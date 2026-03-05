Si tienes un viaje programado con United Airlines, hay una actualización en sus normas que conviene conocer antes de abordar. La aerolínea modificó recientemente su contrato de transporte y ahora advierte que ciertos comportamientos durante el vuelo podrían tener consecuencias serias para los pasajeros. Lo que antes podía parecer una simple falta de cortesía dentro de la cabina ahora podría derivar en medidas más estrictas por parte de la tripulación, incluyendo la posibilidad de ser retirado del avión o incluso enfrentar sanciones más severas en el futuro.

Nueva norma para pasajeros de United Airlines

La nueva regla establece que los pasajeros que escuchen contenido en sus dispositivos personales sin usar audífonos podrían ser expulsados del vuelo. Según el contrato actualizado, United Airlines se reserva el derecho de negar el transporte a cualquier viajero que reproduzca música, videos u otro entretenimiento en altavoz dentro de la cabina.

La modificación fue añadida el 27 de febrero dentro de la sección llamada “refusal of transport” (rechazo de transporte), que detalla las situaciones en las que la aerolínea puede retirar o negarle el servicio a un pasajero. El documento también indica que la compañía podría prohibir permanentemente volar con la aerolínea a quienes incumplan ciertas normas de comportamiento.

En EE.UU., United Airlines actualizó sus normas para exigir audífonos al escuchar contenido durante el vuelo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Además, el contrato señala que cualquier pasajero que cause a la aerolínea pérdidas, daños o gastos de cualquier tipo podría ser responsable de reembolsar esos costos.

En un comunicado, United Airlines explicó que la recomendación de usar audífonos ya existía, pero ahora decidieron reforzarla para que quede claramente establecida en sus políticas.

“Siempre hemos alentado a los clientes a usar audífonos cuando escuchan contenido de audio, y nuestras reglas de Wi-Fi ya lo recuerdan. Con la expansión de Starlink, parecía un buen momento para hacerlo aún más claro al incluirlo en el contrato de transporte”, indicó la aerolínea.

La empresa también señaló que los pasajeros que olviden sus audífonos pueden pedir un par gratuito durante el vuelo, siempre que haya disponibilidad en la aeronave.

Reacciones a la nueva regla de United Airlines

La decisión provocó diversas reacciones en internet. Algunos usuarios consideran que la medida simplemente formaliza una norma básica de convivencia durante los viajes.

“Uno pensaría que esto es sentido común y que las aerolíneas ya lo tenían en sus reglas”, comentó un usuario en Reddit.

Otros viajeros aseguran que escuchar contenido en altavoz se ha vuelto cada vez más común en los vuelos, lo que provoca molestias entre los pasajeros.

Incluso miembros de la tripulación apoyaron la medida, según informó NBC News. Un asistente de vuelo explicó que deben recordar esta norma prácticamente en cada viaje, lo que termina desviando su atención de tareas más importantes.

“Tenemos que decirle a la gente literalmente en cada vuelo. Hace nuestro trabajo más difícil porque terminamos vigilando algo de cortesía básica en lugar de centrarnos en el servicio y la seguridad”, escribió.

Con esta actualización, United Airlines deja claro que el uso de audífonos durante el vuelo ya no es solo una recomendación, sino una regla que podría tener consecuencias reales para quienes no la respeten.

