Si tienes planes de viajar en avión durante el Labor Day Weekend, prepárate para un aumento importante en el flujo de pasajeros. la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estima que más de 17 millones de personas pasarán por sus controles entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, lo que puede traducirse en filas más largas y tiempos de espera mayores de lo habitual.

Para que tu experiencia sea lo más tranquila posible, la TSA recomienda planificar con anticipación. Llegar con tiempo suficiente al aeropuerto no solo te ayuda a reducir el estrés, sino que también garantiza que podrás pasar los controles sin contratiempos. La paciencia y la cortesía hacia los agentes de seguridad son claves durante estos días de alta afluencia.

La TSA trabaja para que los controles en aeropuertos sean más eficientes y seguros. | Crédito: AFP

Además, es fundamental conocer las normas de la TSA. Desde restricciones de líquidos hasta artículos prohibidos en equipaje de mano, estar informado sobre lo que se puede y no se puede llevar agiliza el proceso de revisión. La agencia pone a disposición una lista completa de reglas en su sitio web, que conviene revisar antes de empacar.

La TSA también ha señalado que los procedimientos pueden variar entre aeropuertos debido a diferencias en la tecnología y la evaluación de riesgos locales. Por eso, es importante seguir las indicaciones de los oficiales en los puntos de control, ya que cada aeropuerto adapta sus procesos para mantener la seguridad y eficiencia.

Si tienes dudas, la TSA ofrece múltiples canales de contacto, desde mensajería en línea hasta teléfono y correo electrónico, para resolver cualquier consulta antes de tu viaje. Además, hay recursos que facilitan la experiencia, como TSA PreCheck, carriles especiales para familias y militares en ciertos aeropuertos, y tecnologías de revisión más modernas que buscan acelerar los controles sin comprometer la seguridad.

Las medidas buscan evitar retrasos, riesgos de seguridad y problemas legales durante el Labor Day Weekend. | Crédito: AFP

Por último, la agencia continúa evaluando mejoras en sus procedimientos, como posibles cambios en las restricciones de líquidos y la implementación de e-gates para hacer más ágil la revisión de pasajeros. Estas medidas reflejan el compromiso de la TSA de modernizar y adaptar sus servicios a las necesidades de los viajeros.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!