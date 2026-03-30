El cierre parcial del gobierno en Estados Unidos continúa causando estragos en los aeropuertos, especialmente en los controles de seguridad de la TSA. Si la situación se mantiene durante festividades como Pascua y Pésaj, los viajeros podrían enfrentar momentos complicados y bastante estrés antes de abordar sus vuelos. Como se recuerda, este cierre comenzó el 14 de febrero y afectó el financiamiento de gran parte del Departamento de Seguridad Nacional. Como consecuencia, más de 50.000 trabajadores de la TSA han tenido que seguir trabajando sin recibir sueldo, mientras que cientos de agentes renunciaron tras varias semanas sin cobrar.

La falta de personal se hizo evidente en aeropuertos de todo el país. Muchos agentes no pueden permitirse seguir trabajando sin ingresos, lo que incrementó las ausencias laborales, sobre todo en los aeropuertos más grandes. Incluso, a inicios de marzo, la agencia advirtió que algunos aeropuertos pequeños podrían dejar de operar si esta situación empeora.

Ante este panorama, quienes planean viajar en los próximos días deberían tomar precauciones adicionales. Se recomienda llegar con mucha más anticipación de lo habitual, ya que los controles de seguridad podrían tomar varias horas.

En algunos casos, los tiempos de espera superan las cuatro horas, especialmente en fechas de alta demanda como Semana Santa. (Foto: EFE / José Luis Castillo)

La propia administradora de la TSA, Ha Nguyen McNeill, advirtió que la situación actual provocó los mayores tiempos de espera registrados hasta ahora. Según explicó, en algunos aeropuertos las demoras están superando las cuatro horas y media.

Diversos aeropuertos comenzaron a alertar a los pasajeros a través de sus páginas web. En algunos casos, como en Atlanta, se han registrado filas de hasta tres horas, por lo que se recomienda presentarse con al menos cuatro horas de anticipación para evitar contratiempos.

Para evitar retrasos, se recomienda llegar con mucha anticipación, usar accesos rápidos como PreCheck y monitorear actualizaciones en redes sociales. (Foto: AFP)

Otro punto importante es que las herramientas digitales para consultar tiempos de espera no están funcionando correctamente. Aplicaciones como MyTSA han tenido problemas para actualizar la información en tiempo real y algunos aeropuertos han suspendido la publicación de estos datos debido a la falta de personal.

Finalmente, aunque servicios como TSA PreCheck suelen agilizar el paso por seguridad, también se han visto afectados en algunos aeropuertos por la escasez de personal.

Aun así, siguen siendo una opción útil en muchos casos, junto con otras alternativas como carriles prioritarios de aerolíneas o servicios rápidos que pueden ayudar a reducir los tiempos de espera.

Más consejos para esquivar las colas y no perder tu vuelo

Para no afectar tu experiencia de viaje ante la crisis en los aeropuertos, la planificación comienza antes de salir de casa. Priorizar el equipaje de mano te permitirá saltarte las filas en los mostradores de documentación y dirigirte directamente a los controles de seguridad. Asimismo, es fundamental realizar el check-in digital apenas se habilite (usualmente 24 horas antes) para asegurar tu asiento y llevar el pase de abordar en el teléfono, evitando cualquier trámite físico innecesario en la terminal.

Una vez en el aeropuerto, la agilidad en los puntos de inspección de la TSA es clave. Los expertos recomiendan vestir ropa cómoda y “amiga del escáner”, evitando cinturones con hebillas grandes, exceso de joyería o calzado difícil de retirar. Recuerda que cada segundo que ahorres en el arco de seguridad beneficia a toda la fila. Además, debido a que el personal en los estacionamientos también es escaso, optar por transporte público o servicios de taxi te dejará directamente en la puerta, ahorrándote complicaciones.

Finalmente, ante la posibilidad de enfrentar esperas de hasta cuatro horas, la preparación personal marca la diferencia. Es aconsejable llevar snacks, bebidas compradas tras el control y una batería externa para tus dispositivos electrónicos, garantizando entretenimiento y comunicación constante.

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