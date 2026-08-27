La cancelación de la visa de turista de una mujer mexicana que intentó ingresar a Estados Unidos por Eagle Pass, Texas, acompañada de su bebé nacido en ese país, ha generado dudas entre quienes cruzan la frontera con frecuencia y, especialmente, entre mujeres embarazadas. A continuación, te explico qué factores pueden poner en riesgo una visa de turista al cruzar la frontera con hijos nacidos en EE.UU. y qué precauciones tomar antes de viajar.

El caso de Isabella García, una mujer de Piedras Negras, Coahuila, muestra cómo un viaje que parecía rutinario para realizar compras terminó con siete horas de interrogatorio y la cancelación de su visa de turista. La situación también ha despertado preocupación entre quienes tienen hijos nacidos en EE.UU. y utilizan regularmente su visa para ingresar al país.

¿Viajar con hijos estadounidenses puede afectar la visa de turista?

Tener un hijo nacido en Estados Unidos no significa, por sí solo, que una persona pierda su visa de turista. Sin embargo, los agentes de inmigración pueden hacer preguntas adicionales para determinar cuál es el verdadero propósito del viaje y si la persona cumple con las condiciones de su visa.

Según N+ Univision, en el caso de las mujeres embarazadas o de quienes viajan con bebés nacidos en EE.UU., el ingreso puede recibir un mayor escrutinio cuando existen circunstancias que hagan sospechar que el objetivo real del viaje es distinto al declarado.

La situación cobra especial relevancia en medio de una mayor vigilancia contra el denominado “turismo de parto”, es decir, los viajes realizados a Estados Unidos con la intención de dar a luz en el país.

Una visa de turista no garantiza la entrada a Estados Unidos. | Crédito: Freepik

¿Las mujeres embarazadas pueden viajar a Estados Unidos con visa de turista?

Estar embarazada no significa que una mujer tenga prohibido viajar a EE.UU. con una visa de turista. Sin embargo, su situación puede generar preguntas por parte de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre el propósito de su visita.

El abogado de inmigración Haim Vázquez explicó que factores como el tiempo de embarazo, la información disponible sobre el lugar donde está previsto el parto y otras circunstancias pueden llevar a un oficial a cuestionar si la mujer realmente tiene previsto regresar a su país de origen.

De acuerdo con el abogado, si una mujer asegura que únicamente viajará por turismo o para realizar compras y que regresará a su país para dar a luz, debe estar en condiciones de respaldar esa intención con documentación.

Entre los documentos que podrían ayudar a demostrar el propósito del viaje se encuentran aquellos que acrediten que tiene previsto dar a luz en su país de origen, así como documentación médica que indique dónde continuará su atención y dónde está planificado el parto.

Las embarazadas con visa de turista pueden enfrentar preguntas adicionales en la frontera. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué pasa si un oficial de inmigración duda del propósito del viaje?

Una visa de turista permite solicitar la entrada a Estados Unidos, pero no garantiza automáticamente el ingreso al país. Al llegar a la frontera, un oficial puede realizar preguntas y revisar las circunstancias del viaje.

Por ello, quienes ingresen con visa de turista deben poder explicar de manera clara y consistente por qué viajan, cuánto tiempo permanecerán y cuál es su intención al regresar a su país.

Las respuestas deben coincidir con la información y documentación que presente el viajero. Una contradicción o evidencia que haga pensar que el propósito real del viaje es diferente al declarado puede complicar el ingreso.

¿Qué hacer si tienes hijos estadounidenses y vas a cruzar la frontera?

Si tienes una visa de turista y vas a viajar a Estados Unidos con un hijo nacido en ese país, es importante que el viaje tenga un propósito temporal y coherente con las condiciones de la visa.

También es recomendable:

Llevar documentación real relacionada con el motivo del viaje.

Tener claro cuánto tiempo permanecerás en Estados Unidos.

Poder explicar dónde te hospedarás y cuándo regresarás a tu país.

Si estás embarazada, contar con documentación médica que respalde dónde está previsto el parto, cuando corresponda.

No presentar información falsa ni ocultar deliberadamente el propósito del viaje.

Responder de forma clara y consistente a las preguntas del oficial fronterizo.

La recomendación central de los especialistas consultados es no mentir al momento de cruzar la frontera y contar con documentos que permitan respaldar el propósito temporal de la visita.

Mentir sobre el propósito del viaje puede poner en riesgo la visa para Estados Unidos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué hacer si te cancelan la visa de turista?

Una cancelación de visa puede dificultar que la persona consiga nuevamente el documento en el futuro. Según explicó el abogado Haim Vázquez, si posteriormente desea solicitar otra visa deberá acudir al Consulado y presentar evidencia que permita demostrar que no tiene intención de permanecer en Estados Unidos.

Esto no significa que sea imposible obtener nuevamente una visa, pero el antecedente puede hacer que el proceso sea más complicado.

Por esa razón, antes de viajar, especialmente en situaciones relacionadas con un embarazo avanzado o cuando se viaja regularmente con hijos nacidos en Estados Unidos, es conveniente revisar cuidadosamente las circunstancias del viaje y, si existe alguna situación particular, buscar asesoría de un abogado de inmigración.