Más de 81 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde su hogar entre el martes anterior a Thanksgiving y el lunes posterior a la festividad, según las previsiones de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Aunque son 121 mil viajeros menos que en 2025, planificar el recorrido sigue siendo clave. Si vas a viajar por carretera, te contamos cómo gastar menos gasolina y evitar las horas de mayor tráfico.

Ahorrar en tu viaje de Thanksgiving empieza antes de encender el auto. Estas recomendaciones te ayudarán a preparar el vehículo, comparar precios de gasolina y elegir cuándo salir (Foto: Magnific)

CONSEJOS PARA AHORRAR GASOLINA EN CARRETERA

Anlleyn Venegas, portavoz de la AAA, compartió en N+ Univision varias recomendaciones para quienes viajarán por carretera durante el Día de Acción de Gracias. Entre ellas, destacó la importancia de planificar el recorrido y revisar el vehículo antes de salir: “Recomiendo que revisen sus autos, las llantas para que no se les ponchen en las carreteras, pero sobre todo la presión, ya que si no está a un nivel correcto, su auto consumirá más gasolina”.

Además, aconsejó utilizar aplicaciones para encontrar gasolineras con precios más bajos y llevar una hielera con alimentos para reducir las paradas innecesarias y el gasto en restaurantes. También recomendó llevar un kit de seguridad, un cargador de celular y una linterna.

A continuación, algunas recomendaciones para ahorrar gasolina si vas en carretera por Thanksgiving:

1. Mantén una conducción suave y anticipa las frenadas. Deja suficiente distancia con el vehículo de adelante para reducir las aceleraciones y desaceleraciones innecesarias. Según FuelEconomy.gov, conducir de forma agresiva puede reducir el rendimiento del combustible entre un 15% y un 30% en carretera, y entre un 10% y un 40% en tráfico con paradas frecuentes.

2. Respeta los límites de velocidad. Acelerar para intentar recuperar el tiempo perdido en un atasco aumenta el consumo. Recuerda: a mayor velocidad, crece la resistencia del aire y disminuye la eficiencia del vehículo, señala el mismo sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos dedicado a brindar información sobre el consumo de combustible y la eficiencia energética de los vehículos.

3. Revisa la presión de los neumáticos. Utiliza la indicada por el fabricante, que suele aparecer en una etiqueta en el marco de la puerta del conductor. Mantener la presión adecuada puede mejorar el rendimiento de combustible un 0,6% en promedio y hasta un 3% en algunos casos, indica el Departamento de Energía.

4. Mantén una velocidad constante cuando las condiciones lo permitan. El control de crucero puede ayudar a reducir las variaciones innecesarias de velocidad en carretera y, en la mayoría de los casos, ahorrar combustible.

5. Compara precios antes de cargar gasolina. AAA recomienda revisar las estaciones a lo largo del recorrido y aprovechar los programas de recompensas disponibles. Clic aquí para comparar precios.

6. Agrupa las compras y los pendientes previos al viaje. Hacer varios recorridos cortos con el motor frío puede consumir más combustible que completar esas tareas en un solo trayecto planificado, indica Fuel Economy.

Desde revisar la presión de las llantas hasta elegir a qué hora salir: conoce las recomendaciones para ahorrar combustible y reducir contratiempos durante el viaje (Foto: Magnific)

¿CÓMO EVITAR LAS MAYORES COMPLICACIONES CON EL TRÁFICO?

Elige la hora de salida y de regreso. Para Thanksgiving de 2026, AAA e INRIX prevén que los días más congestionados serán el martes y el miércoles previos a la celebración, y el domingo y el lunes posteriores para el regreso. Como las tardes y las primeras horas de la noche concentrarán las mayores demoras, lo mejor es salir por la mañana. Recuerda que se trata de una previsión general, no una garantía para todas las rutas.

Para Thanksgiving de 2026, AAA e INRIX prevén que los días más congestionados serán el martes y el miércoles previos a la celebración, y el domingo y el lunes posteriores para el regreso. Como las tardes y las primeras horas de la noche concentrarán las mayores demoras, lo mejor es salir por la mañana. Recuerda que se trata de una previsión general, no una garantía para todas las rutas. Consulta el tránsito y el clima antes de salir. Revisa los avisos del Departamento de Transporte local y los servicios 511 disponibles en tu recorrido. Las obras, los accidentes y el tiempo invernal pueden modificar las condiciones y los tiempos de viaje.

Revisa los avisos del Departamento de Transporte local y los servicios 511 disponibles en tu recorrido. Las obras, los accidentes y el tiempo invernal pueden modificar las condiciones y los tiempos de viaje. Carga combustible con anticipación. AAA recomienda llenar el tanque la noche anterior, planificar el recorrido y disponer de tiempo adicional.