiado caro, principalmente por la inflación y otros gastos cotidianos que reducen el presupuesto disponible para vacaciones.

Incluso quienes viajan por trabajo se quejan del alto costo de servicios básicos como la comida en aeropuertos. (Foto referencial: Freepik)

Según Melissa DaSilva, subdirectora ejecutiva de la empresa de turismo Trafalgar, el problema no se limita a los precios.

“Casi todas las partes del viaje, desde vuelos y hoteles hasta complementos diarios, vienen con tarifas sorpresa y precios fluctuantes”, explicó.

Añadió que muchos viajeros ahora esperan más para reservar, comparan tarifas y buscan mayor claridad en los costos desde el inicio.

Aunque los aumentos en vuelos, hoteles y gasolina son evidentes, el panorama es más amplio. Según el portal OysterLink, las tarifas hoteleras promedio en Estados Unidos, por ejemplo, pasaron de 103 dólares por noche en 2020 a 162 dólares en 2025, un alza de casi 58%; sin embargo, el verdadero impacto se siente cuando se suman los cargos adicionales que aparecen durante el viaje.

Buscar formas de ahorrar en viajes se ha vuelto una prioridad para muchos. (Foto referencial: Freepik)

Dave Dzurick, un gerente de proyectos de Tucson, Arizona, aseguró que no viajaría si no fuera porque sus hijos viven lejos.

“Las aerolíneas han eliminado cualquier vestigio de comodidad”, señaló. “Una maleta facturada y una asignación de asiento solían ser parte del billete; ahora hay que pagar más por ello. Al menos no cobran por usar los baños... todavía”.

En el fondo, los precios base solo cuentan una parte de la historia. Los recargos, la reducción de servicios y la eliminación de comodidades hicieron que viajar sea menos atractivo y más costoso.

Para muchos estadounidenses, la conclusión es sencilla: viajar ya no es una recompensa, sino un lujo que cada vez menos personas pueden darse.

Consejos para ahorrar al viajar

Según el portal Skyscanner, para encontrar vuelos económicos, la clave está en la flexibilidad y el uso de herramientas estratégicas. Utilizar plataformas comparativas de precios (Skyscanner, Google Flights, Kayak) permite visualizar los días más baratos de un mes y activar alertas de precios. Además, funciones como “Cualquier lugar” ayudan a descubrir destinos económicos desde tu aeropuerto local, mientras que volar en temporada baja o elegir rutas con escalas puede reducir drásticamente el costo total del pasaje.

En cuanto al alojamiento, el portal sugiere alternativas a los hoteles tradicionales, como el intercambio de casas o el alquiler de habitaciones privadas tipo Airbnb. Para evitar cargos sorpresa, es necesario pesar el equipaje en casa, reservar el estacionamiento del aeropuerto con antelación y llevar comida propia para el trayecto. También se recomienda considerar aeropuertos alternativos, ya que el ahorro en el boleto a menudo compensa el gasto del transporte terrestre adicional.

Finalmente, para maximizar el presupuesto en el destino, lo ideal es comer como un local y utilizar aplicaciones móviles para obtener información. En cuanto a lo financiero, se aconseja cambiar divisas antes de llegar al aeropuerto y realizar retiros de efectivo grandes para minimizar las comisiones bancarias.

