El jueves 26 de noviembre, día de Thanksgiving, se perfila como la mejor opción para viajar por carretera con menos congestión en Estados Unidos . Según las previsiones de INRIX publicadas por la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), esa jornada tendrá un tráfico mínimo frente a los días más cargados del feriado. Si necesitas salir antes, las ventanas recomendadas son el martes 24 antes de la 1:00 p. m. y el miércoles 25 antes del mediodía.

Elegir bien cuándo arrancar será importante incluso este año, cuando se espera una ligera disminución de los desplazamientos. AAA calcula que 72,9 millones de personas viajarán en automóvil durante el periodo festivo, comprendido entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. La reducción frente al año anterior no significa que las carreteras vayan a estar despejadas: el volumen previsto sigue cerca de niveles récord.

¿Cuál es el mejor día para viajar por carretera en Thanksgiving 2026?

Si tu reunión familiar y la distancia del trayecto lo permiten, viajar el propio jueves 26 es la alternativa más favorable dentro del calendario analizado. INRIX anticipa un tráfico mínimo ese día, mientras que el martes y el miércoles concentrarán buena parte de las salidas previas a la celebración.

Eso no equivale a una garantía de encontrar toda la ruta libre. La previsión describe una tendencia general del periodo festivo, no las condiciones de cada carretera. El informe también advierte que grandes áreas metropolitanas, como Nueva York, Washington D. C., Los Ángeles y Boston, podrían registrar una congestión superior al doble de la habitual en los momentos más complicados.

¿Cuáles son las mejores horas para salir el martes y el miércoles?

Para quienes necesitan llegar antes de Thanksgiving, AAA e INRIX identifican estas ventanas de salida y los periodos con más congestión:

Martes 24 de noviembre: salir antes de la 1:00 p. m. La franja menos conveniente será de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Miércoles 25 de noviembre: ponerse en camino antes de las 12:00 p. m. El periodo más cargado se extenderá desde el mediodía hasta las 7:00 p. m.

Jueves 26 de noviembre: se espera un tráfico mínimo, sin una franja problemática específica señalada en la previsión.

El miércoles presenta una dificultad adicional para quienes planean trabajar por la mañana y salir después: el intervalo de mayor tráfico comienza al mediodía. Por eso, dejar la partida para después del almuerzo significa entrar directamente en la ventana que INRIX recomienda evitar.

¿Adelantar el viaje al lunes 23? El pronóstico citado no incluye esa fecha: su periodo de análisis comienza el martes 24. Por tanto, no permite asegurar que el lunes será el mejor día ni atribuirle un horario recomendado.

Cuándo regresar de Thanksgiving para evitar las mayores demoras

El regreso merece tanta atención como la salida. INRIX prevé que el domingo 29 y el lunes 30 estarán entre los días con más movimiento, cuando numerosos viajeros vuelvan a casa. Para organizar el retorno, estas son las referencias publicadas por AAA:

Viernes 27: salir antes del mediodía y evitar, si es posible, de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.

Sábado 28: iniciar el recorrido antes de las 11:00 a. m.; la mayor congestión se espera de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.

Domingo 29: salir antes de las 11:00 a. m. La franja más complicada será de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Lunes 30: partir antes de la 1:00 p. m. y evitar de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Esperar hasta el lunes no garantiza, por sí solo, un regreso tranquilo: también figura entre las jornadas con mayor demanda. La recomendación de salir temprano sigue siendo relevante si decides extender la visita familiar.

Qué revisar antes de salir para que el viaje no se complique

Además de elegir el horario, prepara el automóvil. AAA recomienda comprobar neumáticos, batería y niveles de líquidos antes de emprender el trayecto. La organización atendió más de medio millón de llamadas de asistencia durante el Thanksgiving anterior por problemas como llantas averiadas, baterías descargadas y otras incidencias.

También deja resuelto cómo volverás de cualquier celebración en la que haya alcohol. En una recomendación conjunta para este feriado, AAA y Mothers Against Drunk Driving (MADD) aconsejan designar a una persona que no consuma alcohol ni otras sustancias que afecten la conducción, utilizar transporte alternativo o quedarse a dormir.

Salir temprano puede ayudarte a esquivar las peores filas, pero el horario no debe imponerse a la seguridad. La planificación más útil combina una ventana de menor congestión, un vehículo revisado y un conductor en condiciones de completar el recorrido.