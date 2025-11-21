Si vas a tomar un vuelo este Thanksgiving, más vale darle un repaso rápido a las nuevas reglas de seguridad antes de hacer maletas. Con unos 6 millones de viajeros tomando vuelos domésticos en noviembre los aeropuertos estarán a reventar, y cualquier detalle que evite demoras se agradece. Por eso, tanto las nuevas pautas de la TSA como las actualizaciones de la FAA entran en juego de inmediato para quien pase por un control de seguridad en Estados Unidos.

A continuación, lo que realmente cambió este año y que podrías encontrarte en tu próximo viaje.

REAL ID: ahora obligatorio

Desde el 7 de mayo de 2025, la TSA dejó de aceptar identificaciones estatales que no cumplan con los estándares reforzados de REAL ID. Si eres adulto y vuelas dentro del país, necesitarás una credencial compatible. ¿Cómo reconocerla? Debe tener una estrella en la parte superior, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Quienes aún no cuenten con una REAL ID pueden solicitarla en oficinas como el Massachusetts Registry of Motor Vehicles.Entre las alternativas aprobadas por la TSA están:

Pasaporte estadounidense o pasaporte card

Tarjetas de programas de viajero confiable del DHS

Identificación del Departamento de Defensa

Border-crossing card

Si llegas al aeropuerto sin una identificación válida, podrías ser notificado de no cumplimiento y llevado a revisión adicional.

La TSA recordó a los viajeros que el requisito de Real ID será clave para futuros controles en los aeropuertos. | Crédito: AFP

¿Quitar los zapatos? Ya no

La TSA finalmente enterró una de las reglas más incómodas. Desde el 8 de julio, los pasajeros ya no tienen que quitarse los zapatos en los puntos de control de seguridad. El anuncio lo hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalando que esta medida busca mejorar la experiencia del viajero y reducir los tiempos de espera.

La regla había estado vigente desde 2006 tras el intento de atentado del “shoe bomber”. Pero la tecnología de seguridad ha avanzado lo suficiente, explicó Noem, como para garantizar un análisis eficaz sin necesidad de descalzarse.

La TSA señaló que algunos viajeros aún deberán quitarse los zapatos según el tipo de revisión en los aeropuertos. | Crédito: AFP / ROBYN BECK

Baterías de litio

Este año, la FAA endureció las normas para dispositivos que usan baterías de iones de litio.La nueva regla es sencilla: ningún dispositivo con una batería de este tipo puede ir en el equipaje facturado, debido al riesgo de incendios.

Esto incluye:

Power banks

Fundas con batería para celulares

Baterías recargables o no recargables

Baterías de laptops

Cargadores portátiles

La buena noticia: sí pueden ir en tu equipaje de mano.

Herramientas de cabello inalámbricas

Los rizadores y planchas inalámbricas que funcionan con cartuchos de gas o butano también quedaron prohibidos en equipaje facturado este verano, según la FAA. El motivo es el mismo: riesgo de incendio.Sin embargo, sí se permite una por pasajero en el equipaje de mano.

Las herramientas eléctricas con cable (rizadores, planchas tradicionales) pueden viajar tanto en equipaje facturado como en carry-on sin problema.

Los viajeros deben revisar las reglas actualizadas de TSA antes de llegar a los aeropuertos en Thanksgiving 2025. | Crédito: thepointsguy.com

Para evitarse retrasos, decomisos o discusiones con los agentes de seguridad, la recomendación final es clara: revisa la lista de artículos prohibidos de la TSA y las normas de mercancías peligrosas de la FAA.

Viajar este Thanksgiving será intenso, pero con estas reglas frescas en mente, el proceso en los aeropuertos de EE.UU. puede ser mucho más fluido.

