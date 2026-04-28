El aumento en los precios de los pasajes aéreos, las tarifas por equipaje y la reducción de vuelos están complicando los planes de viaje para este verano. En Estados Unidos, muchos viajeros se preguntan cómo organizar sus vacaciones sin gastar de más en medio de este escenario.

Parte de esta situación se debe a la escasez global de combustible, vinculada al conflicto en Irán, lo que llevó a las aerolíneas a ajustar sus operaciones. Como resultado, se esperan precios más altos y posibles interrupciones, especialmente en vuelos internacionales.

Según un informe de Skyscanner, casi el 25% de los estadounidenses encuestados no tiene claro cuál es el momento más barato para volar durante el verano. A pesar de ello, el interés por viajar se mantiene fuerte.

“La demanda de viajes de verano por parte de los estadounidenses sigue siendo sólida, pero estamos viendo una planificación más cuidadosa y estratégica a medida que los precios fluctúan”, explicó la directora de Skyscanner Lourdes Losada a USA Today.

Pese a la alza de pasajes, la demanda sigue siendo alta, con viajeros más flexibles en fechas y destinos. (Foto por DANIEL SLIM / AFP)

Muchos viajeros están optando por destinos dentro de su propio país o siendo más flexibles con fechas y rutas para conseguir mejores precios. Expedia también detectó esta tendencia y habló sobre ello en un informe publicado hace algunas semanas.

“Los viajes de verano siguen siendo muy importantes para los viajeros, pero la forma en que viajan está cambiando”, señaló Melanie Fish, portavoz de Expedia. “Con los pasajes aéreos bajo presión, los viajeros que se mantienen flexibles, se quedan más cerca de casa y miran más allá de los destinos obvios aún pueden lograr ahorros significativos sin sacrificar la experiencia. Los viajeros también pueden encontrar un valor añadido al reservar vuelos y hoteles juntos. Se trata de hacer más con cada dólar destinado al viaje”.

En cuanto a los precios, volar a inicios o finales del verano puede ser más económico. Según el informa de Expedia, el 3 y 4 de junio son los días más baratos para vuelos nacionales, mientras que el 11 y 17 de agosto destacan para viajes internacionales. Además, Skyscanner señala que agosto, especialmente la semana del 17, es uno de los periodos más accesibles, junto con los últimos días del mes.

Plataformas como Skyscanner y Expedia recomiendan destinos alternativos más económicos para reducir gastos. (Foto: EFE / José Luis Castillo)

Otro consejo clave es elegir bien el día de viaje. Skyscanner indica que los lunes suelen ser los más baratos, ya que los fines de semana concentran mayor demanda y, por lo tanto, precios más altos.

También está creciendo el interés por destinos menos conocidos pero más económicos. “Estamos viendo un creciente interés en lo que llamamos destinos ‘bajo el radar’, que son lugares que pueden tener un menor volumen de búsqueda pero que aún ofrecen experiencias increíbles con menos multitudes”, dijo Losada.

“Combinado con herramientas de búsqueda flexibles y funciones, los viajeros están cada vez más abiertos a explorar rutas y destinos alternativos para aprovechar al máximo sus viajes de verano”, agregó.

Según datos de Skyscanner recopilados el 17 de abril, estos son algunos destinos poco conocidos con las tarifas de ida más baratas desde EE. UU.

Destinos económicos según Skyscanner:

Aberdeen, Reino Unido, desde $413

Redmond, Oregón, desde $196

Asunción, Paraguay, desde $413

Trieste, Italia, desde $270

Bastia, Francia, desde $317

Liverpool, Reino Unido, desde $321

Hilo, Hawái, desde $259

Tromso, Noruega, desde $557

Terceira Lajes, Portugal, desde $395

Queenstown, Nueva Zelanda, desde $544

Por su parte, Expedia sugiere elegir destinos alternativos más baratos en lugar de los más populares, especialmente para ahorrar en alojamiento.

Alternativas más económicas según Expedia:

Filadelfia en lugar de Nueva York para ahorrar 30% en hospedaje

Palm Springs en lugar de Los Ángeles para ahorrar 25%

Fort Lauderdale en lugar de Miami para ahorrar 20%

Portland en lugar de Seattle para ahorrar 55%

Puerto Rico en lugar de Honolulu para ahorrar 40%

Curazao en lugar de Punta Cana para ahorrar 10%

Belice en lugar de Cancún para ahorrar 36%

Dublín en lugar de Londres para ahorrar 10%

Nápoles en lugar de Roma para ahorrar 30%

Bruselas en lugar de París para ahorrar 40%

Consejos para ahorrar en boletos de avión

El medio CNBC indica que, para ahorrar en pasajes, el experto Scott Keyes recomienda reservar dentro de la “ventana Ricitos de Oro”: de tres a siete meses antes para vuelos nacionales y de cuatro a diez para internacionales en temporada alta. Asimismo, sugiere seguir la “regla de los 21 días” para evitar aumentos drásticos de último minuto y comparar vuelos de ida con distintas aerolíneas en lugar de comprar automáticamente boletos de ida y vuelta.

Para minimizar retrasos y cancelaciones, es preferible reservar vuelos sin escalas y optar por horarios temprano en la mañana, ya que tienen mayores tasas de cumplimiento. Además, se recomienda viajar solo con equipaje de mano para facilitar las reubicaciones en caso de problemas y, si es necesario contactar a la aerolínea por una emergencia, llamar a sus oficinas internacionales para evitar las largas esperas de las líneas de atención en EE. UU.

Finalmente, el uso responsable de tarjetas de crédito de viajes puede otorgar vuelos gratis y seguros contra interrupciones, aunque Keyes advierte que solo deben usarse si se paga el saldo mensual para evitar intereses. Para una protección más completa, sugiere contratar un seguro de viaje adicional que cubra cancelaciones por cualquier motivo, pérdida de equipaje o condiciones médicas preexistentes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!